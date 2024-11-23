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خطيئة نتنياهو وعقابها مذكرة اعتقال

11/23/2024 6:37:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



معاريف
22/11/2024
بن كسبيت
لا يحتاج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناشدات المستشارة القانونية كي يفهم بأنه لو كان أقام لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي عليا، لكان احتمال إصدار أمر اعتقال ضده صغيرا جدا. هو يفهم هذا على نحو ممتاز بقواه الذاتية. سنوات وهو يخطب ويقول ويطالب ويروج هنا على مسامعنا لأهمية قوة جهاز القضاء الإسرائيلي. هو يعرف "مبدأ الاستكمال"، الذي منع حتى اليوم هيئات قضائية دولية من أن ترفع لوائح اتهام ضد زعماء إسرائيليين. فقد اعطى العالم ثقة بالجهاز المستقل لدينا ولم يرَ من الصواب التدخل. اعتمد على أن تكون إسرائيل هي التي تفحص ذاتها.
وبالفعل، ليس بعد اليوم. هذا انتهى. من أنهى هذا، هو المتهم نفسه بنيامين نتنياهو. والآن، مع التهنئة، هو متهم دولي. في إسرائيل وفي الخارج أيضا. ولا يوجد ما يدعونا إلى الشماتة. أمر الاعتقال الذي صدر ضده وضد يوآف غالنت هو نذر سيء لنا جميعا. هذا الأمر لا يعرض للخطر فقط حرية وحرية حركة نتنياهو وغالنت فقط بل يبيح دماءنا جميعا. هو خطوة إضافية في تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة. نحن سنشتاق لامستردام. هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدولية أوامر اعتقال ضد زعماء دولة ديمقراطية.
إن انهيار إسرائيل من مكانة دولة قانون غربية متنورة إلى مكانة دولة فاشلة ومشكوك أن تكون ديمقراطية بدأ بالانقلاب النظامي الأهوج من مدرسة لفين وروتمان. لا يوجد في العالم رجل قانون محترم لم يشرح هذا لنتنياهو ولنا جميعا. لكنهم واصلوا بقول القوة. بعد ذلك جاء 7 تشرين أول (أكتوبر)، ومع أن إسرائيل تلقت الكارثة والإخفاق الأكبرين في تاريخها إلا أنها امتنعت عن إقامة لجنة تحقيق مستقلة فقط لأن رئيس وزرائها يحاول أن يتملص من مسؤوليته. وهكذا، مثلما جاء الانقلاب إلى العالم كي يفر نتنياهو من ربقة حكم ملفاته الجنائية، هكذا لم تأت لجنة التحقيق إلى العالم كي يهرب نتنياهو من مسؤوليته عن 7 تشرين أول (أكتوبر). نحن محبوسون داخل حملة تهرب نتنياهو الذي يجر معه دولة كاملة إلى الهوة. قرار أول من أمس إصدار أمر اعتقال ضده، رفع له، لأول مرة، الحساب.
الحقيقة هي أن أوامر الاعتقال لا تعنى تقريبا بالقتال نفسه للجيش الإسرائيلي، بل بالموضوع الإنساني. هنا، يمكن أن نفهم بأثر رجعي استجداءات إدارة بايدن على مدى سنة الحرب، في مسعى لإقناع إسرائيل بأن المساعدات لا تستهدف فقط الفلسطينيين، بل تستهدفها هي نفسها أيضا. عباقرة الجيل في طرفنا تنافسوا الواحد مع الآخر في الإعلانات المتبجحة عن التجويع والترحيل والإبادة والعمالقة وماذا لا. والأكثر اغاظة هو أن في الميدان نحن بالفعل ندفع إلى غزة بمساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار في الشهر. ورغم ذلك تقرر إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع. بكلمات أخرى، أكلنا السمك الفاسد وطردنا من المدينة (واعتقلنا) على حد سواء. السلوك الإسرائيلي في هذا الموضوع حطم كل الأرقام القياسية في الغباء. نحن ندخل مساعدات بيد، ونصرخ وكأننا لا ندخل المساعدات باليد الأخرى. على الطريق، تجرف حماس 25 % من قيمة المساعدات الإنسانية إلى صندوقها.
لقد كان لترامب ونتنياهو توافقا هادئا غير مكتوب تحقق في أثناء الاتصالات المتواصلة التي أدارها مقربوهما في الأسابيع وربما الأشهر التي سبقت الانتخابات في الولايات المتحدة: إسرائيل لن تسمح بإنجاز مهم (كوقف نار في لبنان) لإدارة بايدن قبل الانتخابات وستبذل جهدا عظيما لإغلاق الجبهات الفاعلة أو واحدة منها على الأقل بعد الانتخابات، قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض. البضاعة التي وعد رجال ترامب بتوفيرها هي "معالجة" ترامبية للمحكمة الدولية في لاهاي تردعها عن إصدار أوامر اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو.
وبالفعل، هذه البضاعة لم يعد ممكنا أن تتوفر. هنا أيضا، دفعنا الثمن ولم نتلق المقابل. أوامر اعتقال أصدرت أول من امس. هذا نذر سيء لنا جميعا. لكل من يحمل جنسية إسرائيلية أو وطنية إسرائيلية، لكن هذا نذر أسوأ بكثير لنتنياهو ولـ (غالنت). لا يمكن الاستخفاف بأوامر اعتقال من هذا النوع. فمحكمة الجنايات الدولية تشكلت على أساس دستور تحقق في مؤتمر عقد في 1998 في روما. 120 دولة صوتت إلى جانب الدستور، وتشكيل المحكمة، فيما صوتت 7 دول ضده هي اليمن، قطر، الصين، العراق، ليبيا، الولايات المتحدة وإسرائيل. شرف مهزوز جدا.
فكروا بنتنياهو في اليوم التالي لرئاسة الوزراء. لنفترض أن تبرأ ساحته، أو يسير باتجاه صفقة قضائية بدون حبس فعلي. الحياة التي خطط لها لنفسه كان يفترض أن تتضمن محاضرتين – ثلاث محاضرات في الشهر، بين نصف مليون ومليون دولار لكل واحدة منها. عضوية في نحو عشر مجالس إدارة فاخرة، كل واحدة منها تدخل مئات آلاف الدولارات. وبالفعل، كل هذا لم يعد ذا صلة. سيتعين عليه أن ينحشر بين واشنطن وموسكو. فلا إجازات في لندن، باريس وروما بعد اليوم. وروما، لمن لا يعرف، هي المقصد المفضل لدى "السيدة" (زوجة نتنياهو). لأجل الوصول إلى هناك، يتعين عليهما أن يتخفيا. في روما، كن رومانيا.
وماذا في هذه الأثناء؟ كيف سيؤدي مهامه كرئيس وزراء مع أمر اعتقال دولي؟ هل "جناح صهيون" سيسمح لها لأن تطير فوق أوروبا، في طريقها للولايات المتحدة؟ في هذه اللحظة لا مجال لأن نعرف. الحياة ستصبح أكثر تعقيدا وخطرا. نصف مليون دولار للمحاضرة؟ نعم، لكن في بغداد، الدوحة، صنعاء أو طرابلس. بعد أن يستنفد أميركا وروسيا، باقي العالم سيغلق في وجه نتنياهو. وإذا ما أعلنت دول معينة عن نيتها بأنها لم تحترم أمر الاعتقال رغم أنها موقعة على الميثاق؟ فلنراكم تطيرون إلى مثل هذه الدولة وتعولون على هذا التصريح، حين يكون الحديث عن أمر اعتقال ضدكم.
وإذا كنا ما تحدثنا عن صفقة قضائية، مصادر عنيدة تدعي في الأيام الأخيرة بأن الاتصالات الهادئة والمنفية مسبقا لمثل هذه الصفقة بين النيابة العامة وبين من يسمون "مقربي نتنياهو" استؤنفت. والهدف: المنع بكل ثمن شهادة نتنياهو في الشهر القادم. من رأى فيلم "ملفات نتنياهو" الذي بث في كندا ورفع أول من امس إلى شبكة التليغرام سيفهم لماذا يبذل نتنياهو طاقة هائلة في الجهد لمنع أو تأجيل الإدلاء بشهادته. إطار الصفقة القضائية، اذا ما تحققت، نشبه جدا الجولة السابقة: شطب مادة الرشوة، اعتراف في مواد الغش وخرق الثقة، عقاب بالسجن مع وقف التنفيذ، غرامة كبيرة وعار، أي اعتزال الحياة السياسية.
ما تدعيه مصادري هو أن المقربين من نتنياهو يقترحون الأخذ بكل هذا، مع تعديل واحد: اعتزال الحياة السياسية يكون في نهاية الولاية. أي بعد سنتين. فهو يريد أن ينهي المهمة، أن ينتصر في الحرب وأن يحقق الاتفاق مع السعودية. المشكلة هي إنه لا يوجد في القانون القائم في إسرائيل ابتكار كهذا يسمى "عار معلق" أو "تأجيل العار". يوجد عار. في هذه الأثناء هو عارنا جميعا. طالما كان يتولى هنا المنصب شخص تضارب المصالح لديه يصرخ إلى السماء، فان هذا عارض سيصعب علينا شطبه من تاريخنا. في موضوع الصفقة القضائية: الاتصالات تجري، حسب المصادر، بطرق التفافية والتوائية تسمح بنفيها. إلى أن يتفق على كل شيء لن يكون شيء. احتمال أن يتفق؟ طفيف.
كم هو بسيط كان يمكن أن يكون هذا لو لم يكن الانقلاب النظامي جاء إلى العالم والثقة الدولية بالمؤسسات الإسرائيلية بقيت عالية. كم بسيط كان يمكن لهذا أن يكون لو أن نتنياهو فعل ما يلزم، الأمر المسلم به المنطقي والضروري فأقام لجنة تحقيق رسمية لفحص أحداث 7 تشرين أول (أكتوبر). لكنه لم يكبح الانقلاب بل العكس. ولم يقم لجنة تحقيق بل العكس. هذه خطاياه. وأول من أمس جاء لأول مرة عقابه. هذا ليس بعد متأخرا. فإقامة لجنة تحقيق رسمية ستساعد إسرائيل، على حد قول مصادر قضائية رفيعة المستوى على كبح استمرار الإجراءات والسقوط المرتقب في أعقاب إصدار أوامر الاعتقال هذا الأسبوع.
لا، هذا لا يعني أن نتنياهو سيرضى وسيقيم اللجنة الرسمية. فأمر اعتقاله، قد صدر، أما الدولة فلا تهمه حقا.

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