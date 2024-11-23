هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - دخل
مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم
يزن النعيمات، في سباق مع 9 لاعبين آخرين على جائزة أجمل هدف في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الآسيوي أمس على موقعه الإلكتروني.
وتمكن النعيمات في المباراة الماضية للمنتخب الوطني أمام الكويت، من تسجيل هدف التقدم عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي مميز استطاع من خلاله المرور من عدة مدافعين، قبل أن يضع الكرة في الزاوية الصعبة على حارس مرمى الكويت خالد الرشيدي، علما بأن المباراة انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.
ودخل النعيمات السباق مع 9 لاعبين برزت أهدافهم في الجولتين الماضيتين، وهم الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف وهدفه في مرمى قطر، القطري لوكاس مينديز وهدفه في مرمى أوزبكستان، الياباني تاكومي مينامينو وهدفه بمرمى إندونيسيا، البحريني مهدي عبد الجبار وهدفه بمرمى أستراليا، إضافة إلى كل من الإندونيسي مارسيلينو فردينان وهدفه بمرمى السعودية، العراقي يوسف أمين وهدفه بمرمى سلطنة عُمان، الكوري الجنوبي هيونج مين سون وهدفه بمرمى فلسطين، الإماراتي فابيو ليما وهدفه بمرمى قطر، الإيراني صالح حرداني وهدفه بمرمى قيرغيزستان.
ويعد النعيمات (25 عاما)، أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في الفترات الماضية، سواء في التصفيات الحالية، ومشاركته في جميع المباريات (11 أساسي ومباراة كبديل)، أو مساهمته الكبيرة في إنجاز وصافة كأس آسيا مطلع العام الحالي، علما بأنه شارك في جميع المباريات وقتها بصفة أساسية بواقع 7 مباريات.
ويعد هدف النعيمات في مرمى الكويت، الثامن له في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن سجل في الدور الثاني هدفين في مرمى طاجيكستان، وآخر في مرمى باكستان، فيما سجل بالدور الثالث هدفين في مرمى المنتخب الفلسطيني، ومثلهما في مرمى منتخب سلطنة عُمان.
وسجل النعيمات في مسيرته 23 هدفا مع“النشامى” في 55 مباراة لعبها (42 أساسيا و13 بديلا)، منها 13 هدفا في منافسات رسمية، حيث سجل 4 أهداف في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، و8 أهداف في التصفيات الحالية، وهدفا واحدا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.
ونافس النعيمات الشهر الماضي على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، إلى جانب الكوري الجنوبي سيول يونج وو، والقطري أكرم عفيف، والذي نالها الأخير للمرة الثانية في مسيرته، علما بأن النعيمات كان أول لاعب أردني يدخل السباق على الجائزة في مرحلتها النهائية المكونة من 3 لاعبين.
وبدأ النعيمات مشواره الكروي مع نادي سحاب، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع نادي الأهلي القطري، بعد بروزه في بطولة كأس العرب نهاية العام 2021، واستمر معه لأكثر من موسم، قبل أن ينتقل بداية الموسم الحالي لصفوف العربي القطري، حيث سجل هدفين حتى اللحظة منذ وصوله للفريق، ويخوض اليوم مواجهة أمام فريق الدحيل ضمن الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر.
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