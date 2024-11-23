إسرائيل تريد الفصل بين الساحات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
عاموس هرئيل
21/11/2024
عاموس هوكشتين، المبعوث الأميركي للرئيس جو بايدن، صرح مؤخرا بأنه سيأتي مرة أخرى إلى الشرق الأوسط فقط إذا ظهرت في الأفق احتمالات حقيقية للتوصل إلى صفقة
لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هوكشتين تردد بعد الانتخابات الأميركية، لكنه أخيرا اتخذ القرار وجاء إلى لبنان أول من أمس، وأمس وصل إلى إسرائيل. مصادر لبنانية وأميركية – سواء كانت تستند إلى شيء أو لا – تنشر تفاؤل حذر فيما يتعلق باحتمالية التوصل إلى الاتفاق، وتقول إن "80 في المائة من المشكلات" تم حلها في الطريق إلى هناك.
نقاط اختلاف مركزية، التي بقيت عالقة حسب التقارير الأخيرة من لبنان، تتعلق بتحديد حق إسرائيل في العمل في اعقاب خرق الاتفاق وبالتدخل الأميركي في الإشراف على تنفيذه. أمين عام حزب الله الجديد، الشيخ نعيم قاسم، قال أول من أمس في خطاب القاه في بيروت بأن الحزب يوافق على اقتراح الوساطة الأميركي، وأنه الآن كل شيء يتعلق بإسرائيل. التقديرات في إسرائيل حذرة أكثر. فالاتصالات ما تزال يمكن أن تستمر لفترة معينة رغم أنه يبدو أن التوجه إيجابي. من المرجح أنه في المرحلة الأولى سيتم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، خلالها سيحاولون التوصل إلى تفاهمات بعيدة المدى وملزمة.
ما تريد إسرائيل تحقيقه باستثناء وقف القتال في لبنان، هو قطع العلاقة بين جبهتي الحرب الأساسيتين، لبنان وغزة. الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في نهاية أيلول صمم على الحفاظ على العلاقة بين الساحات ورفض وقف إطلاق النار في لبنان طالما أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة. من استبدله، قاسم، المح مؤخرا بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق منفصل في لبنان، ولم يتراجع عن ذلك في خطابه أمس. هذه الخطوة ستمكن الجيش الإسرائيلي من تقليص نشر القوات في الشمال والتركيز على أعمال الإعمار والاستعداد الأمني للوضع الجديد هناك في الوقت الذي يستمر فيه القتال في الجنوب. إسرائيل تجد صعوبة أكثر مما كان في السابق في التنبؤ بالخطوات القادمة لحزب الله، على خلفية التغييرات الكثيرة في قيادة الحزب. جزء من القيادة الرفيعة الجديدة التي تم استدعاؤها لاستبدال القادة والزعماء الذين قتلوا، هم غير معروفين الآن للاستخبارات الإسرائيلية.
اعتبارات إسرائيل واضحة، رغم أن الحكومة يجب عليها أيضا إقناع سكان الحدود الشمالية من أجل الموافقة على العودة بأمان إلى بيوتهم. أيضا اعتبارات حزب الله معروفة. فمعظم القيادة العليا السياسية والعسكرية في الحزب قتلت في الأشهر الأخيرة، وهكذا أيضا جزء كبير (70 – 80 في المائة) من قوة نيرانه تم تدميرها. عدد الإصابات في صفوفه تجاوز حسب تقدير الجيش الإسرائيلي الـ 3 آلاف قتيل. الحزب بحاجة الى الهدوء. كما أن هذه هي الرغبة الواضحة لجميع الطوائف الأخرى في لبنان، التي انزلت عليهم المواجهة مع إسرائيل الدمار.
اللاعبة الأكثر أهمية من وراء الكواليس هي إيران. فحتى قبل هوكشتين وصل إلى بيروت مبعوث آخر، الشخصية الإيرانية الرفيعة علي لاريجاني، مبعوث الزعيم الأعلى علي خامنئي. إيران قامت بحساب اوسع، وبالنظر إلى الأمام، قبل عودة ترامب إلى البيت الابيض. إيران تخشى من خط أميركي متصلب أكثر بقيادة ترامب. هم يريدون التوصل الى اتفاق يقلص العقوبات على اقتصادهم المتعثر ويرفع تهديد هجوم عسكري، مقابل وقف تقدم المشروع النووي. في إطار ذلك جرى جس نبض من جانبهم تجاه الإدارة الجديدة، وهكذا تزداد الاشارات الى أنه في هذا الإطار إيران مستعدة لكبح حزب الله كي ينقذوا ما تبقى من قوته العسكرية، وفي محاولة لحل المواجهة حول المشروع النووي.
رغم التنبؤات المتفائلة إلا أن الصورة العسكرية ما تزال معقدة. فكل يوم يتم إطلاق حوالي 100 صاروخ وعدد من المسيرات على شمال البلاد. ومرة كل يومين أو ثلاثة أيام يتم إطلاق الصواريخ أيضا نحو المركز. السيطرة البطيئة للجيش الإسرائيلي على خط القرى الثاني في جنوب لبنان، شمال الحدود، في الواقع تصطدم بمقاومة قليلة نسبية من قبل حزب الله، ولكنه ينجح مع ذلك في الحاق الإصابات بإسرائيل كل يوم.
بعد احتلال خط القرى الأول قبل نهاية شهر تشرين الأول سرحت إسرائيل جزءا كبيرا من قوات الاحتياط التي عملت في جنوب لبنان، واستخدمت عدد أقل من القوات التي في معظمها هي قوات نظامية، في هذه المنطقة. التقدم نحو الخط الثاني هو جزئي، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة ستقرر ابقاء الجيش في لبنان، وستضطر إلى الحسم هل تشن هجوما بريا آخر نحو الخط الثالث، المحاذي لنهر الليطاني. في هذه الحالة يجب تجنيد الاحتياط من جديد بشكل واسع، الذي سيثقل العبء على جهاز الاحتياط وابناء عائلات الجنود.
الانشغال الكثيف بلبنان يدل على رغبة الحكومة في العمل على إنهاء القتال هناك، حتى الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف لا يدفع نحو البقاء الطويل في جنوب لبنان ولا يتحدث عن إقامة مستوطنات في المنطقة. هذه الأحزاب تركز على ما يحدث في غزة وتضغط على بنيامين نتنياهو لاقامة حكم عسكري في اجزاء من القطاع كتجهيز لاعادة المستوطنات، تقريبا بعد عشرين سنة على الانفصال. نتنياهو المح لرؤساء أحزاب قوة يهودية والصهيونية الدينية بأنه سيكون منفتح على مثل هذه الأفكار، لكنه يفضل فعليا الانتظار إلى حين يتضح موقف ترامب.
في غضون ذلك رئيس الحكومة ينثر مرة أخرى تنبؤات متفائلة حول مصير المخطوفين. ففي خطاب القاه في الكنيست أول من أمس تحدث فجأة عن الأمل في إعادة عشرات المخطوفين في القريب. وقبل يومين أجرى نقاشا في الليل حول المخطوفين مع قيادة جهاز الأمن، وفي محيطه يلمحون الى أن الاتفاق في لبنان سيمكن من نقل الضغط إلى غزة والدفع قدما بصفقة التبادل. ولكن مصادر تنشغل بموضوع المخطوفين شككت بواقعية هذه الأقوال. حسب رأيهم نتنياهو مرة أخرى يلعب على الوقت ويحاول بالأساس إزالة عنه ضغط عائلات المخطوفين وحركات الاحتجاج، بدون التوصل إلى اتفاق يقتضي تقديم تنازلات ويؤدي إلى أزمة مع شركائه في اليمين المتطرف.
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