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إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة

11/23/2024 6:28:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، مساء الخميس، ردا على قرار لمجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقال بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "أميركا و"الترويكا" الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف البيان المشترك أن "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراره بضغط من الترويكا الأوروبية وواشنطن"، مشيرة إلى أن "النهج الذي تتخذه الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مخرّب".

وأشار البيان الإيراني إلى أن "تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وبما يتفق مع حقوق إيران والتزاماتها وفقا لاتفاقية الحماية الشاملة".

من جهتها، قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، إنه "لا ينبغي أن يُقَوَّض التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب المصالح السياسية قصيرة النظر.

واعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس، قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث؛ وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، فيما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

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