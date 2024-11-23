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بين عبء المناهج وضيق الوقت.. هل يعد مشروع الحقيبة المدرسية خيارا بديلا؟

11/23/2024 6:37:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- ما إن تعود الطالبة ليان، التي تدرس في الصف الثالث، إلى المنزل بعد يومها الدراسي، تسارع إلى تناول الغداء ثم تستعد لجولة جديدة من الدراسة. تتوجه إلى منزل إحدى الفتيات التي تخرجت قبل سنوات قليلة، لتساعدها في مراجعة دروسها وتعزيز فهمها للمعلومات، وضمان استمرارها على المسار الدراسي.
هذا الجهد الذي تبذله الفتاة المتخرجة ليس عملا تطوعيا، بل هو فرصة عمل منزلية توفر لها دخلاً، حيث تأخذ دور الأم في متابعة دروس الأبناء مقابل مبلغ مالي متفق عليه. من خلال هذه المساعدة، يحرص الأهل على مراقبة تطور المستوى الدراسي لأبنائهم وتقييم أدائهم في الامتحانات.
هذا العمل المشترك، الذي يطلق عليه المعلمون والأهل "فكرة الحقيبة المدرسية"، يهدف إلى تدريس الطالب جميع واجباته اليومية بشكل شامل. وقد سمي بذلك لأن المعلمة المعنية تتولى تدريس الطالب كل ما تحتويه حقيبته المدرسية، بما في ذلك الكتب والدفاتر وأوراق العمل التي يحتاج إلى دراستها.
ليان، وهي طالبة في الصف الثالث، والدتها تعمل في وظيفة بالقطاع الخاص؛ حيث تجد الأم نفسها عاجزة عن متابعة دروس جميع أبنائها بسبب ضيق الوقت. لذلك، كان الخيار لجوءها إلى جارتها التي تعمل في مشروع "الحقيبة المدرسية" لضمان متابعة دروس ليان بانتظام، من دون أن تشعر بالتقصير تجاه ابنتها.
وفي حالة مشابهة، ولأنها أم لخمسة أبناء، أحدهم طفلة في الصف الأول تحتاج إلى متابعة يومية، قامت والدة الطفلة بتول بالاتفاق مع إحدى جاراتها، وهي معلمة متقاعدة.
هذه الجارة، التي ما تزال شغوفة بالتعليم رغم تقاعدها المبكر، كانت متخصصة في تدريس المرحلة الأساسية طيلة فترة عملها، مما يجعلها الخيار الأمثل لضمان متابعة الطفلة دراسيا.
لذلك، وجدت والدة بتول في "فكرة الحقيبة المدرسية" الحل الأمثل لمساعدة طفلتها على تأسيس مهاراتها الأساسية، كالقراءة والكتابة والحساب، والتي تتطلب متابعة يومية. وجود المعلمة بقربها أسهم بشكل كبير في تجاوز العديد من التحديات، مما خفف العبء عن الأم.
عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، تجد العديد من الأمهات فرصتهن للبحث عن معلمات متفرغات لتدريس أبنائهن بعد ساعات الدوام المدرسي. ويعود هذا الإقبال إما لضيق الوقت بسبب التزامات الوالدين وساعات العمل الطويلة، أو لصعوبة المناهج الدراسية التي تجعل من الصعب شرحها مجددا للأبناء في المنزل.
توضح معلمة المرحلة الأساسية شهناز الخرابشة، أن مشروع "الحقيبة المدرسية" يحمل جوانب إيجابية وسلبية. فمن الإيجابيات أنه يوفر فرصة عمل للعديد من الأشخاص، وخاصة الفتيات، اللواتي يحتجن إلى دخل إضافي ولديهن القدرة على التدريس بفعالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع حاليا.
ومن ناحية أخرى، تشير الخرابشة إلى أن الفائدة الكبرى للمشروع قد تعود على الأمهات أو أولياء الأمور بشكل عام، لا سيما أولئك الذين لا يملكون الوقت الكافي لتدريس أبنائهم، خصوصاً الأمهات العاملات. إذ يحتاج الطفل إلى متابعة مستمرة وتدريس منتظم، خاصة في مراحل التأسيس، وهو ما يوفره هذا المشروع بشكل كبير.
مع ذلك، تؤكد الخرابشة أنها ضد فكرة الحقيبة المدرسية في حال كانت الأم قادرة على متابعة بعض المواد الأساسية والمهمة مع أبنائها. وترى أن الخطر يكمن في أن هذه الفكرة قد تلغي دور الأم تماما في متابعة تعليم أبنائها، خصوصا إذا كانت المعلمة التي تشرف على التدريس لا تقدم المعلومة بطريقة مناسبة لمستوى إدراك الطالب.
وتضيف الخرابشة "أنا كمعلمة أختص بتدريس مواد معينة، ولكن في بعض الأحيان قد أستعين بتدريس مساند لأبنائي لمساعدتهم في المواد الصعبة خلال فترة الاختبارات. أما بقية المواد، فأحرص على تحفيزهم لدراستها بأنفسهم، وأتابع معهم المراجعة والتأكد من الفهم والحفظ".
تعبر ختام قطيشات، وهي معلمة للصف الأول الأساسي، تقوم بتدريس معظم المناهج المدرسية، عن عدم تأييدها لفكرة وجود معلمة تتابع دروس الطالب بعد المدرسة، بغض النظر عن المرحلة الدراسية. وترى أنه من الأفضل أن تكون الأم هي المتابعة الأولى لطفلها بعد عودته من المدرسة، وأن تشاركه مراجعة دروسه، خاصة بعد حضوره الحصص مع معلمته الأساسية.
ومن جانبه، يوضح الخبير والمستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة، أن ظاهرة ما يعرف بالحقيبة المدرسية تعد توجها مستجدا بدأ بالظهور قبل سنوات قليلة فقط. ويرجع سبب انتشار هذا النمط إلى انشغال الأمهات والآباء بشكل رئيسي، إضافة إلى طبيعة المناهج الدراسية الجديدة، التي طرأت عليها تغييرات وتطويرات لم يكن الأهل معتادين عليها، خصوصا في مواد مثل الرياضيات والعلوم، منذ العام 2018.
ويوضح الدكتور النوايسة أن هذا الواقع دفع العديد من أولياء الأمور إلى طلب المساعدة من مدرسين خارج أوقات الدوام المدرسي، مما أدى إلى تحول هذا الأسلوب إلى نمط تعليمي يتبعه الكثير من الأسر. ومع ذلك، يشدد على أن الطالب في الصفوف الثلاثة الأولى يجب أن يحصل على شرح كامل ومتكامل من معلم الصف خلال الحصص الدراسية، بحيث لا يحتاج إلى متابعة كبيرة بعد العودة إلى المنزل.
ويرى النوايسة أن التحولات في المناهج الدراسية وضغوط الواجبات المنزلية دفعت الأهل للاستعانة بمدرسين خاصين، وهو ما يعتبره جانبا سلبيا. ذلك لأن الطالب يصبح محاصرا بنمطين مختلفين من التعليم؛ أحدهما يعتمد على أسلوب معلمته في الصف، والآخر على أسلوب المعلم الخاص بعد المدرسة، مما قد يتسبب في إرهاق قدراته العقلية والجسمانية، وفي عملية التفكير.
ووفق النوايسة، فإن التوجه العالمي الحالي يعتمد على التعلم من خلال اللعب، بهدف جعل العملية التعليمية أكثر متعة وأهمية للأطفال. والضغط على الطفل بمتابعات ودراسة متكررة في اليوم نفسه ينعكس سلبا عليه، وقد يؤدي إلى مشكلات بين الأهل ومعلم الصف الرئيسي.
الأساس في التعليم هو تقديم محتوى يتناسب مع الفئة العمرية للطفل، من دون الحاجة إلى اللجوء لمعلمي دروس خصوصية. كما يدعو إلى تعزيز التعلم الذاتي باستخدام الوسائل الرقمية، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا الحديثة. ويشدد على أن هذه الوسائل يمكن أن تكون مجانية أحيانا، وتتم تحت إشراف الأهل، مما يخفف العبء المالي.

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