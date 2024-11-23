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السلط والأهلي يجتازان الكتة وكفرنجة بدوري كرة اليد

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق فريق السلط فوزا كبيرا عندما تغلب على فريق الكتة بنتيجة 37-23، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
وفي المباراة الأخرى التي جرت بذات الصالة، خرج فريق الاهلي بفوز مثير جاء على حساب فريق كفرنجة بنتيجة 24-21.

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