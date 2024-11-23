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كمين مركب في رفح.. القسام تعلن قتل جنود بـالياسين والقنص

11/23/2024 6:37:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد".

وأضافت: "وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

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