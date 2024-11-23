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هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - دخل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، في سباق مع 9 لاعبين آخرين على جائزة أجمل هدف في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الآسيوي أمس على موقعه الإلكتروني.
وتمكن النعيمات في المباراة الماضية للمنتخب الوطني أمام الكويت، من تسجيل هدف التقدم عبر تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي مميز استطاع من خلاله المرور من عدة مدافعين، قبل أن يضع الكرة في الزاوية الصعبة على حارس مرمى الكويت خالد الرشيدي، علما بأن المباراة انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.
ودخل النعيمات السباق مع 9 لاعبين برزت أهدافهم في الجولتين الماضيتين، وهم الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف وهدفه في مرمى قطر، القطري لوكاس مينديز وهدفه في مرمى أوزبكستان، الياباني تاكومي مينامينو وهدفه بمرمى إندونيسيا، البحريني مهدي عبد الجبار وهدفه بمرمى أستراليا، إضافة إلى كل من الإندونيسي مارسيلينو فردينان وهدفه بمرمى السعودية، العراقي يوسف أمين وهدفه بمرمى سلطنة عُمان، الكوري الجنوبي هيونج مين سون وهدفه بمرمى فلسطين، الإماراتي فابيو ليما وهدفه بمرمى قطر، الإيراني صالح حرداني وهدفه بمرمى قيرغيزستان.
ويعد النعيمات (25 عاما)، أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في الفترات الماضية، سواء في التصفيات الحالية، ومشاركته في جميع المباريات (11 أساسي ومباراة كبديل)، أو مساهمته الكبيرة في إنجاز وصافة كأس آسيا مطلع العام الحالي، علما بأنه شارك في جميع المباريات وقتها بصفة أساسية بواقع 7 مباريات.
ويعد هدف النعيمات في مرمى الكويت، الثامن له في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن سجل في الدور الثاني هدفين في مرمى طاجيكستان، وآخر في مرمى باكستان، فيما سجل بالدور الثالث هدفين في مرمى المنتخب الفلسطيني، ومثلهما في مرمى منتخب سلطنة عُمان.
وسجل النعيمات في مسيرته 23 هدفا مع“النشامى” في 55 مباراة لعبها (42 أساسيا و13 بديلا)، منها 13 هدفا في منافسات رسمية، حيث سجل 4 أهداف في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، و8 أهداف في التصفيات الحالية، وهدفا واحدا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.
ونافس النعيمات الشهر الماضي على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، إلى جانب الكوري الجنوبي سيول يونج وو، والقطري أكرم عفيف، والذي نالها الأخير للمرة الثانية في مسيرته، علما بأن النعيمات كان أول لاعب أردني يدخل السباق على الجائزة في مرحلتها النهائية المكونة من 3 لاعبين.
وبدأ النعيمات مشواره الكروي مع نادي سحاب، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع نادي الأهلي القطري، بعد بروزه في بطولة كأس العرب نهاية العام 2021، واستمر معه لأكثر من موسم، قبل أن ينتقل بداية الموسم الحالي لصفوف العربي القطري، حيث سجل هدفين حتى اللحظة منذ وصوله للفريق، ويخوض اليوم مواجهة أمام فريق الدحيل ضمن الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر.

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