صحة غزة تحذر من توقف المستشفيات عن العمل بسبب نفاد الوقود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت وزارة الصحة في غزة، من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة القادمة بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود للقطاع.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد مستشفى كمال عدوان وعطلت محطة توليد الكهرباء ومحطة تزويد الأكسجين، بالإضافة لاستهداف الطواقم الطبية وإصابة ستة منهم.
وأكدت، أن جيش الاحتلال ينتقم من الطواقم الطبية في شمال غزة بشكل متعمّد، من خلال تدميره المستشفيات وإطلاق النار على الطواقم الطبية فيها، داعية المؤسسات الدولية لاستغلال قرار المحكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالبت بإدخال كل ما يحتاجه القطاع من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة، والحفاظ على استمرارية عمل المستشفيات في تقديم الخدمة الإنسانية والصحية.--(بترا)
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