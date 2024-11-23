شجرة البندق.. صاروخ روسي يحير خصوم موسكو والخبراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من ليل الخميس، أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي في طور التجربة على هدف في أوكرانيا ليل الأربعاء، لكن التقارير تضاربت بشأن نوع الصاروخ المُستخدم في الهجوم، وفقا لتقرير بمجلة نيوزويك الأميركية.



وخلال حديث تلفزيوني، خاض في تفاصيل الصاروخ الذي استُخدم في الغارة على دنيبرو بأوكرانيا، وفقا لما نقله الإعلام الروسي.



وقال إن "من بين العمليات التي أُنجزت تجربة أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، وهو صاروخ باليستي فرط صوتي مزود برأس حربي غير نووي".



وأضاف أن "المشغلين الروس أطلقوا على المنظومة اسم أوريشنيك (شجرة البندق). واعتُبرت التجارب ناجحة، حيث أُصيب الهدف وفق المخطط".



وحذر بوتين من أن بلاده قد تضرب أهدافا عسكرية لأي دولة تورد أسلحة تستخدم لمهاجمة روسيا.



وذكر الرئيس الروسي أن إجراء تجربة قتالية لمنظومة "أوريشنيك" جاء ردا على التصرفات "العدوانية" لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد موسكو، مشيرا إلى إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية بعيدة المدى ضد روسيا.



وقد أُطلق الصاروخ على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا من مقاطعة أستراخان جنوب غربي روسيا، وفقا لما ذكرته القوات الجوية الأوكرانية، التي قالت أيضا إن موسكو أطلقت بشكل منفصل صاروخ كينجال الفرط صوتي، و7 صواريخ كروز من طراز "خا-101".



تضارب وتحقيق



من ناحية أخرى، لم تؤكد وزارة الدفاع الروسية الأنباء التي أفادت بأن الهجوم ربما نُفذ بصاروخ عابر للقارات، كما تجنب الكرملين ووزارة الخارجية الروسية -خلال مؤتمرات صحفية أمس الخميس- الإجابة على أسئلة بشأن الاستخدام المزعوم لهذا الصاروخ.



وكذلك، شكك خبراء في إطلاق صاروخ عابر للقارات، وألمحوا إلى أن روسيا ربما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، وذلك فيما تجري أوكرانيا تحقيقات معمقة للتأكد من نوع الصاروخ المستخدم.



من جانبه، قال كورت فولكر، السفير الأميركي السابق لدى الناتو والذي شغل أيضا منصب الممثل الأميركي الخاص في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، إن روسيا ربما حاولت بهذه الضربة الصاروخية أن تجعل خطابها النووي أكثر تخويفا.



من جهة أخرى، قال وليام ألبركي، الباحث في مركز "هنري إل. ستيمسون"، إنه من الناحية العسكرية لا معنى لاستخدام صاروخ عابر للقارات، قليل الدقة نسبيا، في مثل تلك الضربة التي نفذتها روسيا.



في السياق نفسه، قال مسؤول أميركي لشبكة "إن بي سي" إن روسيا لم تطلق صاروخا عابرا للقارات على أوكرانيا كما زعمت كييف.



ما الصواريخ العابرة للقارات؟



الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تستطيع قطع مسافات أبعد من 5500 كيلومتر، وتعد من الأسلحة الإستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية.



وطول مداها يجعلها قادرة على تهديد أراضي دول تبعد آلاف الكيلومترات، وتعمل الولايات المتحدة حاليا على تحديث صواريخها العابرة للقارات من طراز "مينيت مان 3" -التي تشكّل المكون الأرضي من ثلاثيتها النووية- إلى طراز "سنتينل".



أما الصواريخ العابرة للقارات التي زعمت أوكرانيا أن روسيا استخدمتها ضدها فهي من طراز "آر إس-26" المتنقلة على الطرق، والتي تُعرف أيضا باسم "روبيج"، وتستطيع هذه الصواريخ حمل رأس حربي نووي أو تقليدي.



بيد أن هناك شكوكا فيما إن كان الصاروخ المستخدم في الهجوم الروسي الأخير من طراز "آر إس-26′′، أو صاروخا باليستيا متوسط المدى.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "خصائص" الصاروخ، بما في ذلك سرعته وارتفاعه، تشير إلى أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، لكن التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة الأمر. هل سبق استخدامه؟



ما زالت أمور كثيرة غامضة بشأن ذلك الهجوم، لكن إذا تأكد استخدام صاروخ "آر إس-26′′، فسيكون ذلك أول استخدام قتالي في التاريخ لصاروخ باليستي عابر للقارات برأس حربي تقليدي.



ويقول محللون إن روسيا إن كانت قد استخدمت صاروخ روبيج فإنه ليس الخيار العملي بالنسبة لها لضرب هدف مثل المنشأة المستهدفة في دنيبرو.



ويوضح وليام فرير، الباحث في "مجلس الجيوستراتيجيا" ببريطانيا، أن "صاروخ آر إس-26 مصمم لحمل رؤوس نووية، لكن من الواضح أنه لم يُستَخدم بهذا الشكل في ذلك الهجوم".



وأضاف أن "روسيا على الأرجح استخدمت صاروخ آر إس-26 على سبيل التخويف لداعمي أوكرانيا، لأجل تصعيد التوترات بشأن استخدام صواريخ باليستية ذات قدرة نووية، تستطيع ضرب عواصم أوروبية".