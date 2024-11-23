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ماذا حدث خارج السفارة الأميركية في لندن؟

11/23/2024 6:37:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، تفجيرا متحكما به خارج السفارة الأميركية، الجمعة، بعد اكتشاف طرد مشبوه.
وقالت شرطة العاصمة لندن بتدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا): "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارًا متحكم به نفذه ضباط".

وتابعت: "التحقيقات لا تزال جارية وستبقى الحواجز في مكانها في الوقت الحالي".

من جهتها أكدت سفارة الولايات المتحدة بلندن بتدوينة على منصة إكس اكتشاف الطرد المشبوه وقالت إنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها. (سي أن أن)

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