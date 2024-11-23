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غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

11/23/2024 6:37:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شن جيش الاحتلال اليوم الجمعة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إطلاق تحذرات للسكان بإخلاء المناطق التي ينوي استهدافها.

وبعد قرابة الـ40 دقيقة من التحذيرات نفذ غارة استهدفت مبنى في الشياح مقابل حلويات الإخلاص، وم ثم نفذ غارة استهدفت مبنى سكني مقابل "بيروت مول" في الشياح.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد نفذ صباح اليوم 3 غارات على الضاحية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث، وذلك بعد حوالي الساعة من نشر التحذير.


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