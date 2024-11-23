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متى تصبح التكنولوجيا جزءا من العملية التعليمية في مدارسنا؟

11/23/2024 6:37:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – في ظل التحول الرقمي المتسارع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، يتساءل تربويون عن علاقة هذا التحول بالتعليم، تحديدا، وهل أضحى تعزير استخدام التكنولوجيا في التعليم ضرورة ملحة لتحقيق تعليم فعال وشامل؟
وكانت وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة بعنوان "درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة" للعام الدراسي 2023/ 2024، مستهدفةً طلبة الصفوف من (4-12) في المدارس الحكومية.
وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، مؤخرا، أن متوسط درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة بلغ 77.33 %، فيما سجلت الدراسة أعلى درجة رضا في مجال الإدارة المدرسية بنسبة 81.95 %، بينما كانت أدنى درجة رضا في مجال تكنولوجيا التعليم بنسبة 70.35 %.
وأوصت بتحسين البنية التحتية التكنولوجية في المدارس، وتعزيز استخدام تكنولوجيا التعليم.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، إن تكنولوجيا التعليم وأدواتها تعد من أهم العوامل الأساسية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتوسيع آفاق التعلم لدى المعلمين والطلبة؛ لأنها تعزز تجربة التعلم وتجعلها أكثر تفاعلية من خلال تمكين الطلبة من المهارات التي تساعدهم في الوصول إلى مصادر المعرفة المختلفة في أي وقت ومكان، ما يعزز من قدرتهم على التعلم الذاتي وعلى التواصل بينهم وبين المعلمين، واستكشاف الموضوعات والمفاهيم بشكل أعمق.
كما تسهم، بحسب أبو غزلة، في تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطلاب والمعلمين مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، ومهارات البحث وتحليل البيانات، كما تنمي القدرة لديهم على استخدام الأدوات الرقمية، والتعلم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي في أشكال التعلم المختلفة، كالتعلم عن بعد، والتعلم المتمازج والهجين، وحتى التعلم الوجاهي، وبالتالي توفير حلول تعلم مخصصة تناسب احتياجات الطلبة المتنوعة في العملية التعليمية.
بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية لديهم وزيادة دافعيتهم ورضاهم عن التعلم المتوافق مع تطلعاتهم، وهذا بدوره ينعكس على جاهزيتهم لمتطلبات الوظائف المستقبلية، والتي تتسم بسرعة التغيير والابتكار المستمر، وعليه فإن توفير خدمات التكنولوجيا وأدواتها في المدارس إذا توفرت فسيبعث ذلك على الرضا لدى الطلبة، كونها تحسن من تعلمهم، وتمكنهم من الحصول على المعرفة المرتبطة باحتياجاتهم المستقبلية، وفق أبو غزلة.
وأضاف، إن دراسة رضا الطلبة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم تم تطبيقها في (42) مديرية تربية وتعليم وبعدد 490090 طالبا وطالبة، واشتملت على 5 مجالات هي التدريس والإدارة المدرسية والبيئة المدرسية والفاقد التعليمي ومجال تكنولوجيا التعليم، وللوقوف على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، نجد أن مجال تكنولوجيا التعليم حقق أدنى نسبة رضا بواقع 70.35 %، وهي أدنى نسبة في المجالات الخمسة على الرغم من أهميته.
ودعا القائمين على النظام التعليمي إلى توجيه سياسات وإستراتيجيات توظيف التكنولوجيا في التعليم، والعمل على توفير بيئة تعليمية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال توفير المنصات الرقمية والمحتوى التعليمي الإلكتروني، وتأهيل المعلمين وتدريبهم على استخدام الأدوات التكنولوجية في الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى دعم المدارس بتوفير تجهيزات تقنية حديثة لتسهيل عملية التعلم عن بعد والتعليم المدمج.
وأكد أبو غزلة على أهمية تطوير خطط المناهج الدراسية بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج بما يتناسب مع التوجهات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل، كما على مديريات التربية والتعليم وضع الخطط التنفيذية لسياسات الوزارة، وتقديم الدعم الفني والإداري للمدارس، ومتابعة التدريب المستمر للمعلمين والكوادر التعليمية على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ومتابعة تنفيذ البرامج التكنولوجية وتقييم فعاليتها داخل المدارس.
ودعا الإدارات المدرسية إلى تهيئة بيئة تعليمية تحفز على استخدام التكنولوجيا في الدروس والمواقف التعليمية، والتنسيق مع المعنيين لتوفير الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب اللوحية والشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للطلاب والمعلمين على حد سواء، لضمان تكامل التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتحفيزهم على استخدامها بفعالية.
وأوضح أن المعلم هو العنصر الفاعل في نجاح توظيف التكنولوجيا في التعليم، فعليه السعي المستمر لامتلاك المهارات للقدرة على دمج الأدوات التكنولوجية في خططه التعليمية، واستخدام منصات التعليم الرقمية، وتقديم الدروس التفاعلية، وإعداد الأنشطة التي تعزز من مهارات الطلاب في استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي والإبداعي، والاستمرار بمتابعة التطورات التكنولوجية المستمرة وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.
بدوره، أكد الخبير التربوي فيصل تايه أن استخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح مطلبا حتميا، خاصة وأننا في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي أصبحت التكنولوجيا مهمة ومحيطة بنا من كل اتجاه، ولذا أصبح من الضروري أن يكون للتكنولوجيا دور في عملية التعليم أيضًا، نظرا لتأثيرها الإيجابي الكبير، كما أن لها أثرا واضحا على المعلم والمتعلم على السواء.
وقال تايه: "علينا أن نعي أننا في عصر التحول الرقمي في التعليم، وأن نظامنا التعليمي بحاجة لتوديع التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسيكية المعروفة، بعد أن صرنا نشهد ميلاداً قوياً لنظام تعليمي رقمي تقني حديث، ومن هنا يجب علينا معرفة وجه التكنولوجيا التي نمتلكها، والتي تمكننا من التفاعل مع العملية التعليمية".
وأشار إلى الحاجة لجهات تربوية متخصصة في هذا النوع من العمل "الإلكتروني" تعي تماما حجم العمل ومتطلباته واحتياجاته وطريقة تنفيذه بشكل يرقى إلى المستوى المطلوب، فما يتطلبه التعليم الإلكتروني بكل أشكالة وأنواعه هي خبرات تراكمية طويلة الأمد يبنى عليها، إضافة إلى أنها حصيلة تجارب عديدة لهذا النوع من التعليم على مدار عدة سنوات، على غير ما يعرض حالياً من مواد تعليمية هدفها التمكين التعلمي الذي يحتاج إلى إنتاج المحتوى وإلى الاتصال والتفاعل.
وبين "أننا الآن وبعد أن قطعنا شوطا جيدا في تطبيق التكنولوجيا في مدارسنا، يمكن توضيح أن دور التكنولوجيا في التعليم جعل المعلم يمتلك مهارات عالية في التدريس، حيث أصبح يستخدم تقنيات حديثة وجديدة في عملية التعليم والتعلم، وهذه التقنيات تتمثل بالأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر، وهو ما ساعد في زيادة قدرة الطالب أو المتعلم على التعامل مع التكنولوجيا بشكل أفضل".
وأشار إلى أن تعزيز استخدام التكنولوجيا يعد أمرا مهما للغاية، كونه جعل عملية التعلم ممتعة أكثر للطلبة، وزادت دافعيتهم للتعلم، لأن الدروس التقليدية أصبحت بالنسبة لهم مملة على عكس الدروس التي تستخدم فيها التقنيات الحديثة والأجهزة اللوحية والفيديو، كما زادت التكنولوجيا قدرتهم على الحصول على كمية كبيرة من المعلومات المختلفة والمتنوعة.
وأوضح أن عملية التعليم أصبحت أكثر سهولة باستخدم التكنولوجيا، إذ تمكن المعلم من توفير وقته وجهده، وتساعده لرفع إنتاجيته، وإعطائه فترة أطول من الوقت للتركيز على الطالب، كما تمكن الطلبة من تصور المفاهيم المجردة التي كان من الصعب عليهم فهمها سابقا.
وشدد على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا لإعداد جيل يملك القدرة على التعامل معها بشكل صحيح وسليم في كافة أمور الحياة الأخرى، وبالتالي سيتمكن من تحقيق مستقبل أفضل، وسيسهل عليه التعامل مع أي تكنولوجيا حديثة.
من ناحيته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم يعد خطوة جوهرية نحو تحسين جودة العملية التعليمية.
وبين النوايسة أن وزارة التربية والتعليم بنت إستراتيجية للتحول الرقمي في التعليم تعمل على تنفيذها، في ظل ربطها بالخطة الإستراتيجية والتحولات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية، وما يدفعها إلى ذلك ما شهده العالم في النصف الأخير من القرن العشرين من ثورة هائلة في العلوم والاختراعات العلمية والتكنولوجية، ومع هذا النمو المتسارع للمعرفة العلمية والتقدم التكنولوجي والتقني، ازداد الاهتمام بتطوير عملية التعلم والتعليم من خلال المناهج الدراسية والأدوات التعليمية.
وأضاف أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ساعد في إحداث نقلة حضارية كبيرة في وقتنا الحاضر، ورافق ذلك تطور كبير في المنظومة التربوية؛ إذ تغيرت الأساليب والأدوات والوسائل المستخدمة في العملية التعليمية وتعددت مصادر المعرفة؛ ولذلك أصبح من الضروري أن تكون هناك مراجعة مستمرة للمناهج الدراسية، للتأكد من مواكبتها للتغيرات والمستجدات التي تطرأ في الميدان التربوي.
وأكد أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم له تأثير إيجابي ملموس على جودة العملية التعليمية، حيث تساهم التكنولوجيا في جعل التعليم أكثر تفاعلاً وشمولية من خلال توفير أدوات وموارد تعليمية حديثة تسهل عملية التعلم.
واعتبر أن الأدوات والتقنيات الحديثة تمكن المعلمين من تقديم المحتوى بطرق مبتكرة وجذابة، مثل العروض التفاعلية والفيديوهات التعليمية والمحاكاة الافتراضية، ما يجعل الدروس أكثر إثارة وفهمًا، مبينا أن التكنولوجيا أضحت تؤدي دورا محوريا وحيويا في الارتقاء بالعملية التعليمية، وكلما زاد توظيف التكنولوجيا في التعليم أصبح أكثر متعة وجاذبية للطلبة.
وأشار إلى "أننا مطالبون اليوم إجباريا بدمج التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعليم، باعتبارها أداة رئيسة في عملية التعلم"، موضحا أن الأدوات الرقمية والتقنيات التكنولوجية أصبحت جزءا أساسيا من مهارات الحياة.
وشدد على ضرورة بناء قدرات المعلم في توظيف التكنولوجيا، وجعلها مساعدا له بتنفيذ العملية التعليمية، عبر انخراطه في دورات تدريبية تمكنه من تطويعها، وتزويده بكل ما هو جديد في مجالها.

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