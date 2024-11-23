صحة غزة تحذر من توقف المستشفيات عن العمل بسبب نفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة في غزة، من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة القادمة بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود للقطاع.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد كمال عدوان وعطلت محطة توليد الكهرباء ومحطة تزويد الأكسجين، بالإضافة لاستهداف الطواقم الطبية وإصابة ستة منهم.



وأكدت، أن جيش الاحتلال ينتقم من الطواقم الطبية في شمال غزة بشكل متعمّد، من خلال تدميره المستشفيات وإطلاق النار على الطواقم الطبية فيها، داعية المؤسسات الدولية لاستغلال قرار المحكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وطالبت بإدخال كل ما يحتاجه القطاع من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة، والحفاظ على استمرارية عمل المستشفيات في تقديم الخدمة الإنسانية والصحية.--(بترا)