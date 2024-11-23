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وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

11/23/2024 6:37:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن هنالك تهديدات واضحة للعراق من إسرائيل، موضحًا أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها تركّز على إبعادها عن البلاد.
وأكد في بيان، أن "المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع"، لافتا إلى أن هناك تهديدات واضحة من قبل إسرائيل.
وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن التهديدات، موضحا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وأكد حسين، أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، مضيفا أن الحكومة العراقية مستمرة في اتصالاتها مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق. --(بترا)

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