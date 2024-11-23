الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق أفضل أداء لها في عام بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين، للبحث عن مؤشرات عن خفض جديد لمعدلات الفائدة الأميركية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولار للأوقية، وزاد الذهب نحو 5 بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع تشرين الأول 2023، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولارا للأوقية.
ويزداد الإقبال على الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وكذلك مع انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 1040.58 دولار للأوقية.
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