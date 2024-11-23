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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

11/23/2024 6:37:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق أفضل أداء لها في عام بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين، للبحث عن مؤشرات عن خفض جديد لمعدلات الفائدة الأميركية.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولار للأوقية، وزاد الذهب نحو 5 بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع تشرين الأول 2023، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولارا للأوقية.


ويزداد الإقبال على الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وكذلك مع انخفاض أسعار الفائدة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 1040.58 دولار للأوقية.

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