بين عبء المناهج وضيق الوقت.. هل يعد مشروع الحقيبة المدرسية خيارا بديلا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- ما إن تعود الطالبة ليان، التي تدرس في الصف الثالث، إلى المنزل بعد يومها الدراسي، تسارع إلى تناول الغداء ثم تستعد لجولة جديدة من الدراسة. تتوجه إلى منزل إحدى الفتيات التي تخرجت قبل سنوات قليلة، لتساعدها في مراجعة دروسها وتعزيز فهمها للمعلومات، وضمان استمرارها على المسار الدراسي.
هذا الجهد الذي تبذله الفتاة المتخرجة ليس عملا تطوعيا، بل هو فرصة عمل منزلية توفر لها دخلاً، حيث تأخذ دور الأم في متابعة دروس الأبناء مقابل مبلغ مالي متفق عليه. من خلال هذه المساعدة، يحرص الأهل على مراقبة تطور المستوى الدراسي لأبنائهم وتقييم أدائهم في الامتحانات.
هذا العمل المشترك، الذي يطلق عليه المعلمون والأهل "فكرة الحقيبة المدرسية"، يهدف إلى تدريس الطالب جميع واجباته اليومية بشكل شامل. وقد سمي بذلك لأن المعلمة المعنية تتولى تدريس الطالب كل ما تحتويه حقيبته المدرسية، بما في ذلك الكتب والدفاتر وأوراق العمل التي يحتاج إلى دراستها.
ليان، وهي طالبة في الصف الثالث، والدتها تعمل في وظيفة بالقطاع الخاص؛ حيث تجد الأم نفسها عاجزة عن متابعة دروس جميع أبنائها بسبب ضيق الوقت. لذلك، كان الخيار لجوءها إلى جارتها التي تعمل في مشروع "الحقيبة المدرسية" لضمان متابعة دروس ليان بانتظام، من دون أن تشعر بالتقصير تجاه ابنتها.
وفي حالة مشابهة، ولأنها أم لخمسة أبناء، أحدهم طفلة في الصف الأول تحتاج إلى متابعة يومية، قامت والدة الطفلة بتول بالاتفاق مع إحدى جاراتها، وهي معلمة متقاعدة.
هذه الجارة، التي ما تزال شغوفة بالتعليم رغم تقاعدها المبكر، كانت متخصصة في تدريس المرحلة الأساسية طيلة فترة عملها، مما يجعلها الخيار الأمثل لضمان متابعة الطفلة دراسيا.
لذلك، وجدت والدة بتول في "فكرة الحقيبة المدرسية" الحل الأمثل لمساعدة طفلتها على تأسيس مهاراتها الأساسية، كالقراءة والكتابة والحساب، والتي تتطلب متابعة يومية. وجود المعلمة بقربها أسهم بشكل كبير في تجاوز العديد من التحديات، مما خفف العبء عن الأم.
عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، تجد العديد من الأمهات فرصتهن للبحث عن معلمات متفرغات لتدريس أبنائهن بعد ساعات الدوام المدرسي. ويعود هذا الإقبال إما لضيق الوقت بسبب التزامات الوالدين وساعات العمل الطويلة، أو لصعوبة المناهج الدراسية التي تجعل من الصعب شرحها مجددا للأبناء في المنزل.
توضح معلمة المرحلة الأساسية شهناز الخرابشة، أن مشروع "الحقيبة المدرسية" يحمل جوانب إيجابية وسلبية. فمن الإيجابيات أنه يوفر فرصة عمل للعديد من الأشخاص، وخاصة الفتيات، اللواتي يحتجن إلى دخل إضافي ولديهن القدرة على التدريس بفعالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع حاليا.
ومن ناحية أخرى، تشير الخرابشة إلى أن الفائدة الكبرى للمشروع قد تعود على الأمهات أو أولياء الأمور بشكل عام، لا سيما أولئك الذين لا يملكون الوقت الكافي لتدريس أبنائهم، خصوصاً الأمهات العاملات. إذ يحتاج الطفل إلى متابعة مستمرة وتدريس منتظم، خاصة في مراحل التأسيس، وهو ما يوفره هذا المشروع بشكل كبير.
مع ذلك، تؤكد الخرابشة أنها ضد فكرة الحقيبة المدرسية في حال كانت الأم قادرة على متابعة بعض المواد الأساسية والمهمة مع أبنائها. وترى أن الخطر يكمن في أن هذه الفكرة قد تلغي دور الأم تماما في متابعة تعليم أبنائها، خصوصا إذا كانت المعلمة التي تشرف على التدريس لا تقدم المعلومة بطريقة مناسبة لمستوى إدراك الطالب.
وتضيف الخرابشة "أنا كمعلمة أختص بتدريس مواد معينة، ولكن في بعض الأحيان قد أستعين بتدريس مساند لأبنائي لمساعدتهم في المواد الصعبة خلال فترة الاختبارات. أما بقية المواد، فأحرص على تحفيزهم لدراستها بأنفسهم، وأتابع معهم المراجعة والتأكد من الفهم والحفظ".
تعبر ختام قطيشات، وهي معلمة للصف الأول الأساسي، تقوم بتدريس معظم المناهج المدرسية، عن عدم تأييدها لفكرة وجود معلمة تتابع دروس الطالب بعد المدرسة، بغض النظر عن المرحلة الدراسية. وترى أنه من الأفضل أن تكون الأم هي المتابعة الأولى لطفلها بعد عودته من المدرسة، وأن تشاركه مراجعة دروسه، خاصة بعد حضوره الحصص مع معلمته الأساسية.
ومن جانبه، يوضح الخبير والمستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة، أن ظاهرة ما يعرف بالحقيبة المدرسية تعد توجها مستجدا بدأ بالظهور قبل سنوات قليلة فقط. ويرجع سبب انتشار هذا النمط إلى انشغال الأمهات والآباء بشكل رئيسي، إضافة إلى طبيعة المناهج الدراسية الجديدة، التي طرأت عليها تغييرات وتطويرات لم يكن الأهل معتادين عليها، خصوصا في مواد مثل الرياضيات والعلوم، منذ العام 2018.
ويوضح الدكتور النوايسة أن هذا الواقع دفع العديد من أولياء الأمور إلى طلب المساعدة من مدرسين خارج أوقات الدوام المدرسي، مما أدى إلى تحول هذا الأسلوب إلى نمط تعليمي يتبعه الكثير من الأسر. ومع ذلك، يشدد على أن الطالب في الصفوف الثلاثة الأولى يجب أن يحصل على شرح كامل ومتكامل من معلم الصف خلال الحصص الدراسية، بحيث لا يحتاج إلى متابعة كبيرة بعد العودة إلى المنزل.
ويرى النوايسة أن التحولات في المناهج الدراسية وضغوط الواجبات المنزلية دفعت الأهل للاستعانة بمدرسين خاصين، وهو ما يعتبره جانبا سلبيا. ذلك لأن الطالب يصبح محاصرا بنمطين مختلفين من التعليم؛ أحدهما يعتمد على أسلوب معلمته في الصف، والآخر على أسلوب المعلم الخاص بعد المدرسة، مما قد يتسبب في إرهاق قدراته العقلية والجسمانية، وفي عملية التفكير.
ووفق النوايسة، فإن التوجه العالمي الحالي يعتمد على التعلم من خلال اللعب، بهدف جعل العملية التعليمية أكثر متعة وأهمية للأطفال. والضغط على الطفل بمتابعات ودراسة متكررة في اليوم نفسه ينعكس سلبا عليه، وقد يؤدي إلى مشكلات بين الأهل ومعلم الصف الرئيسي.
الأساس في التعليم هو تقديم محتوى يتناسب مع الفئة العمرية للطفل، من دون الحاجة إلى اللجوء لمعلمي دروس خصوصية. كما يدعو إلى تعزيز التعلم الذاتي باستخدام الوسائل الرقمية، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا الحديثة. ويشدد على أن هذه الوسائل يمكن أن تكون مجانية أحيانا، وتتم تحت إشراف الأهل، مما يخفف العبء المالي.
MENAFN23112024000072011014ID1108917841