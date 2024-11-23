شهداء وجرحى جراء حرب الإبادة الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت فلسطينية وطفلتها فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وانتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين من منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
واستشهد سبعة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مثلما استشهد خمسة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة.
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