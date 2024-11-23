الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن خطبة العرش السامي شكلت خارطة طريق سوف يسير المجلس على هديها في المرحلة المقبلة.
حديث الصفدي، جاء خلال حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، والذي يقدمه الزميل عمر كلاب.
وأضاف الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع جلالة الملك والملكة وولي العهد والأميرة سلمى عن أهلنا في غزة، ونفخر بهويتنا الأردنية الراسخة وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
وقال الصفدي، إن جلالة الملك وضع الأحزاب أمام مسؤولية البرامجية للنهوض بأداء مجالس النواب، واليوم لا خيار أمام النواب، إلا العمل وفق برامج تلبي تطلعات الأردنيين.
وأكد الصفدي، أن الإعلام شريك رئيسي ومرآة لنقل الحقيقة والرأي الآخر، مؤكدا أنه لم يكن هناك إقصاء لأي تيار في مجلس النواب والغالبية المطلقة توافقت على المكتب الدائم، وفد تم عرض توافقات على حزب جبهة العمل الإسلامي الا أنهم تمسكوا بموقع رئاسة المجلس.
وتابع الصفدي، سنطبق النظام الداخلي بمسألة الحضور والغياب لجلسات مجلس النواب، واليوم نحن متفائلون بالخبرات الاقتصادية في الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صاحب خبرة وكفاءة.
وختم الصفدي بالقول: جميع أعضاء مجلس النواب هاجسهم خدمة الأردن والمجلس يضم كفاءات واسعة وخبرات متراكمة. -(بترا)
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