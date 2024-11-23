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مجازر جديدة في غزة ترفع إجمالي شهداء العدوان

11/23/2024 6:37:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعين لمواطنين وقارب صيد بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخر، بقصف زوارق الاحتلال الحربية قارب صيد في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع الشفاء غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته، سلسلة غارات على بلدة خزاعة شرق خان يونس، ووسط وشرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفجر اليوم، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عصر في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. والشهداء هم: لؤي حسن أبو عصر وزوجته وابنه وليد وابنته فاطمة الزهراء، ومحمد نشأت أبو عصر، ونعيمة خليل أبو عصر، ومنى خليل جربوع (أبو عصر)، وجنى صابر جربوع.

كما استشهد الشقيقان أحمد ومحمد وليد أبو سمرة، في استهداف الاحتلال منزلا لعائلتهما غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثماني شهيدين من منطقة خربة العدس شمال محافظة رفح.

كما أشارت المصادر إلى استشهاد مواطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يوم إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.

واستشهد مواطنان في حي الصفطاوي شمال محافظة غزة، عقب استهدافهما خلال محاولتهما الوصول لمنزليهما لتفقدهما. كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم من قبل مسيّرة إسرائيلية في بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وأفادت المصادر باستشهاد سيدة وطفلتها وبإصابة زوجها بجروح خطيرة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع مسجد الهداية بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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