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الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

11/23/2024 6:28:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.


وقال خان في بيان نقلته قناة فرانس 24 "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".


بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقا رسميا"، وفق ما نقله اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي (يونا) .


وأضافت في بيان، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين". -(بترا)

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