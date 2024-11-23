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البيت الأبيض: نرفض بشكل قاطع مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

11/23/2024 6:28:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

علق مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.


وقال: "نرفض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت".

كما أضاف: "نشعر بقلق كبير تجاه اندفاع الجنائية الدولية نحو إدانة إسرائيل".
فيما اعتبر أن "الجنائية الدولية ارتكبت أخطاء إجرائية أدت لقرارها ضد قادة إسرائيل".

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