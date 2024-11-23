الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال خان في بيان نقلته قناة فرانس 24 "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقا رسميا"، وفق ما نقله اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي (يونا) .
وأضافت في بيان، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين". -(بترا)
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