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غارات جديدة على لبنان وجرحى بتدافع قرب ملاجئ حيفا

11/23/2024 6:37:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أوامر بإخلاء مناطق في لبنان نفذ موجة جديدة من الغارات، في حين أصيب إسرائيليون جراء تدافع أمام ملاجئ كبرى بمدن شمال الكيان المحتل.
جاء ذلك بعد يوم شهد سقوط عشرات القتلى والجرحى، في لبنان.
وقال جيش الاحتلال إنه أمر بإخلاء قرى الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان، ومنطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور، ومنطقة الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيدا لقصفها.
ولاحقا بعد التحذيرات، ذكرت أنباء أن غارات استهدفت بلدة الناقورة في قضاء صور وبلدة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان، وطال قصف مدفعي إسرائيلي أيضا بلدتي الناقورة والشعيتية في المنطقة ذاتها.
كما ضربت غارة محيط بلدة أرنون في منطقة النبطية، كما استهدفت غارتان أخريان منطقتي الحدث والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في السياق، قال إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إنه تم نقل 3 جرحى إلى مستشفى رمبام أصيبوا نتيجة التدافع في أثناء توجههم للملاجئ في حيفا والكريوت.
وفي آخر تطورات المعارك الميدانية في المناطق الحدودية جنوبا، أعلن حزب الله اللبناني أنه دمر دبابة ميركافا للاحتلال بمحيط قلعة شمع، وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق من صباح أمس كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة محدثة لشهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي وجرحاها أول من أمس على مناطق متفرقة في لبنان.
وأكدت الوزارة استشهاد 40 شخصا وإصابة 52 في سلسلة غارات على 10 قرى مختلفة في قضاء بعلبك شرقي لبنان، مضيفة أن 12 استشهدوا و50 أخرين جرحوا في سلسلة غارات أخرى شملت أنحاء عدة في جنوب لبنان.
ومنذ فجر أول من أمس ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الاحتلال نفذ 12 غارة توزعت على 4 جولات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي المعسكر المقابل، تبنّى حزب الله من جهته استهداف قواعد عسكرية للاحتلال وتحركات جنود عند أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، بينها منطقة الخيام، حيث هاجم الحزب 9 مرات على الأقل قوات إسرائيلية عند أطراف البلدة.-(وكالات)

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