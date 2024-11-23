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العقبة.. يوم طبي مجاني يكشف افتقار المناطق النائية لأطباء اختصاص

11/23/2024 6:37:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - كشف اليوم الطبي المجاني، الذي أقيم قبل يومين، ويعد الأكبر والأضخم في محافظة العقبة، عن حاجة المدينة والأطراف لجهود أكبر لتوفير أطباء اختصاص في المراكز الصحية، خصوصا في المناطق النائية.
وزار اليوم الطبي المجاني الذي نظمته شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أكثر من 3000 طالب للخدمة الطبية، لا سيما من مناطق نائية في محافظة العقبة، مثل وادي عربة والديسي والقويرة والحميمة.
وبين مواطنون قطعوا مسافات لا تقل عن 80 كم من أطراف العقبة، أنهم جاءوا للعلاج المجاني في العقبة بعد سماعهم عن اليوم الطبي المجاني وتوفر أطباء استشاريين واختصاصيين، مؤكدين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر هذه الأيام الطبية المجانية ليخففوا عنهم جزءا من أعبائهم الاقتصادية عن طريق إجراء الفحوصات، وتأمين العلاج بالمجان، خصوصا للعائلات المحتاجة.
وأشار المواطنون، إلى أن العديد من أطباء الاختصاص أجروا الفحوصات الطبية اللازمة لأطفالهم وعائلاتهم، وأعطوا التشخيص الصحيح بناءً على ذلك، وأعطوا العلاج المجاني، مشيرين إلى أن ذلك خفف عنهم الأعباء المالية من تكلفة الكشف عن الطبيب في عيادته الخاصة، إضافة إلى عناء التنقل إلى مسافات بعيدة.
وأوضح المواطن عيد الاحيوات، "أن المناطق النائية تفتقر إلى أطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن المراكز الصحية لا يتوافر فيها سوى طبيب عام وأطباء للأسرة والأسنان وفي بعض الأحيان الباطنية والعظام وبشكل غير منتظم، مما يضطر المواطن للذهاب إلى مدينة العقبة لإجراء الكشف الطبي اللازم في عيادة الطبيب الخاصة، وأقل كشفية 15 دينارا، إضافة إلى تكلفة العلاج وعناء التنقل".
وطالب المواطن محمد الزلابية، بـ"توفير أطباء اختصاص مختلفين في المراكز الصحية الشاملة في القويرة، لا سيما افتقار اللواء والمحافظة لمستشفى مدني"، مشيرا إلى "أن العقبة تحتوي على مستشفى وحيد للخدمات الطبية الملكية ومستشفيين للقطاع الخاص، وهذا يحد من تقدم الخدمات الطبية في المدينة التي كفل الدستور للمواطن الأردني العلاج، ذلك أن ذهاب المريض لمستشفى خاص يكلفه مبالغ مالية طائلة وكبيرة لا يقدر عليها".
ودعا المواطن عبد الله الزوايدة، وزارة الصحة إلى "رفد المراكز الصحية في المناطق النائية بأطباء تناوب لعدد من الاختصاصات، لحاجة تلك المناطق للمعالجة والتشخيص اللازم والصحيح"، مشيرا إلى "أن المراكز الصحية عادة ما يتوافر فيها طبيب عام وأطباء للأسرة والأسنان ونسائية".
وشهد اليوم الطبي المجاني، علاج بعض الحالات المرضية، بالإضافة إلى توزيع نظارات وبعض عمليات العيون والأسنان، وتم تقديم الخدمات الطبية في اليوم المجاني في تخصصات الباطنية، العيون، الأطفال، النسائية، الأسنان، الجلدية، العظام، المسالك، العلاج الطبيعي، الجراحة، المختبرات، برنامج سرطان الثدي، الصحة العامة، السمع والنطق، التغذية، والطب العام.
من جهته، قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، إن اليوم الطبي الشامل الذي ضم 17 عيادة طبية، "يأتي ضمن مساعي الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها نحو المسؤولية المجتمعية، ودأبها الموصول لتوطيد هذا الدور، ترجمة للرؤية الملكية السامية لخدمة أبناء المجتمع المحلي في محافظة العقبة على اتساعها".
وأضاف خليفات، "أنه شارك في اليوم الطبي مختلف التخصصات الطبية من الأطباء أصحاب الخبرة، والمستشفيات، والصيدليات، والمختبرات الطبية، التي بادرت للمنافسة لحجز موقعها في مقر اليوم الطبي بنادي الأمير راشد، الذي شهد تجهيزات رفيعة المستوى لخدمة المراجعين، ترتقي لمستوى مستشفى ميداني"، لافتا إلى "أن ما ميز هذا اليوم هو أن باصات الشركة تولت عملية نقل المواطنين من مختلف المواقع البعيدة من القرى والتجمعات السكانية على امتداد محافظة العقبة (القويرة، وادي رم، الديسة، والشاكرية، بالإضافة إلى رحمة وقطر) وإعادتهم إلى قراهم، إضافة إلى النقل داخل قصبة العقبة".
من جهته، قال اختصاصي الكلى والمسالك البولية الدكتور عما أبو رقعة، "إن المشاركة في اليوم الطبي المجاني هي محاولة من الأطباء للوصول إلى المجتمعات المحلية وخدمة المرضى"، مشيرا إلى "أن الكثير من المرضى يسكنون في أماكن بعيدة عن المراكز الطبية أو يترتب على زيارتهم لتلك المراكز كلفة اقتصادية".
وأكد أبو رقعة، حرصه الدائم على "المشاركة في الأيام الطبية المجانية، حيث يقوم بإجراء فحص مبدئي للمرضى، بحيث يتمكنون بعدها من متابعة علاجهم من خلال المراكز الطبية أو من خلال الطبيب الذي قدم لهم الفحص"، وركز على أهمية اليوم الطبي المجاني في العلاج والتشخيص، وتوعية المريض في جوانب طبية متعددة من خلال لقاءات المراجعين.

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