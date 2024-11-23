الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن معدل الهجمات على القطاع الصحي اللبناني، هو الأعلى عالميا.
وأفادت المنظمة وفق بيان لها بأنه "قُتل 226 عاملا صحيا ومريضا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 18 تشرين الثاني 2024".
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هذه الأرقام تأتي من نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وأشار البيان إلى أنها "أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم".--(بترا)
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