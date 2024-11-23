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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا جنوب الأراضي المحتلة

11/23/2024 6:28:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المقاومة الإسلامية في العراق، ليلة الخميس/ الجمعة، إنها هاجمت بطائرات مسيّرة "هدفا عسكريا جنوبي الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

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