سباق الحسين للقدرة والتحمل يقام اليوم بمشاركة نوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - ينطلق عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت، في منطقة وادي رم، سباق الحسين للقدرة والتحمل للخيول، الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية، برعاية سمو الأميره عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم، للناشئين والكبار.
ويشارك في الحدث الرياضي
السياحي 71 فارسا من الجنسين، يمثلون دولا عربية وأجنبية، إضافة إلى المشاركة الاردنية المميزة، ويبحث المشاركون عن نيل شرف الفوز بالمراكز الأولى.
واستكمل الاتحاد التحضيرات الإدارية والفنية للسباق، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، وينظمه الاتحاد في هذا الوقت بمتابعة واهتمام سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وعبر التنسيق مع الجهات المعنية في العقبة.
وجرت عصر أمس الفحوص الطبية للخيول المشاركة بإشراف اللجنة الطبية المعتمدة رسميا، وبعد الانتهاء من الفحص الطبي عقد اجتماع تنويري للفرسان المشاركين في السباق، حيث قام رئيس لجنة التحكيم بشرح التعليمات اللازمة للفرسان لمشاركتهم في السباق.
ومن أبرز التعليمات والشروط، التزام كافة المنظمين والمشاركين وأصحاب الخيول، بالقوانين والإرشادات الوقائية والصحية، وألا يقل عمر الجواد المشارك عن 5 سنوات للسباقات التأهيلية، وأن يكون الجواد مسجلاً لدى الاتحاد وحائزا على جواز سفر محلي، وأن يكون الفارس مسجلا لدى الاتحاد الملكي للفروسية ومعه هوية الاتحاد.
أما بخصوص السباقات الدولية، فيجب على الفارس أن يكون مسجلا لدى الاتحاد الدولي، وأن يكون عمر الفارس المسموح للبدء في السباقات الدولية 14 عاما.
ويراهن المتابعون على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الفروسية، على إخراج السباق بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.
وينتظر أن يشهد السباق، تنافسا مثيرا بين نخبة الفرسان من الجنسين للظفر بالمراكز الأولى للسباق، ويتوجب على الفرسان التقيد بارتداء الملابس الخاصة من خوذة واقية للرأس وبنطال وحذاء مناسب للركوب، وكل من لا يلتزم سوف يعرض نفسه للاستبعاد، وعلى جميع الفرسان الانطلاق في الوقت المحدد من قبل اللجنة المنظمة، وسيتم استبعاد أي جواد لم يتمكن من الانطلاق بعد مرور 15 دقيقة من موعد الانطلاق المحدد.
وأصبح سباق الحسين للقدرة والتحمل حدثا سنويا مهما يجذب محبي رياضة الفروسية والمتابعين من الأردن والخارج، حيث يكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، إضافة إلى المنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها الشباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الجميلة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
وينال الحدث الرياضي السياحي اهتماما من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها اتحاد الفروسية.
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