دراسة: الفستق يحافظ على بصرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدوحة- أفاد موقع الصحة الألماني "أبونيت.دي" (aponet)، بأن الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين، إذ إنه يحمي العين من أضرار الضوء ويحافظ على البصر، وفقا لنتائج دراسة حديثة نشرت في "مجلة التغذية".
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأشخاص المشاركون في الدراسة تناولوا نحو 50 غراما من الفستق يوميا، لمدة 12 أسبوعا.
وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي حافظت على نظامها الغذائي المعتاد، زادت كمية الصبغة البقعية لدى المجموعة التي تناولت الفستق بشكل ملحوظ بعد 6 أسابيع. وفي المجموعة الضابطة، ظلت كمية الصبغة البقعية كما هي طوال الفترة.
وتحمي الصبغة البقعية العين من أضرار الضوء، إذ إنها تعد مرشحا للضوء الأزرق ومضادا للأكسدة.
كما زادت تركيزات "اللوتين" في الدم لدى الأشخاص الذين تناولوا الفستق، في حين ظلت التركيزات كما هي في المجموعة الضابطة. ولم تتغير تركيزات "الزياكسانثين" في أي من المجموعتين.
يذكر أن "اللوتين" و"الزياكسانثين" هما صباغتان طبيعيان قابلتان للذوبان في الدهون الموجودة في الطعام، ويمكنهما عبور حاجز الدم في الدماغ، وتتراكمان في المنطقة البقعية لشبكية العين.
وتساعد الأصباغ البقعية في الحماية من فقدان البصر الناجم عن الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، كما أنها تعمل على تحسين وظيفة البصر. وأشارت أبحاث سابقة إلى أن تناول اللوتين والزياكسانثين يزيد من مستويات الصبغة البقعية.
ويعد الفستق غنيا باللوتين والزياكسانثين، إضافة إلى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. -(الجزيرة نت)
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