الطاولة يمنح الأندية مهلة لتصويب أوضاعها قبل الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، منح الأندية مهلة مدتها أسبوع لتصويب أوضاعها، قبل الدخول في الانتخابات سواء كانت للروابط أو لمجلس إدارة الاتحاد.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات
الروابط نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بينما تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك حسب البرنامج الزمني الذي اعدته اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية.
وخصص لمجلس إدارة الاتحاد 11 مقعدا من بينها 3 مقاعد لأندية الدرجة الأولى ومقعدان لأندية الدرجة الثانية، و3 مقاعد للاعبين المعتزلين، و 3 مقاعد للمعينين من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية، فيما يبلغ عدد الهيئة العامة 27 عضوا عاملا.
وكانت الهيئة العامة للاتحاد عقدت جلستها العادية الأسبوع الماضي، تخللها المصادقة على محضر الاجتماع الأخير، وانتخاب لجنة الانتخابات، وانتخاب لجنة استئناف الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي للاتحاد.
ويذكر أن مجلس إدارة الاتحاد اختار مؤخرا إبراهيم الصرايرة رئيسا للاتحاد، خلفا لرئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي تقدم باستقالته مؤخرا، مثلما تم انتخاب اياس ابزاخ نائبا لرئيس الاتحاد، في الوقت الذي وافق فيه مجلس إدارة الاتحاد على استقالة المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا من منصبه.
وأمام المجلس الجديد للاتحاد والذي سيتم انتخابه العديد من الملفات المهمة، وخصوصا التي تتعلق بالمنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية التي ستتولى قيادة المنتخبات في المرحلة المقبلة، وتنظيم العمل الإداري الذي يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد، واللائحة العامة المنبثقة عنها تعليمات البطولات وتشكيل اللجان المختلفة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد وفي جلسته الأخيرة ناقش كافة الأمور المتعلقة بإقامة بطولة المملكة التصنيفية، والتي اعتاد الاتحاد على اقامتها سنويا، وتشهد عادة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في كافة الفئات العمرية المعتمدة من قبل الاتحاد.
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