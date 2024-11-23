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الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - أعلن المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، تقديم استقالته من منصبه، عقب تراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين خلال الفترة الماضية.
وكتب الداود عبر صفحته الخاصة على“فيسبوك”، أنه وبعد تفكير عميق، قرر تقديم استقالته بعد مسيرة امتدت 11 موسما متتاليا، معبرا عن شكره لإدارات النادي على مدار سنوات طويلة ماضية.
ويعاني شباب العقبة من عدم انتظام تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نظرا لمطالبات اللاعبين المادية.
ويقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 9 جولات، محققا 4 نقاط من فوز على السلط وتعادل مع شباب الأردن، كما ودع من دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد وحصده 4 نقاط أيضا من فوز على معان وتعادل مع الجزيرة.
ولم تحسم إدارة نادي شباب العقبة موقفها من استقالة الداود، بانتظار تحديد هوية المدير الفني الجديد، علما بأن النادي بدأ بالمشاركة ببطولات المحترفين منذ الموسم 2017-2018 مع المدرب نفسه.

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