كمين مركب في رفح.. القسام تعلن قتل جنود بـالياسين والقنص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد".
وأضافت: "وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".
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