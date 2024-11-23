حماس: 4 إجراءات يتخذها الاحتلال لمنع إغاثة الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوضح القائم بأعمال
رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية، ليلة الخميس/ الجمعة، "إجراءات العدو الصهيوني لمنع
إغاثة الشعب الفلسطيني".
وقال في بيان، إن
الاحتلال يتعمد "أولًا: تحديد كمية المساعدات"، فهناك "عدد شاحنات
هزيل يسمح به الاحتلال (متوسط يومي: 40 شاحنة في الشمال، و60 شاحنة في الجنوب)،
وأحياناً لا تدخل أي شاحنات على الإطلاق".
وأضاف الحية: "ثانياً:
إغلاق معبر رفح"، إذ إن "الاحتلال يمنع إدخال مئات الشاحنات التي بقيت
منتظرة في عراء المعبر مما أدى لتلفها".
وتابع: "ثالثًا:
تقييد عمل المؤسسات الدولية"، حيث "تتعرض الأونروا لتقييدات ممنهجة وهي
المؤسسة الوحيدة المؤهلة والمنظمة لإيصال الإغاثة، وتقدم المساعدات لثلثي الشعب
الفلسطيني".
وأردف الحية: "رابعاً:
دعم اللصوص وقطاع الطرق"، فـ"الاحتلال يسمح للصوص بالعمل ضمن مناطق
سيطرته بينما يستهدف لجان تأمين المساعدات".
وشدد على أن "هذا
الوضع يتطلب تحركًا فوريًا وقويًا من المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته
تجاه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المحاصر".
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