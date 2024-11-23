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352 مليون دولار لتغطية احتياجات اللاجئين في الأردن

11/23/2024 6:37:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة في النداء العالمي للعام 2025 حجم الاحتياجات للاجئين في الأردن بـ352 مليون دولار، وذلك من أصل حوالي 2.1 مليار دولار تمثل احتياجات اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أصل 10.2 مليار دولار حجم التمويل المطلوب على مستوى العالم.
وذكرت في ندائها فيما يخص الأردن، أنّ هناك حاجة لحوالي 45 مليون لتحقيق بيئات حماية مواتية، و242 مليون دولار لتحقيق الحقوق الأساسية في بيئات آمنة، وحوالي 57 مليون لتمكين المجتمعات وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحوالي 6.7 مليون لتأمين الحلول.
وتقدم المفوضية ميزانيتها السنوية للموافقة عليها من قبل لجنتها التنفيذية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، وتم تصميم ميزانية 2025 البالغة 10.248 مليار دولار لتمكين المفوضية وشركائها من توفير الحماية والمساعدة والحلول المنقذة للحياة في حالات النزوح الجديدة والحالية، وتعتمد هذه الميزانية على احتياجات السكان المتوقع أن يبلغ عددهم 139.3 مليون شخص من النازحين قسراً وعديمي الجنسية خلال العام المقبل، "وهو ما سيمثل عامًا آخر من الأرقام القياسية".
وبحسب المفوضيّة، فإنّ وضع النزوح في الأردن بات يطول بشكل متزايد، خصوصاً مع الاحتمالات المحدودة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، فمن المرجح "أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات المقبلة".
وذكرت في إستراتيجيتها للعام المقبل "أنّه ومع تقدم الأردن نحو أهدافه الإنمائية، سيحتاج مستقبل الاستجابة للاجئين إلى إعادة تشكيل لدعم استمرار مشاركتهم في الخدمات والبنية الأساسية الوطنية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وخلق آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات".
وستعمل المفوضية مع حكومة الأردن والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين؛ لتعزيز المرونة طويلة الأجل للاجئين والمجتمعات المضيفة، وستعمل كذلك على توسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في التنمية والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الحوار الجاري، مؤكدة أنّ تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والتطبيق الفعال لنموذج تنسيق اللاجئين من شأنه أن يعزز دور المفوضية عبر قطاعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والبنية الأساسية.
وأكدت أنّها سترسشد في برامجها في الأردن بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين، تماشياً مع الميثاق العالمي، إذ إن إستراتيجية المفوضية لعام 2023 وما بعده تقوم على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزيز مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع حكومة الأردن والمجتمع المدني، فضلاً عن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
وتشمل رؤية المفوضية جميع اللاجئين الذين تعنى بهم المفوضية وتتوافق مع أولويات التنمية في الأردن، والتي يشكل اللاجئون جزءًا أساسيًا منها، فضلاً عن خطة الاستجابة الأردنية، وخطة اللاجئين والمرونة الإقليمية (3RP) وإطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة.
وستعمل المفوضية على توحيد التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ لزيادة الوصول إلى الحلول للاجئين، وستشارك في الدعوة المستدامة لتوسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين، وسيتم تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة للاجئين، والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
كما سيتم التعامل مع خطر انعدام الجنسية في الأردن من خلال الخطة المتعددة السنوات لتحسين التسجيل المدني، وذلك بشكل أساسي من خلال تسهيل تسجيل المواليد. وستستمر الجهود المحددة في المخيمات والبيئات الريفية، حيث قد يواجه السكان صعوبة في الوصول إلى المكاتب والخدمات الحكومية، وتساهم زيادة الوعي في توعية المجتمعات المتضررة، وتعزيز فهم واستعداد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ودعم التنمية المؤسسية طويلة الأجل.
وسيكون أحد المكونات الأساسية لجهود المناصرة التي تبذلها المفوضية هو تعزيز مشاركة اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وخاصة زيادة قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المالية، وسيؤدي استهداف المساعدات والخدمات وإعطاؤها الأولوية، إلى زيادة فعالية البرنامج والحد من الاعتماد على أنظمة المساعدة الإنسانية.
وعلاوة على ذلك، ستبذل الجهود لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة لتقليل البصمة البيئية للمفوضية في مكاتبها وفي المخيمات، وفي تدخلاتها في مجال المأوى ستعمل المفوضية على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ.
وبحسب المفوضية، فإن الأردن هو أحد أكبر بلدان العالم المضيفة للاجئين من حيث نصيب الفرد، وهناك حوالي 620 ألف امرأة ورجل وطفل من سورية مسجلين كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، يشكل العراقيون أكبر مجموعة منهم. ويعيش معظم اللاجئين خارج المخيمات، حيث يقيم 18 % فقط في مخيمات منظمة.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، لا تتوقع المفوضية زيادة في عمليات إعادة التوطين، وبالتالي لا تتوقع أي تغييرات كبيرة في حجم تعداد اللاجئين، وبالمثل، لا يُتوقع حدوث تحركات سكانية كبيرة نحو الأردن حتى لو ظل الوضع الأمني في المنطقة متقلبًا.
وقالت المفوضية إن الحكومة بذلت جهودًا ملحوظة لضمان مشاركة اللاجئين في الأنظمة الوطنية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، ومع ذلك، فإن تكاليف الخدمات الطبية والتعليم تشكل حاجزًا أمام وصول العديد من اللاجئين.
ومع ارتفاع معدلات الفقر بين اللاجئين في السنوات الأخيرة، لجأ العديد منهم إلى آليات مواجهة ضارة، وما تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، ويعمل اللاجئون في الغالب في سوق العمل غير الرسمي، حيث تكون الأرباح منخفضة وظروف العمل غالبًا ما تكون سيئة.
وأشارت المفوضية الى أنها تدير أحد أكبر برامجها القائمة على النقد في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع الشركاء لتحويل جزء من اللاجئين إلى فرص اقتصادية، على الرغم من بقاء العديد من التحديات.
ودعمت الحكومة الاعتماد على الذات للاجئين، من خلال تدابير تشمل تصاريح العمل وأطر ترخيص الأعمال المنزلية، مشيرة إلى أنه يمكن للاجئين المهرة، بمن في ذلك أولئك الحاصلون على تعليم عالٍ، الوصول إلى سوق العمل الرسمي، على الرغم من ارتفاع التكاليف المرتبطة بذلك.
وأكدت أن تمكين اللاجئين من تولي دور أكبر في الاعتماد على الذات يعتبر أولوية لتعزيز تمثيل اللاجئين والمساواة بين الجنسين والاتصال ثنائي الاتجاه بين جميع أصحاب المصلحة.
أما جانب توفير المأوى للاجئين، فترى المفوضية أنه ما زال يعاني من فجوات كبيرة داخل وخارج المخيمات، حيث يشكل خطر الإخلاء من المساكن المستأجرة من القطاع الخاص في المناطق الحضرية مصدر قلق متزايد وقد يؤدي إلى الانتقال إلى مخيمات اللاجئين.
وذكرت أن الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تحسن في السنوات الأخيرة، حيث أفاد 90 % من اللاجئين بإمكانية الوصول إلى المراحيض الآمنة. وتعمل المفوضية أيضًا على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ، حيثما أمكن ذلك.
وتظل احتياجات إعادة التوطين مرتفعة للغاية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 80 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين. ومع ذلك، وبما أن توافر فرص إعادة التوطين ما يزال أقل بكثير من الاحتياجات، فستتركز الأولوية على اللاجئين من جميع الجنسيات الذين لديهم احتياجات قوية للحماية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل المفوضية العمل مع الشركاء لزيادة المعرفة بالمسارات الأخرى القائمة للهجرة إلى بلدان ثالثة والوصول إليها ودعم وصول اللاجئين إلى الحلول.
وأكدت أنّها لا تشجع ولا تسهل عودة اللاجئين السوريين، لكنها ستواصل البحث عن سبل لدعم هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون بممارسة حقهم في العودة بشكل أفضل، مع مراقبة التطورات التي قد تساهم في الفرص المستقبلية للعودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة.
وفي حين ما يزال العديد من اللاجئين يعبرون عن إرادة قوية للعودة إلى سورية يومًا ما، تكشف أحدث الاستطلاعات عن انخفاض مستوى نوايا العودة في الأمد القريب، حيث أشار أقل من 1 % من المستجيبين إلى أنهم ينوون العودة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وذكرت أنه وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على بداية الأزمة السورية، وجد العديد من اللاجئين طرقًا لتحقيق مستوى متواضع من الاعتماد على الذات في الأردن، وأدت الصدمات الاقتصادية الأخيرة على أسر اللاجئين، بما في ذلك انخفاض المساعدات الغذائية، إلى زيادة نقاط الضعف.
وهناك فقر متزايد يواجهه اللاجئون من جميع الجنسيات، كما أن التحديات في مجالات الصحة والمأوى والأمن الغذائي ومستويات الديون والدخل وعمل الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين هي مشكلات يتعامل معها اللاجئون.
وعلى هذا النحو، تتزايد الاحتياجات الإنسانية، وهناك خطر من تدهور الظروف بسرعة ما لم تتم استعادة مسار تمويل أكثر استقرارًا للاستجابة للاجئين على نطاق واسع. وبصرف النظر عن الانخفاض المحتمل في التمويل الإنساني، ستواصل المفوضية الدعوة إلى مشاركة اللاجئين وإقامة روابط أوثق وتكامل أقوى بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية للمساهمة في استجابة مستدامة للاجئين.

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