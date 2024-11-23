البيت الأبيض: نرفض بشكل قاطع مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال: "نرفض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت".
كما أضاف: "نشعر بقلق كبير تجاه اندفاع الجنائية الدولية نحو إدانة إسرائيل".
فيما اعتبر أن "الجنائية الدولية ارتكبت أخطاء إجرائية أدت لقرارها ضد قادة إسرائيل".
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