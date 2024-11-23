الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - أعلن المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم
رائد الداود، تقديم استقالته من منصبه، عقب تراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين خلال الفترة الماضية.
وكتب الداود عبر صفحته الخاصة على“فيسبوك”، أنه وبعد تفكير عميق، قرر تقديم استقالته بعد مسيرة امتدت 11 موسما متتاليا، معبرا عن شكره لإدارات النادي على مدار سنوات طويلة ماضية.
ويعاني شباب العقبة من عدم انتظام تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نظرا لمطالبات اللاعبين المادية.
ويقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 9 جولات، محققا 4 نقاط من فوز على السلط وتعادل مع شباب الأردن، كما ودع من دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد وحصده 4 نقاط أيضا من فوز على معان وتعادل مع الجزيرة.
ولم تحسم إدارة نادي شباب العقبة موقفها من استقالة الداود، بانتظار تحديد هوية المدير الفني الجديد، علما بأن النادي بدأ بالمشاركة ببطولات المحترفين منذ الموسم 2017-2018 مع المدرب نفسه.
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