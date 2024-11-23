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سياسة الاغتيالات لن تدمر حزب الله

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سارة إي باركينسون؛ وجونا شولهوفر-ول* - (الإندبندنت) 14/11/2024

تاريخ شائن لتكتيك معيب
تشير سجلات عمليات القتل المستهدف إلى أن هجمات إسرائيل على "حزب الله" من غير المرجح أن تدمره. وقد استخدمت إسرائيل هذا التكتيك ضد الحزب لعقود من الزمن. ولكن بدلاً من الانهيار أثبت قدرته على الصمود والتكيف.
* * *
في السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله؛ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بإسقاط ما بين 60 و80 قنبلة خارقة للتحصينات على حي مكتظ بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأسفرت الغارة عن مقتل عدد من قادة "حزب الله" الآخرين وجنرال في الحرس الثوري الإيراني، وما لا يقل عن 33 مدنياً، وإصابة 195 آخرين. ويمثل هذا الهجوم، والهجمات الأخرى التي تلته، والغزو البري الإسرائيلي الجاري للبنان، تكثيفاً تدريجياً لتصعيد مطرد استهدف قيادة "حزب الله" طوال العام الماضي.
خلال هذا الإطار الزمني، قتل الجيش الإسرائيلي مئات المسلحين وآلاف المدنيين. ومن بين القتلى، كان هناك ما لا يقل عن 20 قائداً عسكرياً ومسؤولاً رفيعي المستوى، بمن فيهم خليفة نصر الله المتوقع؛ هاشم صفي الدين. وفي الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحملة الإسرائيلية حققت نجاحاً، وقال: "لقد قضينا على آلاف الإرهابيين، بمن فيهم نصر الله نفسه، وخليفة نصر الله، وخليفة خليفته". وحسب منطقه ومنطق مسؤولين حكوميين إسرائيليين آخرين، فإن هذه الاغتيالات ستساعد في تدمير "حزب الله" بصورة دائمة.
ولكن في الواقع، من غير المرجح أن تنجح هذه الاغتيالات في تحقيق ذلك. فـ"حزب الله" هو منظمة عمرها 40 عاماً تتمتع بقاعدة اجتماعية كبيرة، وهو حزب سياسي ممثل في البرلمان اللبناني ومجلس الوزراء، ويحظى بدعم الدولة الإيرانية. وهو أيضا منظمة قادرة على التكيف والصمود. ربما تنجح إسرائيل في تفتيته موقتاً، لكن من المرجح أن يتمكن من إعادة تنظيم صفوفه، ومن المحتمل أن ينتقم القادة الجدد من إسرائيل لإثبات مؤهلاتهم وإظهار أهمية المنظمة.
حتى لو نجحت حملة الاغتيالات الإسرائيلية في إضعاف "حزب الله" بصورة دائمة، فمن المحتمل أن تظهر مجموعة أخرى لملء الفراغ. فعلى مر التاريخ، عندما تُلحق عمليات القتل المستهدف أضراراً لا يمكن إصلاحها بالمنظمات المسلحة، عادة ما تتشكل مجموعات أخرى لتحل محلها. ويرجع هذا جزئياً إلى أن الاغتيالات هي مجرد تكتيك، وليست حلاً سياسياً. إنها لا تسهم في حل القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع. وسواء عن غير قصد أو نتيجة أضرار جانبية، فإن عمليات القتل المستهدف تقتل المدنيين وتشوههم بصورة روتينية بينما تدمر في الوقت نفسه البنية التحتية. كما أنها تزيد، فضلاً عن ذلك، من مشاعر الاستياء الشعبي، وتعزز تجنيد الأعضاء المتشددين، وتعطل المفاوضات. وبعبارة أخرى، تؤدي الاغتيالات المستهدفة إلى إطالة أمد العنف عوضاً عن إنهائه.
عواقب غير مقصودة
على مدى أكثر من 50 عاماً، اغتالت إسرائيل زعماء الجماعات المسلحة في لبنان باستخدام عمليات الكوماندوز والسيارات المفخخة والغارات الجوية. وقد سلطت هذه الهجمات الضوء على ما يسميه بعض العلماء والاستراتيجيين العسكريين "قطع الرأس" -أي قتل زعماء الجماعات المسلحة غير الحكومية أو أَسْرهم على أمل إضعاف قدرة المنظمة أو تحفيز انهيارها.
في الواقع، لا يعد مصطلحا "القتل المستهدف" و"قطع الرأس" رسميين في القانون الدولي. ويزعم عدد من الخبراء أنهما مجرد تعبيرين ملطفين لوصف عمليات الإعدام غير القانونية، التي تحظرها قوانين النزاعات المسلحة. ويزعم أنصار هذه التكتيكات، وبخاصة إسرائيل والولايات المتحدة، أنها وسيلة فعالة عسكرياً ومبررة أخلاقياً لإضعاف الجماعات المسلحة المنظمة وهزيمتها.
وفق هذا المنطق، فإن مثل هذه الضربات يمكن أن تقضي على الأفراد الذين يعتبرون ضروريين لعمل منظمة مسلحة ما، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ولكن، حتى في ظل التفسيرات الأميركية والإسرائيلية، فإن عمليات القتل المستهدف لا بد من أن تحترم مبدأ التناسب، بمعنى أن المكاسب العسكرية من العملية يجب أن تبرر الخسائر المدنية الناجمة عنها.
وفي هذا السياق، كتب قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، في رأي قضائي صدر عنه في العام 2006: "لنأخذ مثلاً الحالة المعتادة التي يطلق فيها مقاتل أو قناص إرهابي النار على جنود أو مدنيين من شرفته. إن إطلاق النار عليه يعد رداً متناسباً حتى لو أدى ذلك إلى إلحاق الأذى بأحد الجيران أو المارة المدنيين البريئين. لكن هذا لا ينطبق إذا قُصف المبنى من الجو وتضرر العشرات من السكان والمارة".
بموجب غالبية تفسيرات قوانين النزاعات المسلحة، بما في ذلك تفسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن عدداً من الأشخاص الذين تقتلهم إسرائيل يتمتعون في الأساس بحماية قانونية. وطبقاً لهذه القراءات، فإن الأشخاص العاملين أو المتطوعين في الخدمات الاجتماعية والأجنحة السياسية لـ"حزب الله" لا يعتبرون من المقاتلين، ما لم يشاركوا بصورة مباشرة في الأعمال العدائية.
لكنّ لدى إسرائيل والولايات المتحدة تفسير أوسع لما يشكل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. في هجوم شنته إسرائيل في 16 تشرين الأول (أكتوبر) على مبنى بلدية مدينة النبطية جنوب لبنان، على سبيل المثال، قتلت رئيس البلدية المنتخب الذي ترشح على قائمة مشتركة لـ"حزب الله" و"حركة أمل"، بالإضافة إلى مسؤولين في لجنة إدارة الأزمات، المعنية بتقديم خدمات الطوارئ في المدينة.
وحتى لو لم تستهدف الضربات الإسرائيلية سوى المقاتلين، فهناك مشكلة أخرى تنجم عن عمليات الاغتيال المستهدفة، وهي أنها تأتي بنتائج عكسية. على الرغم من أن البحوث حول هذا التكتيك أظهرت مجموعة كبيرة من النتائج المتناقضة على ما يبدو، في ما يرجع جزئياً إلى اختلاف معايير النجاح، فإنها تشير عموماً إلى أن مثل هذه الهجمات تفشل في تحقيق أهدافها طويلة الأجل.
إنها لم تنجح، على سبيل المثال، خلال الحملات الأميركية في أفغانستان والعراق وباكستان والصومال وسورية واليمن. ويشكل ما حدث في أفغانستان مثالاً واضحاً على ذلك. وفقاً للبروفيسورة ديبالي موخوبادهياي من جامعة "جونز هوبكنز"، وهي متخصصة بارزة في شؤون الحرب الأميركية في أفغانستان، فإن الولايات المتحدة وقعت في فخ نموذجي لحملات القتل المستهدف، حيث ركزت على الانتقام والمكاسب السياسية القصيرة الأجل بدلاً من إيجاد حلول دائمة.

يمكن أن تؤدي الاغتيالات إلى صعود قادة أكثر تطرفاً أو أكثر كفاءة
يجادل أنصار عمليات القتل المستهدف بأن من شأن الهجمات ضد الأفراد المشاركين بصورة فعالة في التخطيط للعنف وتنفيذه أن تقلل من قدرة المنظمة وتؤدي إلى انهيار معنوياتها. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن عملياتها الحالية في لبنان تحقق هذه الأهداف بالضبط. ومع ذلك، أثبت "حزب الله" مرة تلو أخرى قدرته على الصمود في مواجهة هذه الهجمات. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه منظمة مؤسسية وبيروقراطية للغاية. وقد وضعت مثل هذه الجماعات دائما إجراءات وخططاً للخلافة في حال نال قادتها ترقية أو ماتوا أو تركوا مناصبهم. كما تتدرب الوحدات الشبيهة بالخلايا على العمل بصورة مستقلة، بحيث لا يؤثر قتل كبار قادة الجماعة في قدرتها بصورة دائمة.
في أعقاب عملية اغتيال كبيرة، من المؤكد أن المجموعات قد تعاني انهيار الاتصالات والارتباك والحزن والهلع. ومع ذلك، حتى لو قُتل قائد متوسط الرتبة أو شخصية عسكرية كبيرة أو زعيم بارز، فإن نوابهم سيجعلون خلفاءهم الذين ينتظرون دورهم على أهبة الاستعداد، كما يمكن للمقاتلين مواصلة الهجمات. على سبيل المثال، منذ مقتل نصر الله، أطلق "حزب الله" مئات الصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار على القواعد العسكرية الإسرائيلية والمدن الكبرى مثل حيفا، وحتى مقر إقامة نتنياهو نفسه.
في الواقع، قد تكون المجموعة التي فقدت شخصيات بارزة على الملأ أكثر تصميماً على إثبات قدراتها وإعادة بناء قوتها. كانت أول مرة قصف فيها "حزب الله" عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب جنازة أمينه العام الأسبق، عباس الموسوي، الذي اغتالته قوات الدفاع الإسرائيلية في العام 1992. ودفعت وفاة الموسوي قادة "حزب الله" إلى الانتقام، وأتاحت للمتطرفين في المنظمة فرصة تنفيذ عمليات متزايدة الدقة والحنكة ضد جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب لبنان المحتل وتصعيدها إلى هجمات دولية. وربط رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من العام 1991 إلى العام 1995، أوري ساغي، بصورة مباشرة بين اغتيال الموسوي وتصعيد "حزب الله"، بما في ذلك تفجير السفارة الإسرائيلية والمركز الثقافي اليهودي في الأرجنتين في العامين 1992 و1994.
ثم بعد انقضاء ما يقرب من عقد من الزمان على وفاة الموسوي، أصبح "حزب الله" أقوى وأكثر قدرة. وأدت أعوام من المواجهات الدموية المتواصلة في جنوب لبنان إلى انسحاب إسرائيل من البلد في نهاية المطاف في العام 2000. واستمرت إسرائيل في تنفيذ عمليات قتل مستهدفة ضد "حزب الله" في الأعوام التي تلت ذلك، لكن نفوذ المجموعة استمر في النمو. وفي 12 تموز (يوليو) 2006، شن "حزب الله" عملية عبر الحدود وقتل واختطف جنوداً إسرائيليين. وكانت النتيجة اندلاع حرب تموز (يوليو) 2006.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الاغتيالات أيضاً إلى صعود قادة أكثر تطرفاً أو أكثر كفاءة من أسلافهم. وقد أدى اغتيال الموسوي إلى صعود نصر الله الأكثر كاريزمية إلى قيادة المنظمة. وبصفته أميناً عاماً، يُنسب إلى نصر الله، إلى جانب الإستراتيجي العسكري البارز في "حزب الله" عماد مغنية، الفضل على نطاق واسع في تحويل الجماعة من ميليشيا محلية إلى قوة عسكرية غير تابعة للدولة أقوى من الجيش اللبناني نفسه.
وعلى نحو مماثل، قد تؤدي الاغتيالات إلى استقدام جهات خارجية لتقديم المساعدة المالية والدعم الفني. فعندما قتلت إسرائيل مغنية في العام 2008، أصبح مستشارو "الحرس الثوري الإيراني" أكثر انخراطاً في العمليات اليومية لـ"حزب الله".
وبالمثل، في غزة، مهد اغتيال زعيم "حماس" الشيخ أحمد ياسين في العام 2004 الطريق أمام تدخل إيراني أعمق في المنظمة، وهو ما كان ياسين ليرفضه.
العنف يولد العنف
حتى عندما تنجح عمليات القتل المستهدف في إضعاف هياكل القيادة في المنظمات بصورة موقتة، فإنها قد تؤدي إلى مزيد من العنف. ففي المجموعات التي تستخدم نظام التجزئة، وتوزيع المهمات، وهيكلية الخلايا، من الممكن أن تنشأ فصائل ذات مصالح وأجندات مستقلة.
في هذه الحالة، يستخدم القادة الصاعدون العنف للتنافس على لفت الانتباه والحصول على الموارد وكسب المكانة، وهي ممارسة يسميها علماء السياسة "المزايدة". والنتيجة هي أن هجمات المجموعة المستهدفة غالباً ما تصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر درامية وإثارة للصدمة.
وقد حدثت هذه العملية بالفعل في لبنان. في العام 1982، شنت إسرائيل غزواً بهدف استئصال "منظمة التحرير الفلسطينية" والفصائل الفلسطينية المسلحة، التي كانت تطلق الصواريخ وتنفذ الهجمات العسكرية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وفي العملية، قتلت إسرائيل أو اعتقلت قادة فلسطينيين، إلى جانب آلاف من المدنيين، مما ترك الوحدات الفلسطينية العملياتية بلا قادة ومن دون تنسيق.
ولكن، مع احتلال إسرائيل جنوب لبنان وصولاً إلى مدينة صيدا الساحلية، ظهرت ميليشيات فلسطينية محلية غير مرتبطة بالهياكل التقليدية للقيادة والسيطرة. وفي إطار التعاون غير المنظم مع المسلحين اللبنانيين، أحدثت هذه الميليشيات دماراً هائلاً في صفوف القوات الإسرائيلية والمتعاونين معها. ونتيجةً لذلك، انسحبت إسرائيل في العام 1985 إلى منطقة الحدود، التي ظلت تحتلها حتى العام 2000، لكن لبنان ما يزال يعاني من مخلفات الحرب.
كان أحد القادة الفلسطينيين الذين استهدفتهم إسرائيل في ضربة شنتها في تشرين الأول (أكتوبر) على مخيم "عين الحلوة" في صيدا، قد برز في خضم الفراغ القيادي الذي حدث في ثمانينيات القرن العشرين. وتُظهر عواقب غزو إسرائيل للبنان في العام 1982 حقيقة واضحة أخرى هي أن إضعاف منظمة بصورة دائمة -أو حتى هزيمتها بالكامل- يمكن أن يؤدي إلى ظهور منظمات جديدة.
كانت هزيمة الفلسطينيين واحتلال إسرائيل جنوب لبنان هما اللذان منحا "حزب الله" سبب وجوده. في آب (أغسطس) 1982، غادر 1.4398 من مقاتلي المقاومة الفلسطينية بيروت في أعقاب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة، وأدى نفي القادة السياسيين الفلسطينيين إلى دمشق وتونس إلى ترك فراغ ملأه "حزب الله".
عقاب جماعي
أحد المبررات الأساسية لعمليات القتل المستهدف هو الادعاء بأنها تقلل من عدد القتلى المدنيين. ومع ذلك، لطالما تسببت العمليات التي تستهدف الأفراد في إحداث دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وقد أدت الغارة الجوية التي قتلت نصر الله إلى تدمير حي كامل في إحدى أكثر المناطق اللبنانية اكتظاظاً بالسكان. أما هجوم إسرائيل في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الذي استهدف وفيق صفا؛ قائد وحدة الارتباط والتنسيق بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية اللبنانية، فقد أدى إلى انهيار مبنى سكني من ثمانية طوابق في وسط بيروت، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 117 آخرين.
تقول الحكومة الإسرائيلية إنها كثيراً ما تستخدم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمنشورات التي تُلقى من الجو لمطالبة السكان بإخلاء المناطق المستهدفة قبل مهاجمتها. ولكن في تشرين الأول (أكتوبر)، ذكرت منظمة "العفو الدولية" أنه في حال وصلت إشعارات الإخلاء، فإنها غالباً ما تكون غير واضحة أو تمنح المدنيين وقتاً غير كاف لمغادرة المنطقة. وحتى العمليات التي يشيد بها المحللون العسكريون لما تتمتع به من تطور تقني عالٍ، غالباً ما تفتقر إلى الدقة اللازمة لتجنب إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمدنيين. وقد شعر عدد من المراقبين بالدهشة، على سبيل المثال، عندما نفذت إسرائيل في أيلول (سبتمبر) تفجيراً متزامناً لآلاف أجهزة الاستدعاء (البيجر) وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها "حزب الله". لكن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الحزب. ووصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووزير الدفاع السابق، ليون بانيتا، هذه الهجمات بأنها "شكل من أشكال الإرهاب".
في كثير من الحالات، لا يستطيع المدنيون الذين يرغبون في الفرار القيام بذلك ببساطة؛ قد لا يتمكن كبار السن أو المرضى أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الهرب. وفي بلد يعيش ما يقارب نصف سكانه في الفقر، يفتقر عدد كبير من الأشخاص الآخرين إلى الوسائل المالية اللازمة للإخلاء.
بالنظر إلى العواقب الوخيمة، يشعر المدنيون في لبنان بأن الهجمات المستهدفة هي عقاب جماعي. وربما يكون هذا هو الهدف بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وهي تأمل بالتأكيد أن تؤدي المعاناة إلى انقلاب المدنيين على "حزب الله".
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، هدد نتنياهو بأن يواجه لبنان "دماراً ومعاناة يشبهان ما حدث في غزة" ما لم ينتفض الناس ضد المنظمة. وانطلاقاً من هذا المنطق، فإنه إذا ألقى الناس باللوم على "حزب الله" في تدمير بلدهم، فإنهم سيساعدون إسرائيل في استهداف أعضاء الحزب وتفكيك نفوذه.

من المتوقع أن تؤدي هجمات إسرائيل إلى تعزيز قناعات أنصار "حزب الله"
لكن هذا التحول مستبعد جداً. بل إن ما يحدث في الواقع يمكن أن يكون العكس تماما. إن إسرائيل هي قوة أجنبية سبق أن غزت لبنان ثلاث مرات وشنت عمليات عسكرية أصغر -وإنما مدمرة أيضا. وخلال فترة الاحتلال من العام 1982 إلى العام 2000، مارست القوات الإسرائيلية القمع بوحشية على سكان جنوب لبنان، واعتقلت آلاف اللبنانيين والفلسطينيين، وأججت التوترات الطائفية من خلال تفويض أعمال العنف إلى ميليشيات "جيش لبنان الجنوبي" التي تألفت في الغالب من المسيحيين. وأدى الاحتلال، إلى جانب ما رافقه من قمع ومعاناة، إلى تجنيد أعداد جديدة من اللبنانيين في صفوف "حزب الله" والأحزاب السياسية المسلحة الأخرى في لبنان.
لا شك في أن شعور المدنيين بأن ضربات إسرائيل عشوائية ولا تستثني أي مكان أو أحد يؤثر بصورة أكبر في عملية اتخاذ الناس القرارات، وسوف تعزز هذه الهجمات قناعات مؤيدي "حزب الله" المدنيين. وقد يصبح بعض الذين لم ينضموا إلى القتال في السابق مستعدين للانضمام، معتبرين أن الحصول على السلاح والراتب والمعلومات أفضل خيار لديهم، خاصة عندما يواجهون خطر الموت العشوائي حتى أثناء محاولاتهم تجنب تصاعد الأعمال العدائية. ومثلما حدث بين العامين 1982 و2000، من المحتمل أن يتحد عدد أكبر من اللبنانيين ضد إسرائيل.
بالمجمل، تشير سجلات عمليات القتل المستهدف إلى أن هجمات إسرائيل على "حزب الله" من غير المرجح أن تدمره، فقد استخدمت إسرائيل هذا التكتيك ضد الحزب لعقود من الزمن، وبدلاً من الانهيار، أثبت قدرته على الصمود والتكيف، وقد أسفرت محاولات قطع رأس القيادة عن مزيد من العنف والتوسع التنظيمي وزيادة النفوذ الإيراني.
ولا أحد يفهم ذلك أفضل من اللبنانيين أنفسهم. وفي هذا الإطار، قال سفير لبنان لدى المملكة المتحدة، رامي مرتضى، في تشرين الأول (أكتوبر)، رداً على تهديد نتنياهو بتحويل لبنان إلى غزة: "سوف تعمل الهجمات الإسرائيلية على ترسيخ وجود 'حزب الله'، وسوف تزيد من الإحباط بين السكان، وسوف تصب في مصلحة ما كان 'حزب الله' يردده منذ 40 عاماً، أن 'إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة'".

*سارة إي. باركنسون: أستاذة العلوم السياسية والدراسات الدولية المساعدة في معهد أرونسون في جامعة "جون هوبكينز". وهي مؤلفة كتاب "ما وراء الخطوط: الشبكات الاجتماعية والمنظمات الفلسطينية المسلحة في زمن الحرب في لبنان".
*يونا شولهوفر-ول: محاضر جامعي في العلوم السياسية بجامعة "لايدن" وأستاذ زائر في "مركز بحوث تحولات العنف السياسي" بجامعة "غوته فرانكفورت" و"معهد بحوث السلام"، فرانكفورت، وهو مؤلف كتاب "مستنقع الحرب الأهلية". *المقال مترجم عن "فورين أفيرز"، حيث نشر في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

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