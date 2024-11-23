العقبة.. يوم طبي مجاني يكشف افتقار المناطق النائية لأطباء اختصاص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة - كشف اليوم الطبي المجاني، الذي أقيم قبل يومين، ويعد الأكبر والأضخم في محافظة العقبة، عن حاجة المدينة والأطراف لجهود أكبر لتوفير أطباء اختصاص في المراكز الصحية، خصوصا في المناطق النائية.
وزار اليوم الطبي المجاني الذي نظمته شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أكثر من 3000 طالب للخدمة الطبية، لا سيما من مناطق نائية في محافظة العقبة، مثل وادي عربة والديسي والقويرة والحميمة.
وبين مواطنون قطعوا مسافات لا تقل عن 80 كم من أطراف العقبة، أنهم جاءوا للعلاج المجاني في العقبة بعد سماعهم عن اليوم الطبي المجاني وتوفر أطباء استشاريين واختصاصيين، مؤكدين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر هذه الأيام الطبية المجانية ليخففوا عنهم جزءا من أعبائهم الاقتصادية عن طريق إجراء الفحوصات، وتأمين العلاج بالمجان، خصوصا للعائلات المحتاجة.
وأشار المواطنون، إلى أن العديد من أطباء الاختصاص أجروا الفحوصات الطبية اللازمة لأطفالهم وعائلاتهم، وأعطوا التشخيص الصحيح بناءً على ذلك، وأعطوا العلاج المجاني، مشيرين إلى أن ذلك خفف عنهم الأعباء المالية من تكلفة الكشف عن الطبيب في عيادته الخاصة، إضافة إلى عناء التنقل إلى مسافات بعيدة.
وأوضح المواطن عيد الاحيوات، "أن المناطق النائية تفتقر إلى أطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن المراكز الصحية لا يتوافر فيها سوى طبيب عام وأطباء للأسرة والأسنان وفي بعض الأحيان الباطنية والعظام وبشكل غير منتظم، مما يضطر المواطن للذهاب إلى مدينة العقبة لإجراء الكشف الطبي اللازم في عيادة الطبيب الخاصة، وأقل كشفية 15 دينارا، إضافة إلى تكلفة العلاج وعناء التنقل".
وطالب المواطن محمد الزلابية، بـ"توفير أطباء اختصاص مختلفين في المراكز الصحية الشاملة في القويرة، لا سيما افتقار اللواء والمحافظة لمستشفى مدني"، مشيرا إلى "أن العقبة تحتوي على مستشفى وحيد للخدمات الطبية الملكية ومستشفيين للقطاع الخاص، وهذا يحد من تقدم الخدمات الطبية في المدينة التي كفل الدستور للمواطن الأردني العلاج، ذلك أن ذهاب المريض لمستشفى خاص يكلفه مبالغ مالية طائلة وكبيرة لا يقدر عليها".
ودعا المواطن عبد الله الزوايدة، وزارة الصحة إلى "رفد المراكز الصحية في المناطق النائية بأطباء تناوب لعدد من الاختصاصات، لحاجة تلك المناطق للمعالجة والتشخيص اللازم والصحيح"، مشيرا إلى "أن المراكز الصحية عادة ما يتوافر فيها طبيب عام وأطباء للأسرة والأسنان ونسائية".
وشهد اليوم الطبي المجاني، علاج بعض الحالات المرضية، بالإضافة إلى توزيع نظارات وبعض عمليات العيون والأسنان، وتم تقديم الخدمات الطبية في اليوم المجاني في تخصصات الباطنية، العيون، الأطفال، النسائية، الأسنان، الجلدية، العظام، المسالك، العلاج الطبيعي، الجراحة، المختبرات، برنامج سرطان الثدي، الصحة العامة، السمع والنطق، التغذية، والطب العام.
من جهته، قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، إن اليوم الطبي الشامل الذي ضم 17 عيادة طبية، "يأتي ضمن مساعي الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها نحو المسؤولية المجتمعية، ودأبها الموصول لتوطيد هذا الدور، ترجمة للرؤية الملكية السامية لخدمة أبناء المجتمع المحلي في محافظة العقبة على اتساعها".
وأضاف خليفات، "أنه شارك في اليوم الطبي مختلف التخصصات الطبية من الأطباء أصحاب الخبرة، والمستشفيات، والصيدليات، والمختبرات الطبية، التي بادرت للمنافسة لحجز موقعها في مقر اليوم الطبي بنادي الأمير راشد، الذي شهد تجهيزات رفيعة المستوى لخدمة المراجعين، ترتقي لمستوى مستشفى ميداني"، لافتا إلى "أن ما ميز هذا اليوم هو أن باصات الشركة تولت عملية نقل المواطنين من مختلف المواقع البعيدة من القرى والتجمعات السكانية على امتداد محافظة العقبة (القويرة، وادي رم، الديسة، والشاكرية، بالإضافة إلى رحمة وقطر) وإعادتهم إلى قراهم، إضافة إلى النقل داخل قصبة العقبة".
من جهته، قال اختصاصي الكلى والمسالك البولية الدكتور عما أبو رقعة، "إن المشاركة في اليوم الطبي المجاني هي محاولة من الأطباء للوصول إلى المجتمعات المحلية وخدمة المرضى"، مشيرا إلى "أن الكثير من المرضى يسكنون في أماكن بعيدة عن المراكز الطبية أو يترتب على زيارتهم لتلك المراكز كلفة اقتصادية".
وأكد أبو رقعة، حرصه الدائم على "المشاركة في الأيام الطبية المجانية، حيث يقوم بإجراء فحص مبدئي للمرضى، بحيث يتمكنون بعدها من متابعة علاجهم من خلال المراكز الطبية أو من خلال الطبيب الذي قدم لهم الفحص"، وركز على أهمية اليوم الطبي المجاني في العلاج والتشخيص، وتوعية المريض في جوانب طبية متعددة من خلال لقاءات المراجعين.
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