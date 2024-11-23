جبهة لبنان تقتل 83 ضباطا وجنديا إسرائيليا وتصيب 1018 آخرين وفق الاحتلال

جبهة لبنان تقتل 83 ضباطا وجنديا إسرائيليا وتصيب 1018 آخرين وفق الاحتلال
التاريخ
11/23/2024 6:37:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل 83 ضابطا وجنديا منذ بدء العمليات العسكرية على جبهة لبنان منهم 60 منذ التصعيد الأخير.
وأفاد جيش الاحتلال بإصابة 1018 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان.
وبدأ الاحتلال عدوانا بريا في جنوب لبنان في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.
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