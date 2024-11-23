إعلام عبري: نتنياهو أحبط 3 مرات التوصل لصفقة الرهائن

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن "الرهائن" خلال الأشهر الماضية.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".-(وكالات)