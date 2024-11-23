إعلام عبري: نتنياهو أحبط 3 مرات التوصل لصفقة الرهائن

إعلام عبري: نتنياهو أحبط 3 مرات التوصل لصفقة الرهائن
التاريخ
11/23/2024 6:37:50 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن "الرهائن" خلال الأشهر الماضية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".-(وكالات)
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