الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن خطبة العرش السامي شكلت خارطة طريق سوف يسير المجلس على هديها في المرحلة المقبلة.



حديث الصفدي، جاء خلال حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، والذي يقدمه الزميل عمر كلاب.



وأضاف الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع جلالة الملك والملكة وولي العهد والأميرة سلمى عن أهلنا في غزة، ونفخر بهويتنا الأردنية الراسخة وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة.



وقال الصفدي، إن جلالة الملك وضع الأحزاب أمام مسؤولية البرامجية للنهوض بأداء مجالس النواب، واليوم لا خيار أمام النواب، إلا العمل وفق برامج تلبي تطلعات الأردنيين.



وأكد الصفدي، أن الإعلام شريك رئيسي ومرآة لنقل الحقيقة والرأي الآخر، مؤكدا أنه لم يكن هناك إقصاء لأي تيار في مجلس النواب والغالبية المطلقة توافقت على المكتب الدائم، وفد تم عرض توافقات على حزب جبهة العمل الإسلامي الا أنهم تمسكوا بموقع رئاسة المجلس.



وتابع الصفدي، سنطبق النظام الداخلي بمسألة الحضور والغياب لجلسات مجلس النواب، واليوم نحن متفائلون بالخبرات الاقتصادية في الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صاحب خبرة وكفاءة.



وختم الصفدي بالقول: جميع أعضاء مجلس النواب هاجسهم خدمة الأردن والمجلس يضم كفاءات واسعة وخبرات متراكمة. -(بترا)