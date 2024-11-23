المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا جنوب الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا جنوب الأراضي المحتلة
التاريخ
11/23/2024 6:28:03 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المقاومة
الإسلامية في العراق، ليلة الخميس/ الجمعة، إنها هاجمت بطائرات مسيّرة "هدفا عسكريا جنوبي الأراضي المحتلة"،
في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
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