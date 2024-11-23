أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

عززت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مع تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل.



وزاد الخامان 2 بالمئة أمس الخميس، ومن المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 بالمئة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أوائل تشرين الأول، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).



وتأرجحت أسعار النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف تشرين الأول، تأثرا بعوامل متعددة مثل قوة الدولار والإمدادات الوفيرة.