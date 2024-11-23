السلط والأهلي يجتازان الكتة وكفرنجة بدوري كرة اليد

السلط والأهلي يجتازان الكتة وكفرنجة بدوري كرة اليد
التاريخ
11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق السلط فوزا كبيرا عندما تغلب على فريق الكتة بنتيجة 37-23، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
وفي المباراة الأخرى التي جرت بذات الصالة، خرج فريق الاهلي بفوز مثير جاء على حساب فريق كفرنجة بنتيجة 24-21.
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