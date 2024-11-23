الأغذية العالمي يدعو لتوفير 17 مليار دولار لدعم عمله خلال العام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توقعاته العالمية لعام 2025، اليوم الجمعة، داعياً إلى توفير 16.9 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية ومعالجة الفجوة المثيرة للقلق بين الاحتياجات والموارد.
وقال البرنامج في بيان صحفي، إن التوقعات العالمية الرئيسية لعام 2025 التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي تظهر أن 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، ويقترب قليلاً من الرقم القياسي الذي بلغه خلال وباء كورونا.
وحسب البيان، أصبحت السياقات القطرية التي يعمل فيها البرنامج أكثر تعقيدا؛ مما يجعل الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة وتكلفة، مشيرا إلى أن سلسلة من الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية، أدت إلى ارتفاع مستويات الجوع إلى مستويات قياسية، مما ولّد طلبًا لا هوادة فيه على المساعدة الإنسانية.
ومع ذلك، يقول البرنامج، فإن نقص التمويل في عام 2024 أجبر البرنامج على تقليص أنشطته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى ترك بعض الفئات الأكثر ضعفا خلف الركب. -- (بترا)
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