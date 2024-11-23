استشهاد مدنيين في غارة اسرائيلية على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مدير أحد مستشفيات البقاع اللبناني وخمسة أشخاص، بينهم أطباء في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على مبنى في بلدة دورس، قرب مبنى مستشفى دار الأمل.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات تدميرية على سهل بلدة البزالية شمالي مدينة بعلبك، ومحيط مقنة في البقاع الشمالي.
وأضاف المصدر "في الجنوب شن الطيران الحربي غارات على مدينة الخيام، فيما يقوم الجيش الاسرائيلي بعمليات تفجير عنيفة جداً في الخيام، وتردد صداها في البلدات المجاورة. --(بترا)
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