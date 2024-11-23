أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عززت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مع تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل.
وزاد الخامان 2 بالمئة أمس الخميس، ومن المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 بالمئة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أوائل تشرين الأول، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).
وتأرجحت أسعار النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف تشرين الأول، تأثرا بعوامل متعددة مثل قوة الدولار والإمدادات الوفيرة.
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