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منتخب السلة يبدد أطماع العراق ويمضي بصدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - عزز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، صدارته لترتيب فرق مجموعته الرابعة بفوزه على شقيقه المنتخب العراقي بنتيجة 73-64 (النصف الأول 36-39)، في لقاء جمعهما الجمعة بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
وحرصت الأميرات، آية بنت فيصل وسارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، على متابعة المباراة في المقصورة الرسمية للمباراة إلى جانب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور حسين العميدي، وعدد من كبار الشخصيات.
ورفع“صقور الأردن” رصيده إلى النقطة 6 (العلامة الكاملة)، وحلت العراق ثانية بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مواجهة السعودية (3 نقاط) وفلسطين (2 نقطة)، والتي أقيمت في وقت متأخر من الجمعة.
وينتظر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى مدينة جدة السعودية، تأهبا لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء بعد غد الإثنين في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
الأردن 73 العراق 64
بدأ المنتخب الوطني المباراة بقوته الهجومية الضاربة، مع اعتماد المدير الفني وسام الصوص على المجنس دار تاكر في تدوير الكرة وصناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس على الأطراف، وتولى هاشم عباس مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما كان الصربي فازلين ماتيج مدرب المنتخب العراقي يعتمد على الخماسي، المجنس ديماريو مايفيلد ومراد علي ومحمد صلاح وعلي مؤيد وكرار جاسم.
وجاءت بداية المباراة بطيئة من جانب لاعبي المنتخب الوطني، فكان هاشم عباس والدويري يسجلان سلتين من خارج وداخل القوس ردا على السلات المتنوعة لصلاح ومايفليد وعلي ومراد (5-11)، ليطلب المدرب وسام الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه ومعه بدأ العزف المنفرد لأبو حواس والدويري وتاكر بتسجيلهم سلات دقيقة من المسافات كافة، ليحسم“صقور الأردن” الفترة الأولى لصالحهم (23-18).
وعلى إيقاع سلة ثلاثية دقيقة لفريدي بدأ المنتخب الوطني الفترة الثانية، لكن صلاح رد بسلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية حرة لزميله حسان، ليرد حمارشة بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة لتاكر من اختراق هجومي (30-21)، ليطلب الصربي فازلين وقتا مستقطعا سجل معه لاعبه حسان علي ثلاثية، فيما كان فريدي يضيف للمنتخب الوطني نقطة من خط الرميات الحرة بعد احتساب“تيكنيكال فاول” على العراقي محمد صلاح، مع نقطة للدويري من المسافة ذاتها وسلة من اختراق هجومي، قبل أن يتراجع أداء“صقور الأردن” ليسجل مؤيد سلتين ثلاثيتين مع سلة لايهاب ونقطتين من رميتين حرتين، لم تنجح معها سلة تاكر في منع تقدم“أسود الرافدين” بنتيجة النصف الأول (39-36) بعدما حسم الفترة (21-13).
واستهل ايهاب التسجيل للعراق في الفترة الثالثة بسلة من المسافة المتوسطة، ليرد تاكر وأبو حواس بسلتين من المسافتين (41-41)، قبل أن يضيف أبو حواس سلة من المسافة البعيدة مع سلتين لفريدي من اختراقين هجوميين، فيما كان مراد وايهاب يقلصان الفارق للعراق بسلتين من داخل وخارج القوس (46-48)، ليأتي الدور على هاشم الذي عزز تقدم المنتخب الوطني بسلتين بطريقة عكسية مع ثلاثية دقيقة للمجنس تاكر ألهبت حماسة الجماهير، ليتقدم“صقور الأردن” في النتيجة الإجمالية بفارق 9 نقاط (55-46) بعدما حسم الفترة الثالثة (19-7).
وخطف مراد علي كرة الإدخال من فريدي مع بداية الفترة الرابعة ليفتتح التسجيل للعراق بسلة من الفاست بريك، قبل أن يعود فريدي ليرد بسلة ثلاثية دقيقة بعد اربع محاولات متتالية فاشلة لزملائه في التسجيل البعيد، الذي جاء لتميز الحمارشة وشاهر في المتابعة الهجومية، لكن صلاح سجل للعراق من متابعة هجومية ونقطتين من رميتين حرتين للمجنس مايفليد تقلص معها الفارق إلى 4 نقاط (54-58)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، كان تاكر يغازل سلة العراق بسلة ثلاثية دقيقة مع نقطة من رمية إضافية، ارتفعت معها حرارة المدرجات، ليأتي الدور على الهندي الذي أضاف نقطتين من رميتين حرتين، ثم خطف فريدي الكرة من العراقي مراد علي وسجل“دنك” معلنا بداية أفراح الجماهير الأردنية ابتهاجا بالفوز (73-64) بعدما تساوت كفة المنتخبان في الفترة الأخيرة (18-18).
وبرز المجنس الأميركي دار تاكر في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 17 نقطة و7 متابعات وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، يليه أحمد الدويري مع“الدبل دبل” بتسجيله 11 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 21، ثم فريدي محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 20.

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