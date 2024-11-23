ماذا حدث خارج السفارة الأميركية في لندن؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، تفجيرا متحكما به خارج السفارة الأميركية، الجمعة، بعد اكتشاف طرد مشبوه.
وقالت شرطة العاصمة لندن بتدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا): "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارًا متحكم به نفذه ضباط".
وتابعت: "التحقيقات لا تزال جارية وستبقى الحواجز في مكانها في الوقت الحالي".
من جهتها أكدت سفارة الولايات المتحدة بلندن بتدوينة على منصة إكس اكتشاف الطرد المشبوه وقالت إنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها. (سي أن أن)
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