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إعلام عبري: نتنياهو أحبط 3 مرات التوصل لصفقة الرهائن

11/23/2024 6:37:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن "الرهائن" خلال الأشهر الماضية.


كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".-(وكالات)

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