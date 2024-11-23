منتخب السلة يبدد أطماع العراق ويمضي بصدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - عزز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، صدارته لترتيب فرق مجموعته الرابعة بفوزه على شقيقه المنتخب العراقي بنتيجة 73-64 (النصف الأول 36-39)، في لقاء جمعهما الجمعة بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
وحرصت الأميرات، آية بنت فيصل وسارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، على متابعة المباراة في المقصورة الرسمية للمباراة إلى جانب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور حسين العميدي، وعدد من كبار الشخصيات.
ورفع“صقور الأردن” رصيده إلى النقطة 6 (العلامة الكاملة)، وحلت العراق ثانية بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مواجهة السعودية (3 نقاط) وفلسطين (2 نقطة)، والتي أقيمت في وقت متأخر من الجمعة.
وينتظر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى مدينة جدة السعودية، تأهبا لمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء بعد غد الإثنين في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وطبقا لنظام التصفيات، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
الأردن 73 العراق 64
بدأ المنتخب الوطني المباراة بقوته الهجومية الضاربة، مع اعتماد المدير الفني وسام الصوص على المجنس دار تاكر في تدوير الكرة وصناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس على الأطراف، وتولى هاشم عباس مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما كان الصربي فازلين ماتيج مدرب المنتخب العراقي يعتمد على الخماسي، المجنس ديماريو مايفيلد ومراد علي ومحمد صلاح وعلي مؤيد وكرار جاسم.
وجاءت بداية المباراة بطيئة من جانب لاعبي المنتخب الوطني، فكان هاشم عباس والدويري يسجلان سلتين من خارج وداخل القوس ردا على السلات المتنوعة لصلاح ومايفليد وعلي ومراد (5-11)، ليطلب المدرب وسام الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه ومعه بدأ العزف المنفرد لأبو حواس والدويري وتاكر بتسجيلهم سلات دقيقة من المسافات كافة، ليحسم“صقور الأردن” الفترة الأولى لصالحهم (23-18).
وعلى إيقاع سلة ثلاثية دقيقة لفريدي بدأ المنتخب الوطني الفترة الثانية، لكن صلاح رد بسلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية حرة لزميله حسان، ليرد حمارشة بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة لتاكر من اختراق هجومي (30-21)، ليطلب الصربي فازلين وقتا مستقطعا سجل معه لاعبه حسان علي ثلاثية، فيما كان فريدي يضيف للمنتخب الوطني نقطة من خط الرميات الحرة بعد احتساب“تيكنيكال فاول” على العراقي محمد صلاح، مع نقطة للدويري من المسافة ذاتها وسلة من اختراق هجومي، قبل أن يتراجع أداء“صقور الأردن” ليسجل مؤيد سلتين ثلاثيتين مع سلة لايهاب ونقطتين من رميتين حرتين، لم تنجح معها سلة تاكر في منع تقدم“أسود الرافدين” بنتيجة النصف الأول (39-36) بعدما حسم الفترة (21-13).
واستهل ايهاب التسجيل للعراق في الفترة الثالثة بسلة من المسافة المتوسطة، ليرد تاكر وأبو حواس بسلتين من المسافتين (41-41)، قبل أن يضيف أبو حواس سلة من المسافة البعيدة مع سلتين لفريدي من اختراقين هجوميين، فيما كان مراد وايهاب يقلصان الفارق للعراق بسلتين من داخل وخارج القوس (46-48)، ليأتي الدور على هاشم الذي عزز تقدم المنتخب الوطني بسلتين بطريقة عكسية مع ثلاثية دقيقة للمجنس تاكر ألهبت حماسة الجماهير، ليتقدم“صقور الأردن” في النتيجة الإجمالية بفارق 9 نقاط (55-46) بعدما حسم الفترة الثالثة (19-7).
وخطف مراد علي كرة الإدخال من فريدي مع بداية الفترة الرابعة ليفتتح التسجيل للعراق بسلة من الفاست بريك، قبل أن يعود فريدي ليرد بسلة ثلاثية دقيقة بعد اربع محاولات متتالية فاشلة لزملائه في التسجيل البعيد، الذي جاء لتميز الحمارشة وشاهر في المتابعة الهجومية، لكن صلاح سجل للعراق من متابعة هجومية ونقطتين من رميتين حرتين للمجنس مايفليد تقلص معها الفارق إلى 4 نقاط (54-58)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، كان تاكر يغازل سلة العراق بسلة ثلاثية دقيقة مع نقطة من رمية إضافية، ارتفعت معها حرارة المدرجات، ليأتي الدور على الهندي الذي أضاف نقطتين من رميتين حرتين، ثم خطف فريدي الكرة من العراقي مراد علي وسجل“دنك” معلنا بداية أفراح الجماهير الأردنية ابتهاجا بالفوز (73-64) بعدما تساوت كفة المنتخبان في الفترة الأخيرة (18-18).
وبرز المجنس الأميركي دار تاكر في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 17 نقطة و7 متابعات وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، يليه أحمد الدويري مع“الدبل دبل” بتسجيله 11 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 21، ثم فريدي محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 20.
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