الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن معدل الهجمات على القطاع الصحي اللبناني، هو الأعلى عالميا.



وأفادت المنظمة وفق بيان لها بأنه "قُتل 226 عاملا صحيا ومريضا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 18 تشرين الثاني 2024".



وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هذه الأرقام تأتي من نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وأشار البيان إلى أنها "أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم".--(بترا)