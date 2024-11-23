الأغذية العالمي يدعو لتوفير 17 مليار دولار لدعم عمله خلال العام المقبل

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توقعاته العالمية لعام 2025، اليوم الجمعة، داعياً إلى توفير 16.9 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية ومعالجة الفجوة المثيرة للقلق بين الاحتياجات والموارد.



وقال البرنامج في بيان صحفي، إن التوقعات العالمية الرئيسية لعام 2025 التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي تظهر أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، ويقترب قليلاً من الرقم القياسي الذي بلغه خلال كورونا.

وحسب البيان، أصبحت السياقات القطرية التي يعمل فيها البرنامج أكثر تعقيدا؛ مما يجعل الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة وتكلفة، مشيرا إلى أن سلسلة من الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية، أدت إلى ارتفاع مستويات الجوع إلى مستويات قياسية، مما ولّد طلبًا لا هوادة فيه على المساعدة الإنسانية.

ومع ذلك، يقول البرنامج، فإن نقص التمويل في عام 2024 أجبر البرنامج على تقليص أنشطته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى ترك بعض الفئات الأكثر ضعفا خلف الركب. -- (بترا)