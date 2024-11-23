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إسرائيل في سكرة القوة.. ولا أحد يوقفها في الطريق إلى الانهيار

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جدعون ليفي* - (هآرتس) 15/10/2024

تشعر إسرائيل الآن بأن السماء هي حدود هجماتها، واحتلالاتها، والقتل والدمار اللذين تستطيع زرعهما. وليس ثمة من يوقفها. لم تقف من قبل، مطلقا، أمام مَرامٍ خالية كما تفعل الآن. وهي مقتنعة بأنها قد أتيحت لها فرصة حياتها لتضرب بلا رحمة.
* * *
لقد عادت الغطرسة الإسرائيلية، وعادت بحجم كبير. من كان ليصدق أنه بعد مرور سنة كاملة على أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يمكن أن تعود الغطرسة، وبمثل هذه المقاييس؟ تفكر إسرائيل: بعد أن هزمنا حماس ودمرنا قطاع غزة، ها نحن نهزم حزب الله وندمر لبنان الآن، ونضع أنظارنا على إيران. في السجال الإسرائيلي، أصبحوا يتحدثون عن تغيير النظام هناك أيضا؛ عن اغتيال علي خامني والمفاضلة بين قصف المنشآت النووية ومنشآت الوقود. أصبحت إسرائيل في حالة غرور متغطرس. من الحضيض وانكسار الروح إثر هزيمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) التي شبهوها بكارثة يهود أوروبا إلى قمم العجرفة والحديث عن تغيير أنظمة حكم وترحيل شعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهذا كله في غضون سنة واحدة فقط. لكن هذا سينتهي إلى البكاء والدماء. فطبيعة الغطرسة، بحكم تعريفها، أنها تنتهي بكارثة. وطبيعة مثل هذه التقلبات الحادة، من الكارثة المتخيلة إلى الانتصار المتخيل، أنها تنتهي بالانهيار.
في الأثناء، يفر ملايين بني الناس هاربين من وجه الجيش الإسرائيلي، مهجرين، مشردين، لاجئين، معوزين، عاجزين، مصابين، أيتاما وعجزة معاقين في قوافل المعاناة التي لا نهاية لها في قطاع غزة ولبنان -وقريبا في الضفة الغربية، وربما في إيران أيضا. لم يحدث من قبل، قط، أن فر هذا العدد الهائل من الناس خوفا من إسرائيل، ولا حتى في نكبة العام 1948. ولن ينسى هؤلاء الناس، أبدا، ما فعلته بهم إسرائيل. وهذا لا يسبب لإسرائيل والإسرائيليين الارتياح والاعتزاز الوطني والفرح فحسب، بل يثير فيهم نشوة القوة على نحو لم يشهدوا له مثيلا من قبل -وليس منذ العام 1967 بالتأكيد. النجاحات العسكرية، مهما كانت مبهرة ومثيرة للإعجاب، تأخذ إسرائيل إلى الجنون وتفقدها صوابها: كيف قمنا بتفجير أجهزة الاستدعاء (البيجرات)، وكيف اغتلنا، وكيف وكيف... يا لها من روعة. وقد يجسد الهجوم (المتوقع) على إيران هذا الشعور. لكن الإنجازات العسكرية ليست كل شيء. إذ، ماذا بعد ذلك؟
تشعر إسرائيل بأن السماء هي حدود هجماتها، واحتلالاتها، والقتل والدمار اللذين تستطيع زرعهما. وليس ثمة من يوقفها. لم تقف من قبل، مطلقا، أمام مَرامٍ خالية كما تفعل الآن. وهي مقتنعة بأنها قد أتيحت لها فرصة حياتها للضرب بلا رحمة. واحدا تلو الآخر تهاوت الأبراج الورقية التي كنا نخاف منها: القذائف من غزة، الصواريخ من لبنان، الصواريخ الموجهة من اليمن والصواريخ الباليستية من إيران لم تعد تثير قلق أحد. حتى أن عجز المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، يعزز هذا الشعور بالسكْر. بالإمكان فعل كل شيء؛ تحرك، تحرك، نهاية، حتى اللانهاية. يبدو لإسرائيل أنها تستطيع الاستمرار، بلا أي عائق، في حملات الاحتلال والعقاب الجنكيزخانية الخاصة بها. الولايات المتحدة تتوسل، لكن توسلاتها لا تثير لدى الإسرائيليين أي اهتمام.
لكن من الممكن، أيضا، أن يتضح أن جميع انتصاراتها المذهلة ليست سوى فخ عسل مصيري، مثل الانتصار المُسكِر في العام 1967، الذي ما تزال إسرائيل تجني ثماره الفاسدة حتى هذا اليوم. وقد ينتهي ما يبدو وكأنه قدرات عسكرية غير محدودة بانتصار بيروسي باهظ الثمن. في قطاع غزة، تواصل إسرائيل التنكيل بملايين الناس التعساء -حتى بعد أن أعلنت أنها نجحت في إخضاع حماس عسكريا. لماذا يواصلون؟ لأن ذلك ممكن. وقريبا، سيكون كذلك في لبنان أيضا. وحول العقاب الذي لا حاجة له والخطير في إيران، تتجادل إسرائيل بصورة علنية على مدار أيام عديدة، وكأنه ليس ثمة دولة أخرى سواها. لا حدود لإمكانياتها وليس ثمة من يلجم شهوة القوة لديها. وفي غياب صديق حقيقي يفعل، لن تتوقف من تلقاء نفسها أبدا، حتى وقوع الكارثة. وقد تحل الكارثة؛ تميل النجاحات العسكرية إلى أن تكون خادعة عادة؛ وهي عابرة.
إلى المقت الجماهيري السائد في العالم سوف تنضم الحكومات أيضا في نهاية المطاف. سوف يصيبها التعب من إسرائيل أيضا، ذات يوم (بعيد) ما. لم تعد إسرائيل تحظى بدعم دولي، باستثناء دعم الولايات المتحدة وأوروبا. صحيح أنها لم تحرك ساكنا حتى الآن، لكن الرأي العام هنا قد يغير ذلك يوما ما.
التاريخ مليء بالدول التي أثملتها القوة ولم تحسن التوقف في الوقت المناسب. وإسرائيل تقترب من هناك. وفي الأثناء، فإن مجرد التفكير في أن ملايين الناس في الشرق الأوسط يهربون منا مرعوبين، يعانون معاناة لا توصف ويهانون تحت بساطيرنا، كان ينبغي أن يجعل كل إسرائيلي ينكمش خجلا وخوفا في الوقت نفسه. ولكن بدلا من ذلك، ها هم يملؤون قلب إسرائيل بالفخر ويشجعونها على البحث عن المزيد من الشيء ذاته. وما من أحد يوقف هذه المأساة.

*جدعون ليفي: صحفي إسرائيلي يركز في مقالاته على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وهو محسوب على اليسار الإسرائيلي، يصفه البعض بأنه "بطل" ويصفه آخرون بأنه "دعائي" لحماس.

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