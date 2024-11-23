وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير
الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن هنالك تهديدات واضحة للعراق من إسرائيل، موضحًا أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها تركّز على إبعادها عن البلاد.
وأكد في بيان، أن "المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع"، لافتا إلى أن هناك تهديدات واضحة من قبل إسرائيل.
وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن التهديدات، موضحا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وأكد حسين، أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، مضيفا أن الحكومة العراقية مستمرة في اتصالاتها مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق. --(بترا)
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