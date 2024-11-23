البيت الأبيض: نرفض بشكل قاطع مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

علق مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.



وقال: "نرفض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد وغالانت".

كما أضاف: "نشعر بقلق كبير تجاه اندفاع الجنائية الدولية نحو إدانة إسرائيل".

فيما اعتبر أن "الجنائية الدولية ارتكبت أخطاء إجرائية أدت لقرارها ضد قادة إسرائيل".