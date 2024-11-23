Saturday, 23 November 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاولة يمنح الأندية مهلة لتصويب أوضاعها قبل الانتخابات

11/23/2024 6:38:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، منح الأندية مهلة مدتها أسبوع لتصويب أوضاعها، قبل الدخول في الانتخابات سواء كانت للروابط أو لمجلس إدارة الاتحاد.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الروابط نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بينما تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك حسب البرنامج الزمني الذي اعدته اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية.
وخصص لمجلس إدارة الاتحاد 11 مقعدا من بينها 3 مقاعد لأندية الدرجة الأولى ومقعدان لأندية الدرجة الثانية، و3 مقاعد للاعبين المعتزلين، و 3 مقاعد للمعينين من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية، فيما يبلغ عدد الهيئة العامة 27 عضوا عاملا.
وكانت الهيئة العامة للاتحاد عقدت جلستها العادية الأسبوع الماضي، تخللها المصادقة على محضر الاجتماع الأخير، وانتخاب لجنة الانتخابات، وانتخاب لجنة استئناف الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي للاتحاد.
ويذكر أن مجلس إدارة الاتحاد اختار مؤخرا إبراهيم الصرايرة رئيسا للاتحاد، خلفا لرئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي تقدم باستقالته مؤخرا، مثلما تم انتخاب اياس ابزاخ نائبا لرئيس الاتحاد، في الوقت الذي وافق فيه مجلس إدارة الاتحاد على استقالة المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا من منصبه.
وأمام المجلس الجديد للاتحاد والذي سيتم انتخابه العديد من الملفات المهمة، وخصوصا التي تتعلق بالمنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية التي ستتولى قيادة المنتخبات في المرحلة المقبلة، وتنظيم العمل الإداري الذي يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد، واللائحة العامة المنبثقة عنها تعليمات البطولات وتشكيل اللجان المختلفة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد وفي جلسته الأخيرة ناقش كافة الأمور المتعلقة بإقامة بطولة المملكة التصنيفية، والتي اعتاد الاتحاد على اقامتها سنويا، وتشهد عادة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في كافة الفئات العمرية المعتمدة من قبل الاتحاد.

MENAFN23112024000072011014ID1108917845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث