Saturday, 23 November 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجدي عصفور للطالبات: اعملن الأشياء التي تشكرن أنفسكن عليها لاحقا

11/23/2024 6:37:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- يقول مدير قطاع الأعمال في بنك الاتحاد، مجدي عصفور، لطالبات مدرسة قيساريا الأساسية، إن الحياة تضم العديد من الخيارات المفتوحة، وفيها مثابرة للوصول إلى الهدف، والمنافسة الحقيقية دائما تكون مع الذات.
ويضيف عصفور، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال، التي تنفذها مؤسسة "إنجاز" للعام الـ16 على التوالي، أن الإصرار على النجاح والإيمان به والتركيز على التطوير، كلها أمور تساعد على النجاح مع وجود الفضاء الإلكتروني الذي سهل الوصول إلى المعرفة.
عصفور بدأ جلسته بعرض فيديو لعد الكرات، وهي تجربة حول الانتباه للتفاصيل وبأن ما نراه ليس هو الواقع، بهدف التركيز على بعض الأمور التي قد ننسى المهم منها، لأن بعض الإجابات تكون أمامنا ولا نراها.
ويقول إنه يفتخر بدراسته في مدارس حكومية في مدينة الكرك، ويسرد قصته، بأنه من مواليد المملكة العربية السعودية، بسبب انتقال أهله إلى هناك بهدف العمل، وعاش طفولته هناك، وهو الأمر الذي عرفه على طلاب من مختلف الجنسيات، وساعده على تقبل الآخر، وفهم اختلاف الثقافات والبلدان وتنوع الأفكار، وسهل تكوينه للعلاقات، وتشكيل نظرة مختلفة للحياة.
بعد حرب الخليج، قرر والده العودة إلى الأردن وسكن في مدينة الكرك، وكانت نقلة نوعية من مدرسة خاصة إلى حكومية، ومن مدينة كبيرة مثل الرياض إلى الكرك، لكنه لا يندم على شيء لأنه تعلم مرونة التعامل والتكيف مع البيئة الصعبة، والابتعاد عن المشاكل، وتكوين الصداقات.
يشير عصفور، إلى أنه لم يكن يعرف ماذا يريد مستقبلا، وأنهى التوجيهي بمعدل جيد، ودرس في جامعة العلوم التطبيقية، بتخصص التسويق، وهنا انتقل مرة أخرى من الكرك إلى العاصمة، شعر بداية بالضياع، ثم بدأ التعرف على ذاته بشكل أفضل، واستغل وقت فراغه، بالدراسة، والرياضة، وخلق عادات إيجابية، حتى تفوق في دراسته وبات رياضيا.
وينصح الطالبات بالاستفادة من مرحلة المدرسة، وبذل الجهد والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتعرفن على أنفسهن، وتحديد نقاط القوة، وبناء المهارة المطلوبة، لأن منطقة الراحة عبارة عن فشل، مع إيمانه أن الحياة ليست سهلة.
يؤكد عصفور، أهمية التكيف مع البيئة المحيطة، إذ بدأ ببناء العلاقات والتعرف على المجتمع حوله، بعد ذلك، قرر الدراسة خارج الأردن، وحصل على مقعد في جامعة بريطانية، درس اللغة مدة 6 أشهر عاش خلالها مع عائلة بريطانية، تعلم منهم الاختلاف بالعادات والتقاليد.
يذكر أنه عاد إلى الأردن العام 2004، وقرر شيئا مختلفا، وهو العمل مندوب مبيعات لأحد البنوك البريطانية، في دائرة الشركات، عمل في الدائرة 3 سنوات محققا نجاحات كبيرة، ثم عرض عليه الإدارة الانتقال إلى قسم آخر، فقرر تعلم شيء جديد، وانتقل إلى قسم خدمة العملاء VIP، فتعرف على أصحاب الشركات وطريقة تفكير رجال الأعمال، عمل فيها عامين ونصف، بعدها قرر تعلم شيء جديد آخر، وهو الاستثمار والأسواق المالية، فانتقل إلى قسم الاستثمار العام 2009، قبل انهيار الأسواق المالية.
في العام 2010، انتقل عصفور إلى بنك الاتحاد، مديرا لأحد الفروع، علما أنه لم يملك الخبرة في هذا المجال سابقا، لكنه قرر دخول المجال، وكان أصغر مدير فرع في البنك، بعمر 28 عاما، فأسس الفرع، وعين الموظفين، والفرع إلى اليوم يحقق أعلى المبيعات للبنك.
عرض عليه فرصة إدارة فروع البنك، أو العمل مع شركة عالمية ببرنامج لتطوير الفروع، فاختار العمل مع الشركة العالمية، مؤكدا أن اختيار المسارات غير الواضحة في بعض الأحيان، يكون أفضل من البديهية، لذا لا بد من النظر إلى الحياة بعقل متفتح، إذ فضل خلال مسيرته التعلم على التطور الوظيفي.
ويوضح أن التأقلم مع الأماكن الجديدة يكون بالانخراط التدريجي والاستماع مع الحفاظ على القيم والمبادئ، كما أن مرونة العقل وتقبل الأفكار واستيعابها من متطلبات النجاح.
ويقول عصفور إن فترة كورونا كانت جيدة بالنسبة له، إذ مارس الرياضة واشترك بدورات "أونلاين"، كان خلال هذه الفترة في دبي حيث عمل مدة 4 سنوات، قبل أن يعود إلى بنك الاتحاد.
ويبين أهمية تحدي الذات، ومتابعة الشغف حتى النهاية، وهو يؤمن أن الخبرات السلبية تقوي الإنسان، والخوف والضغط النفسي يسببان الفشل، لذا يجب على الشخص أن يكون التغيير الذي يريده في الحياة.
ويشير عصفور إلى أن الإرادة وطريقة التفكير هما ما يقود للنجاح، ونحن نتشابه بالصفات العامة لكن نختلف بالتصرفات، مع أهمية اللغة الإنجليزية، والتواضع والتعلم المستمر، وعدم المقارنة مع الآخرين.
ويوضح أهمية معرفة نقاط القوة والضعف، فالنجاح قرار، والإرادة توفر الطريق للنجاح، كما أن القائد الناجح يقف خلف موظفيه وليس أمامهم، ويمنحهم الثقة المناسبة ليخرج أفضل ما فيه، فالقيادة خدمة وليست مكانة اجتماعية.
ويشير عصفور إلى أن القراءة تزيد ثقة الشخص بنفسه، وتحسن العقل والقدرات واستيعاب الحياة من حولنا، وينصح الطالبات في نهاية الجلسة "اعملن الأشياء التي ستشكرن أنفسكن عليها لاحقا".
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد.

MENAFN23112024000072011014ID1108917842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث