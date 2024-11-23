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سباق الحسين للقدرة والتحمل يقام اليوم بمشاركة نوعية

11/23/2024 6:38:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - ينطلق عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت، في منطقة وادي رم، سباق الحسين للقدرة والتحمل للخيول، الذي ينظمه الاتحاد الملكي للفروسية، برعاية سمو الأميره عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم، للناشئين والكبار.
ويشارك في الحدث الرياضي السياحي 71 فارسا من الجنسين، يمثلون دولا عربية وأجنبية، إضافة إلى المشاركة الاردنية المميزة، ويبحث المشاركون عن نيل شرف الفوز بالمراكز الأولى.
واستكمل الاتحاد التحضيرات الإدارية والفنية للسباق، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، وينظمه الاتحاد في هذا الوقت بمتابعة واهتمام سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وعبر التنسيق مع الجهات المعنية في العقبة.
وجرت عصر أمس الفحوص الطبية للخيول المشاركة بإشراف اللجنة الطبية المعتمدة رسميا، وبعد الانتهاء من الفحص الطبي عقد اجتماع تنويري للفرسان المشاركين في السباق، حيث قام رئيس لجنة التحكيم بشرح التعليمات اللازمة للفرسان لمشاركتهم في السباق.
ومن أبرز التعليمات والشروط، التزام كافة المنظمين والمشاركين وأصحاب الخيول، بالقوانين والإرشادات الوقائية والصحية، وألا يقل عمر الجواد المشارك عن 5 سنوات للسباقات التأهيلية، وأن يكون الجواد مسجلاً لدى الاتحاد وحائزا على جواز سفر محلي، وأن يكون الفارس مسجلا لدى الاتحاد الملكي للفروسية ومعه هوية الاتحاد.
أما بخصوص السباقات الدولية، فيجب على الفارس أن يكون مسجلا لدى الاتحاد الدولي، وأن يكون عمر الفارس المسموح للبدء في السباقات الدولية 14 عاما.
ويراهن المتابعون على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الفروسية، على إخراج السباق بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.
وينتظر أن يشهد السباق، تنافسا مثيرا بين نخبة الفرسان من الجنسين للظفر بالمراكز الأولى للسباق، ويتوجب على الفرسان التقيد بارتداء الملابس الخاصة من خوذة واقية للرأس وبنطال وحذاء مناسب للركوب، وكل من لا يلتزم سوف يعرض نفسه للاستبعاد، وعلى جميع الفرسان الانطلاق في الوقت المحدد من قبل اللجنة المنظمة، وسيتم استبعاد أي جواد لم يتمكن من الانطلاق بعد مرور 15 دقيقة من موعد الانطلاق المحدد.
وأصبح سباق الحسين للقدرة والتحمل حدثا سنويا مهما يجذب محبي رياضة الفروسية والمتابعين من الأردن والخارج، حيث يكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، إضافة إلى المنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها الشباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الجميلة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
وينال الحدث الرياضي السياحي اهتماما من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها اتحاد الفروسية.

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