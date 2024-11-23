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110 شهداء بغارات على غزة في يومين وعمليتان نوعيتان لـالقسام

11/23/2024 6:37:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما قالت مصادر طبية إن 17 شخصا استشهدوا الليلة قبل الماضية في غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا للاحتلال في عمليتين نوعيتين بجباليا ورفح.
وفي تفاصيل العمليتين قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاوميها نفذوا عملية مركبة ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان أمس إن مقاتليها رصدوا عددًا من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية (الغول) القسامية وأكدوا مقتل جنديين اثنين منهم بشكل مؤكد".
وتابعت "فور وصول دبابة (ميركافا) صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة (الياسين 105) واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد المقاومون تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة (الياسين 105)، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".
وفي العملية الثانية قالت القسام أمس، أنها استهدفت قوة للاحتلال تحصنت داخل منزل غربي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، بقذيفة (TBG) أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غربي مدينة جباليا شمالي القطاع".
يأتي ذلك في حين أوقع قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع نحو 30 شهيدا منذ فجر أمس، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى نحو 110 منذ صباح أول من أمس الخميس.
في غضون ذلك، استمر الاستهداف المكثف لشمال قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا.
وذكرت أنباء أمس بأن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية كاملة في جباليا.
ويؤكد الفلسطينيون أن دولة الاحتلال ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال حربها المدمرة على غزة للشهر الـ14، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة جنين بعدة آليات عسكرية، جابت أحياء في المدينة ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة، مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد عدوان تواصل على مدار 48 ساعة، أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة 19 آخرين، ودمار واسع في البنية التحتية. كما اقتحمت قوات للاحتلال أمس بلدة سلواد شرق رام الله، وانتشرت بين أزقتها وشوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم وأعاقت حركة تنقلهم.
وفجر أمس أقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. واقتحم قوات الاحتلال كذلك بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقال رئيس بلديتها محمد عازم أن الاحتلال سير عدة آليات في البلدة، وقام بجولات استفزازية داخل البلدة، ونصب حواجز على مداخلها.
وحذر عازم من مخططات للاحتلال لإقامة مشاريع داخل البلدة، والسيطرة الكاملة على المواقع الأثرية فيها.
وتشهد ذات المنطقة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستوطنيه، وأحيانا مواجهات في المكان.
كما اقتحم قوات الاحتلال فجر أمس عدة أحياء في البلدة القديمة من مدينة نابلس، ومنها حارة الغرب، وشارع النصر، وسوق البصل، وباب الساحة، واعتلى قناصتها بعض المنازل.
وفي الخليل اقتحم الآلاف المستوطنين، من بينهم ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.وأغلقت قوات الاحتلال بعد ظهر أمس الحرم أمام المصلين المسلمين، واستباحته أمام المستعمرين بذريعة الأعياد اليهودية.
كما أغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة وفرضت حظرا للتجول في عدة أحياء منها تمهيدا لاقتحام المستوطنين، الذين اقتحموا بالآلاف شوارع البلدة والمناطق المغلقة في مدينة الخليل ومحيط الحرم.-(وكالات)

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