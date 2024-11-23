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جبهة لبنان تقتل 83 ضباطا وجنديا إسرائيليا وتصيب 1018 آخرين وفق الاحتلال

11/23/2024 6:37:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل 83 ضابطا وجنديا منذ بدء العمليات العسكرية على جبهة لبنان منهم 60 منذ التصعيد الأخير.

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة 1018 ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان.

وبدأ الاحتلال عدوانا بريا في جنوب لبنان في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.



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