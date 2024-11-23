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شهداء وجرحى جراء حرب الإبادة الاحتلال على قطاع غزة

11/23/2024 6:37:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهدت فلسطينية وطفلتها فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وانتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين من منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


واستشهد سبعة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مثلما استشهد خمسة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

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