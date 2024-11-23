غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال اليوم الجمعة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إطلاق تحذرات للسكان بإخلاء المناطق التي ينوي استهدافها.
وبعد قرابة الـ40 دقيقة من التحذيرات نفذ غارة استهدفت مبنى في الشياح مقابل حلويات الإخلاص، وم ثم نفذ غارة استهدفت مبنى سكني مقابل "بيروت مول" في الشياح.
يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد نفذ صباح اليوم 3 غارات على الضاحية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث، وذلك بعد حوالي الساعة من نشر التحذير.
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