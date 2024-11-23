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الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تنطلق بمشاركة أردنية

11/23/2024 6:38:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكّد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية النقد ومكانته في تاريخ الثقافة العربيّة في الأدب والفلسفة والفكر، ودوره في التعبير عن حرية العقل الموضوعية، وفهم الآخر، وتطوير الوعي الإنساني والمجتمعي عبر التفكير الناقد والحوار والتحليل.
جاء ذلك خلال حضوره ، انطلاق أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفسلفة، الذي يُقام تحت رعايته ، وينظمه بيت الفلسفة بالفجيرة تزامنًا مع اليوم العالمي للفلسفة، تحت شعار "النقد الفلسفي".

وأشار الشرقي ، إلى الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة لتعزيز دور الفكر والثقافة في المجتمع، ترجمةً لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التي تهدف إلى بناءِ مجتمعٍ معرفيٍّ يقوم على تمكين الإنسان، وخلق أجيالٍ واعية بأهمية المعرفة والفِكر، تسهم في نهضة الوطن وتدعم تنافسيته العالمية على كافّة المستويات.

كما نوّه ، إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز التواصل الفكري والثقافي بين مختلف الأطياف الفكرية من حول العالم، وتبادل التجارب والمعارف والأفكار في المواضيع التي تخدم تطوّر الفكر الإنساني، وتدعم تقدّمه، وتمنحُ الفرص لإثراء النقاش حول مختلف القضايا الفلسفية المُلحّة وعلى رأسها النقد الفلسفي.

وأشاد الشرقي ، بالمواضيع التي يناقشها برنامج المؤتمر، مُثَمّناً سعي المشاركين في جلساته ومناقشاته وفعالياته إلى إنجاح مساعيه وتحقيق أهدافه نحو خدمة الثقافة عامة، والفلسفة خاصة.

وتضمن الافتتاح كلمةً ترحيبيةً ألقاها الدكتور أحمد البرقاوي، عميدُ بيت الفلسفة، تلاها عرضٌ مرئيٌّ ( فيلم قصير )سلّط الضوء على تاريخ تطور الفكر النقدي الفلسفي عبر العصور، ثمّ قدّم البروفيسور بوروشوتاما بيليموريا، عضو هيئة التدريس في جامعة سان فرانسيسكو، كلمةً مُلهمةً تحدّث فيها عن أهمية النقد الفلسفي من وجة نظر مختلف الثقافات.

وبدأت وقائعُ أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، بالجلسة الأولى التي قدّم فيها الدكتور أحمد البرقاوي عميد بيت الفلسفة محاضرةً عن ماهيّة النقد الفلسفي، والمفكّر الدكتور عبدالله الغذامي محاضرةً عن النقد الثقافي، وترأّسها الدكتور سليمان الهتلان، حيث سلّطت الضوءَ على الفروقات والمُتشابهات بين النقد الفلسفي والنقد الثقافي، وأهميتهما، ومفاهيمهما الشاملة والمفصَّلة.



واستهلّت الجلسة الثانية بمحاضرة للدكتور فتحي التريكي حول "النقد في الفلسفة الشريدة"، حيث قدم تحليلاً عميقاً لمفهوم النقد في هذا الإطار الفلسفي. بعد ذلك، تطرق الدكتور محمد محجوب، خلال محاضرته ، إلى السؤال المحوري: "ماذا يمكنني أن أنقد؟" مستعرضاً آليات النقد وأسسه.
أما الكاتب والمفكر الأردني الدكتور أحمد ماضي فقد قدم قراءة شاملة للتطورات التي شهدتها الفلسفة العربية المعاصرة، متناولاً أهم التيارات والمفكرين. و تولى الدكتور حسن حماد إدارة هذه الجلسة التي أشاد فيها بدور الفجيرة الثقافي والعلمي منوهاً بأنشطة بيت الفلسفة واستضافته نخباً فكرية عربية وأجنبية.

بعد ذلك نظّم بيت الفلسفة حفل توقيع لكتاب "تجليات الفلسفة الكانطية في فكر نيتشه" للمؤلف الدكتور باسل الزين. كما شهد الحفل توقيع كتاب "الفلسفة كما تتصورها اليونسكو" للدكتور المهدي مستقيم، والذي قام بتوقيع الكتاب نيابة عنه والده الدكتور محمد مستقيم."

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