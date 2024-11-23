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استشهاد مدنيين في غارة اسرائيلية على البقاع اللبناني

11/23/2024 6:37:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد مدير أحد مستشفيات البقاع اللبناني وخمسة أشخاص، بينهم أطباء في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على مبنى في بلدة دورس، قرب مبنى مستشفى دار الأمل.


وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات تدميرية على سهل بلدة البزالية شمالي مدينة بعلبك، ومحيط مقنة في البقاع الشمالي.
وأضاف المصدر "في الجنوب شن الطيران الحربي غارات على مدينة الخيام، فيما يقوم الجيش الاسرائيلي بعمليات تفجير عنيفة جداً في الخيام، وتردد صداها في البلدات المجاورة. --(بترا)

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