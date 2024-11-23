خطيئة نتنياهو وعقابها مذكرة اعتقال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
22/11/2024
بن كسبيت
لا يحتاج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
لمناشدات المستشارة القانونية كي يفهم بأنه لو كان أقام لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي عليا، لكان احتمال إصدار أمر اعتقال ضده صغيرا جدا. هو يفهم هذا على نحو ممتاز بقواه الذاتية. سنوات وهو يخطب ويقول ويطالب ويروج هنا على مسامعنا لأهمية قوة جهاز القضاء الإسرائيلي. هو يعرف "مبدأ الاستكمال"، الذي منع حتى اليوم هيئات قضائية دولية من أن ترفع لوائح اتهام ضد زعماء إسرائيليين. فقد اعطى العالم ثقة بالجهاز المستقل لدينا ولم يرَ من الصواب التدخل. اعتمد على أن تكون إسرائيل هي التي تفحص ذاتها.
وبالفعل، ليس بعد اليوم. هذا انتهى. من أنهى هذا، هو المتهم نفسه بنيامين نتنياهو. والآن، مع التهنئة، هو متهم دولي. في إسرائيل وفي الخارج أيضا. ولا يوجد ما يدعونا إلى الشماتة. أمر الاعتقال الذي صدر ضده وضد يوآف غالنت هو نذر سيء لنا جميعا. هذا الأمر لا يعرض للخطر فقط حرية وحرية حركة نتنياهو وغالنت فقط بل يبيح دماءنا جميعا. هو خطوة إضافية في تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة. نحن سنشتاق لامستردام. هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدولية أوامر اعتقال ضد زعماء دولة ديمقراطية.
إن انهيار إسرائيل من مكانة دولة قانون غربية متنورة إلى مكانة دولة فاشلة ومشكوك أن تكون ديمقراطية بدأ بالانقلاب النظامي الأهوج من مدرسة لفين وروتمان. لا يوجد في العالم رجل قانون محترم لم يشرح هذا لنتنياهو ولنا جميعا. لكنهم واصلوا بقول القوة. بعد ذلك جاء 7 تشرين أول (أكتوبر)، ومع أن إسرائيل تلقت الكارثة والإخفاق الأكبرين في تاريخها إلا أنها امتنعت عن إقامة لجنة تحقيق مستقلة فقط لأن رئيس وزرائها يحاول أن يتملص من مسؤوليته. وهكذا، مثلما جاء الانقلاب إلى العالم كي يفر نتنياهو من ربقة حكم ملفاته الجنائية، هكذا لم تأت لجنة التحقيق إلى العالم كي يهرب نتنياهو من مسؤوليته عن 7 تشرين أول (أكتوبر). نحن محبوسون داخل حملة تهرب نتنياهو الذي يجر معه دولة كاملة إلى الهوة. قرار أول من أمس إصدار أمر اعتقال ضده، رفع له، لأول مرة، الحساب.
الحقيقة هي أن أوامر الاعتقال لا تعنى تقريبا بالقتال نفسه للجيش الإسرائيلي، بل بالموضوع الإنساني. هنا، يمكن أن نفهم بأثر رجعي استجداءات إدارة بايدن على مدى سنة الحرب، في مسعى لإقناع إسرائيل بأن المساعدات لا تستهدف فقط الفلسطينيين، بل تستهدفها هي نفسها أيضا. عباقرة الجيل في طرفنا تنافسوا الواحد مع الآخر في الإعلانات المتبجحة عن التجويع والترحيل والإبادة والعمالقة وماذا لا. والأكثر اغاظة هو أن في الميدان نحن بالفعل ندفع إلى غزة بمساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار في الشهر. ورغم ذلك تقرر إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع. بكلمات أخرى، أكلنا السمك الفاسد وطردنا من المدينة (واعتقلنا) على حد سواء. السلوك الإسرائيلي في هذا الموضوع حطم كل الأرقام القياسية في الغباء. نحن ندخل مساعدات بيد، ونصرخ وكأننا لا ندخل المساعدات باليد الأخرى. على الطريق، تجرف حماس 25 % من قيمة المساعدات الإنسانية إلى صندوقها.
لقد كان لترامب ونتنياهو توافقا هادئا غير مكتوب تحقق في أثناء الاتصالات المتواصلة التي أدارها مقربوهما في الأسابيع وربما الأشهر التي سبقت الانتخابات في الولايات المتحدة: إسرائيل لن تسمح بإنجاز مهم (كوقف نار في لبنان) لإدارة بايدن قبل الانتخابات وستبذل جهدا عظيما لإغلاق الجبهات الفاعلة أو واحدة منها على الأقل بعد الانتخابات، قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض. البضاعة التي وعد رجال ترامب بتوفيرها هي "معالجة" ترامبية للمحكمة الدولية في لاهاي تردعها عن إصدار أوامر اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو.
وبالفعل، هذه البضاعة لم يعد ممكنا أن تتوفر. هنا أيضا، دفعنا الثمن ولم نتلق المقابل. أوامر اعتقال أصدرت أول من امس. هذا نذر سيء لنا جميعا. لكل من يحمل جنسية إسرائيلية أو وطنية إسرائيلية، لكن هذا نذر أسوأ بكثير لنتنياهو ولـ (غالنت). لا يمكن الاستخفاف بأوامر اعتقال من هذا النوع. فمحكمة الجنايات الدولية تشكلت على أساس دستور تحقق في مؤتمر عقد في 1998 في روما. 120 دولة صوتت إلى جانب الدستور، وتشكيل المحكمة، فيما صوتت 7 دول ضده هي اليمن، قطر، الصين، العراق، ليبيا، الولايات المتحدة وإسرائيل. شرف مهزوز جدا.
فكروا بنتنياهو في اليوم التالي لرئاسة الوزراء. لنفترض أن تبرأ ساحته، أو يسير باتجاه صفقة قضائية بدون حبس فعلي. الحياة التي خطط لها لنفسه كان يفترض أن تتضمن محاضرتين – ثلاث محاضرات في الشهر، بين نصف مليون ومليون دولار لكل واحدة منها. عضوية في نحو عشر مجالس إدارة فاخرة، كل واحدة منها تدخل مئات آلاف الدولارات. وبالفعل، كل هذا لم يعد ذا صلة. سيتعين عليه أن ينحشر بين واشنطن وموسكو. فلا إجازات في لندن، باريس وروما بعد اليوم. وروما، لمن لا يعرف، هي المقصد المفضل لدى "السيدة" (زوجة نتنياهو). لأجل الوصول إلى هناك، يتعين عليهما أن يتخفيا. في روما، كن رومانيا.
وماذا في هذه الأثناء؟ كيف سيؤدي مهامه كرئيس وزراء مع أمر اعتقال دولي؟ هل "جناح صهيون" سيسمح لها لأن تطير فوق أوروبا، في طريقها للولايات المتحدة؟ في هذه اللحظة لا مجال لأن نعرف. الحياة ستصبح أكثر تعقيدا وخطرا. نصف مليون دولار للمحاضرة؟ نعم، لكن في بغداد، الدوحة، صنعاء أو طرابلس. بعد أن يستنفد أميركا وروسيا، باقي العالم سيغلق في وجه نتنياهو. وإذا ما أعلنت دول معينة عن نيتها بأنها لم تحترم أمر الاعتقال رغم أنها موقعة على الميثاق؟ فلنراكم تطيرون إلى مثل هذه الدولة وتعولون على هذا التصريح، حين يكون الحديث عن أمر اعتقال ضدكم.
وإذا كنا ما تحدثنا عن صفقة قضائية، مصادر عنيدة تدعي في الأيام الأخيرة بأن الاتصالات الهادئة والمنفية مسبقا لمثل هذه الصفقة بين النيابة العامة وبين من يسمون "مقربي نتنياهو" استؤنفت. والهدف: المنع بكل ثمن شهادة نتنياهو في الشهر القادم. من رأى فيلم "ملفات نتنياهو" الذي بث في كندا ورفع أول من امس إلى شبكة التليغرام سيفهم لماذا يبذل نتنياهو طاقة هائلة في الجهد لمنع أو تأجيل الإدلاء بشهادته. إطار الصفقة القضائية، اذا ما تحققت، نشبه جدا الجولة السابقة: شطب مادة الرشوة، اعتراف في مواد الغش وخرق الثقة، عقاب بالسجن مع وقف التنفيذ، غرامة كبيرة وعار، أي اعتزال الحياة السياسية.
ما تدعيه مصادري هو أن المقربين من نتنياهو يقترحون الأخذ بكل هذا، مع تعديل واحد: اعتزال الحياة السياسية يكون في نهاية الولاية. أي بعد سنتين. فهو يريد أن ينهي المهمة، أن ينتصر في الحرب وأن يحقق الاتفاق مع السعودية. المشكلة هي إنه لا يوجد في القانون القائم في إسرائيل ابتكار كهذا يسمى "عار معلق" أو "تأجيل العار". يوجد عار. في هذه الأثناء هو عارنا جميعا. طالما كان يتولى هنا المنصب شخص تضارب المصالح لديه يصرخ إلى السماء، فان هذا عارض سيصعب علينا شطبه من تاريخنا. في موضوع الصفقة القضائية: الاتصالات تجري، حسب المصادر، بطرق التفافية والتوائية تسمح بنفيها. إلى أن يتفق على كل شيء لن يكون شيء. احتمال أن يتفق؟ طفيف.
كم هو بسيط كان يمكن أن يكون هذا لو لم يكن الانقلاب النظامي جاء إلى العالم والثقة الدولية بالمؤسسات الإسرائيلية بقيت عالية. كم بسيط كان يمكن لهذا أن يكون لو أن نتنياهو فعل ما يلزم، الأمر المسلم به المنطقي والضروري فأقام لجنة تحقيق رسمية لفحص أحداث 7 تشرين أول (أكتوبر). لكنه لم يكبح الانقلاب بل العكس. ولم يقم لجنة تحقيق بل العكس. هذه خطاياه. وأول من أمس جاء لأول مرة عقابه. هذا ليس بعد متأخرا. فإقامة لجنة تحقيق رسمية ستساعد إسرائيل، على حد قول مصادر قضائية رفيعة المستوى على كبح استمرار الإجراءات والسقوط المرتقب في أعقاب إصدار أوامر الاعتقال هذا الأسبوع.
لا، هذا لا يعني أن نتنياهو سيرضى وسيقيم اللجنة الرسمية. فأمر اعتقاله، قد صدر، أما الدولة فلا تهمه حقا.
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