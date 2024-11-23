النازحون جنوب قطاع غزة...بين مطرقة الاحتلال وسندان تجار الدم

لم تجد المواطنة النازحة فداء أبو طعيمة سوى الدموع للتعبير عن عجزها في توفير كسرة خبز لتطعم أطفالها الذين أنهكهم الجوع في ظل عدم توفر الدقيق اللازم لصناعة الخبز في المحال التجارية في محافظات جنوب قطاع غزة.

وتؤكد أبو طعيمة في تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه لم تدخل ولو كسرة خبز جوف أطفالها الثمانية منذ خمسة أيام لعدم قدرتها على شراء الخبز الذي فاق سعره الخيال.

وتتساءل الأم المكلومة "كيف لي أن اشتري ربطة الخبز الذي فاق سعرها 40 شيقلا وأنا لا أملك شيقلا واحدا، واعتمد على التكية والدقيق التي كانت تقدمه وكالة الغوث (الأونروا) كمساعدة".

وتضيف أبو طعيمة في حديث لـ"وفا" أن آخر مرة استلمت فيها الدقيق قبل خمسة أشهر، وبعدها باتت تتدبر أمورها من بعض الجمعيات وفاعلي الخير حتى وصل بها الحال إلى حد الفقدان التام بسبب ارتفاع الأسعار.

وووصل سعر "ربطة" الخبز إلى 60 شيقلا، علما أن تسعيرتها حسب برنامج الأغذية العالمي هي ثلاثة شواقل، بحسب مصادر محلية مطلعة، التي تعزو الارتفاع إلى الازدحام الشديد على المخابز، واستغلال بعض المستفيدين للأزمة واحتكار الدور في الطابور أمام المخابز لشراء الربطة بثلاثة شواقل لبيعها بأسعار تصل إلى 60 شيقلا.

وتنوه أبو طعيمة إلى أن ما ضاعف من معاناتها وعاظم مسؤولياتها إبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال زوجها دون معرفة مصيره للشهر التاسع على التوالي أثناء اقتحامها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، مبينةً أنها باتت تعيش مرارة النزوح متنقلة بين مدارس عبسان الكبيرة شرقا ومواصي خان يونس غربا، منذ "أوامر الإخلاء" المتكررة الذي أصدرها الاحتلال قبل خمسة أشهر. وتطالب أبو طعيمة، باسمها وباسم الأمهات كافة والأسر المحتاجة، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة على القطاع، ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات دون عوائق.

وتخلو محال المواد الغدائية في محافظات جنوب القطاع من الدقيق بسبب الحصار الإسرائيلي وسيطرة لصوص وقطّاع طرق على شاحنات المساعدات ومنعها من الوصول إلى مستحقيها من النازحين الذين فقدوا منازلهم ومصدر رزقهم وباتوا يعتمدون على المساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



ويؤكد المواطن إياد أبو صيام، صاحب مخبز اللؤلؤة في مواصي خان يونس أن المخبز متوقف عن العمل منذ أكثر من شهر بسبب عدم قدرته على توفير الدقيق اللازم لتشغيله بسبب ارتفاع الأسعار.

المواطن النازح من مدينة خان يونس غسان شراب (45 عاما) يقول بأنه يقف كل يوم ينتظر لأكثر من ساعتين ليحصل على وجبة، في الغالب من العدس، وبعض الأحيان لا يحصل عليها بسبب نفاد الكمية، منوها إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والمواد الغدائية بشكل عام يضطر للذهاب كل يوم لتوفير هذه الوجبة.



ويؤكد شراب لـ"وفا" أنه لم يدخل جيبه شيقل واحد منذ بداية الحرب بسبب فقدانه لعمله كعامل بلاط، وبات يعتمد على المساعدات التي تقدمها "الأونروا" والجمعيات الخيرية، منوها إلى أن هذه المساعدات تقلصت بعد اجتياح رفح بشكل كبير إلى أن وصلنا إلى أزمة الدقيق وعدم قدرتنا على شرائه بسبب ارتفاع سعره إلى أرقام خيالية، حيث تخطى ثمن الكيس وزن 25 كيلو غراما 500 شيقل.



ويناشد شراب المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين الذين فقدوا كل ما يملكون بسبب الحرب، وباتوا عاجزين عن توفير الاحتياجات اللازمة لأطفالهم الذين يكادون يموتون جوعا.



بدوره، عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لمواصلة الاحتلال عرقلة وصول المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة حقيقية منذ أكثر من عام.



ويؤكد مدير وحدة التدريب في المركز عبد الحليم أبو سمرة إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لقتل الإنسان الفلسطيني من خلال فرض حصار على القطاع وتقليص عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.



ويضيف لـ"وفا" أن الاحتلال انتقل من مرحلة قتل الإنسان في القطاع بالصواريخ والقذائف المدفعية إلى القتل بالحرمان والتجويع.



ويشدد أبو سمرة على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من إبادة جماعية من خلال استهداف المدنيين وحرمانهم من الحصول على ابسط مقومات الحياة من المأكل والمشرب مخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة.



ويطالب أبو سمرة باسم المركز المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف عدوانها على القطاع وفتح المعابر لتدفق المساعدات والتخفيف من حدة المجاعة التي باتت تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني جنوب القطاع.



ويعزو النازحون ارتفاع الأسعار واختفاء السلع الأساسية من الأسواق إلى سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع، ويعزّزها جشع التجار وزيادة عدد اللصوص وقطّاع الطرق وتغولهم في ظل غياب القانون وعدم وجود رادع حقيقي يحمي النازح المغلوب على أمره.



ويوم الإثنين الماضي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قافلة مكونة من 109 شاحنات تحمل إمدادات غذائية من برنامج الأغذية العالمي ووكالة "الأونروا" من معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة قد نُهبت يوم السبت مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشاحنات وفي بعض الأحيان خسارة كامل شحناتها.



وأشار إلى أن الإمدادات المطلوبة لإعداد الوجبات الساخنة - التي تقلص حجمها بالفعل - لا تكفي سوى ليومين آخرين قبل نفادها. ولم يتلق نحو مليون شخص طرودا غذائية منذ تموز/يوليو أو قبل ذلك.



ويوضّح أنه نقل المخبز من تل السلطان في رفح قبل اجتياح الاحتلال الإسرائيلي البري للمدينة، إلى مواصي خان يونس، حيث كان ينتج قبل أن يتوقف عن العمل أكثر من ثلاثة آلاف ربطة خبز تغطي جزءا كبيرا من القاطنين في مواصي خان يونس ورفح.



وبحسب أبو صيام، فقد كان يعمل في المخبر 32 عاملا يعيلون أكثر من 200 فرد، باتوا بلا مصدر رزق بعد إغلاقه، معربا عن أمله أن تنتهي أزمة الدقيق والغاز اللازم لتشغيل المخبز مجددا.



ويؤكد أن الاحتلال هو المسؤول الأول عما يحدث من مجاعة في جنوب القطاع بإصراره على منع دخول الدقيق والمساعدات.



وتزدحم "تكايا" الطعام التي تقدم وجبات كمساعدة في مواصي خان يونس ورفح بآلاف النازحين في ظل ارتفاع الأسعار وشح الإمكانيات.



ويصطف النازحون في طوابير ينتظرون أوقاتا طويلة لطلب الوجبة، وفي معظم الأحيان لا يحصل بعضهم عليها لعدم كفاية الكمية المتوفرة.

من جهته، حذّر مصدر فلسطيني كبير، الجميع من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه.



وأكد أن الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.



وأوضح: أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى، على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.



وشدد على أن أسماء هؤلاء المتورطين ستكون في قائمة سوداء، وستتم ملاحقتهم، مهما طال الزمن، ومحاسبتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا حادا نسبته 19.84% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر.



ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ندرتها جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من عام، وما يرافقه من حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.



وخلال تشرين الأول/أكتوبر، بلغ متوسط سعر السميد 24 شيقلا/كغم، واسطوانة الغاز 680 شيقلا/اسطوانة 12 كغم، وعدس حب جاف 14 شيقلا/كغم، وحمص حب جاف 22 شيقلا/كغم، وفول حب 14 شيقلا/كغم، وفاصولياء ناشفة حب 10 شواقل/كغم، والبصل الناشف 96 شيقلا/كغم، والثوم الناشف 223 شيقلا/كغم، وزيت الزيتون 71 شيقلا/كغم، وزيت عباد الشمس 106 شواقل/3 لتر، والسكر 38 شيقلا/كغم، والدجاج 86 شيقلا/كغم، والبطاطا 66 شيقلا/كغم، والبيض 189 شيقلا/2 كغم، والملح 6 شواقل/كغم، والبرغل 10 شواقل/كغم، ومياه معدنية 4

شواقل/1.5 لتر، والقهوة 108 شواقل/كغم، وسمك البوري 200 شيقل/كغم، والمعكرونة 4 شواقل/350 غم، والديزل 57 شيقلا/لتر، والبندورة بيوت بلاستيكية 99 شيقلا/كغم، والكوسا 25 شيقلا/كغم، والباذنجان 27 شيقلا/كغم، وملوخية خضراء مفرطة 53 شيقلا/كغم، والفليفلة الملونة 65 شيقلا/كغم، وحبوب الأطفال (سيرلاك) 33 شيقلا/علبة 400 غم.



وعلى مدى 12 شهرا، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا بنسبة 359% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023.



وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.