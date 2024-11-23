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إسرائيل تريد الفصل بين الساحات

11/23/2024 6:28:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
عاموس هرئيل
21/11/2024

عاموس هوكشتين، المبعوث الأميركي للرئيس جو بايدن، صرح مؤخرا بأنه سيأتي مرة أخرى إلى الشرق الأوسط فقط إذا ظهرت في الأفق احتمالات حقيقية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هوكشتين تردد بعد الانتخابات الأميركية، لكنه أخيرا اتخذ القرار وجاء إلى لبنان أول من أمس، وأمس وصل إلى إسرائيل. مصادر لبنانية وأميركية – سواء كانت تستند إلى شيء أو لا – تنشر تفاؤل حذر فيما يتعلق باحتمالية التوصل إلى الاتفاق، وتقول إن "80 في المائة من المشكلات" تم حلها في الطريق إلى هناك.
نقاط اختلاف مركزية، التي بقيت عالقة حسب التقارير الأخيرة من لبنان، تتعلق بتحديد حق إسرائيل في العمل في اعقاب خرق الاتفاق وبالتدخل الأميركي في الإشراف على تنفيذه. أمين عام حزب الله الجديد، الشيخ نعيم قاسم، قال أول من أمس في خطاب القاه في بيروت بأن الحزب يوافق على اقتراح الوساطة الأميركي، وأنه الآن كل شيء يتعلق بإسرائيل. التقديرات في إسرائيل حذرة أكثر. فالاتصالات ما تزال يمكن أن تستمر لفترة معينة رغم أنه يبدو أن التوجه إيجابي. من المرجح أنه في المرحلة الأولى سيتم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، خلالها سيحاولون التوصل إلى تفاهمات بعيدة المدى وملزمة.
ما تريد إسرائيل تحقيقه باستثناء وقف القتال في لبنان، هو قطع العلاقة بين جبهتي الحرب الأساسيتين، لبنان وغزة. الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في نهاية أيلول صمم على الحفاظ على العلاقة بين الساحات ورفض وقف إطلاق النار في لبنان طالما أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة. من استبدله، قاسم، المح مؤخرا بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق منفصل في لبنان، ولم يتراجع عن ذلك في خطابه أمس. هذه الخطوة ستمكن الجيش الإسرائيلي من تقليص نشر القوات في الشمال والتركيز على أعمال الإعمار والاستعداد الأمني للوضع الجديد هناك في الوقت الذي يستمر فيه القتال في الجنوب. إسرائيل تجد صعوبة أكثر مما كان في السابق في التنبؤ بالخطوات القادمة لحزب الله، على خلفية التغييرات الكثيرة في قيادة الحزب. جزء من القيادة الرفيعة الجديدة التي تم استدعاؤها لاستبدال القادة والزعماء الذين قتلوا، هم غير معروفين الآن للاستخبارات الإسرائيلية.
اعتبارات إسرائيل واضحة، رغم أن الحكومة يجب عليها أيضا إقناع سكان الحدود الشمالية من أجل الموافقة على العودة بأمان إلى بيوتهم. أيضا اعتبارات حزب الله معروفة. فمعظم القيادة العليا السياسية والعسكرية في الحزب قتلت في الأشهر الأخيرة، وهكذا أيضا جزء كبير (70 – 80 في المائة) من قوة نيرانه تم تدميرها. عدد الإصابات في صفوفه تجاوز حسب تقدير الجيش الإسرائيلي الـ 3 آلاف قتيل. الحزب بحاجة الى الهدوء. كما أن هذه هي الرغبة الواضحة لجميع الطوائف الأخرى في لبنان، التي انزلت عليهم المواجهة مع إسرائيل الدمار.
اللاعبة الأكثر أهمية من وراء الكواليس هي إيران. فحتى قبل هوكشتين وصل إلى بيروت مبعوث آخر، الشخصية الإيرانية الرفيعة علي لاريجاني، مبعوث الزعيم الأعلى علي خامنئي. إيران قامت بحساب اوسع، وبالنظر إلى الأمام، قبل عودة ترامب إلى البيت الابيض. إيران تخشى من خط أميركي متصلب أكثر بقيادة ترامب. هم يريدون التوصل الى اتفاق يقلص العقوبات على اقتصادهم المتعثر ويرفع تهديد هجوم عسكري، مقابل وقف تقدم المشروع النووي. في إطار ذلك جرى جس نبض من جانبهم تجاه الإدارة الجديدة، وهكذا تزداد الاشارات الى أنه في هذا الإطار إيران مستعدة لكبح حزب الله كي ينقذوا ما تبقى من قوته العسكرية، وفي محاولة لحل المواجهة حول المشروع النووي.
رغم التنبؤات المتفائلة إلا أن الصورة العسكرية ما تزال معقدة. فكل يوم يتم إطلاق حوالي 100 صاروخ وعدد من المسيرات على شمال البلاد. ومرة كل يومين أو ثلاثة أيام يتم إطلاق الصواريخ أيضا نحو المركز. السيطرة البطيئة للجيش الإسرائيلي على خط القرى الثاني في جنوب لبنان، شمال الحدود، في الواقع تصطدم بمقاومة قليلة نسبية من قبل حزب الله، ولكنه ينجح مع ذلك في الحاق الإصابات بإسرائيل كل يوم.
بعد احتلال خط القرى الأول قبل نهاية شهر تشرين الأول سرحت إسرائيل جزءا كبيرا من قوات الاحتياط التي عملت في جنوب لبنان، واستخدمت عدد أقل من القوات التي في معظمها هي قوات نظامية، في هذه المنطقة. التقدم نحو الخط الثاني هو جزئي، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الحكومة ستقرر ابقاء الجيش في لبنان، وستضطر إلى الحسم هل تشن هجوما بريا آخر نحو الخط الثالث، المحاذي لنهر الليطاني. في هذه الحالة يجب تجنيد الاحتياط من جديد بشكل واسع، الذي سيثقل العبء على جهاز الاحتياط وابناء عائلات الجنود.
الانشغال الكثيف بلبنان يدل على رغبة الحكومة في العمل على إنهاء القتال هناك، حتى الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف لا يدفع نحو البقاء الطويل في جنوب لبنان ولا يتحدث عن إقامة مستوطنات في المنطقة. هذه الأحزاب تركز على ما يحدث في غزة وتضغط على بنيامين نتنياهو لاقامة حكم عسكري في اجزاء من القطاع كتجهيز لاعادة المستوطنات، تقريبا بعد عشرين سنة على الانفصال. نتنياهو المح لرؤساء أحزاب قوة يهودية والصهيونية الدينية بأنه سيكون منفتح على مثل هذه الأفكار، لكنه يفضل فعليا الانتظار إلى حين يتضح موقف ترامب.
في غضون ذلك رئيس الحكومة ينثر مرة أخرى تنبؤات متفائلة حول مصير المخطوفين. ففي خطاب القاه في الكنيست أول من أمس تحدث فجأة عن الأمل في إعادة عشرات المخطوفين في القريب. وقبل يومين أجرى نقاشا في الليل حول المخطوفين مع قيادة جهاز الأمن، وفي محيطه يلمحون الى أن الاتفاق في لبنان سيمكن من نقل الضغط إلى غزة والدفع قدما بصفقة التبادل. ولكن مصادر تنشغل بموضوع المخطوفين شككت بواقعية هذه الأقوال. حسب رأيهم نتنياهو مرة أخرى يلعب على الوقت ويحاول بالأساس إزالة عنه ضغط عائلات المخطوفين وحركات الاحتجاج، بدون التوصل إلى اتفاق يقتضي تقديم تنازلات ويؤدي إلى أزمة مع شركائه في اليمين المتطرف.

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