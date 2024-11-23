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حماس: 4 إجراءات يتخذها الاحتلال لمنع إغاثة الفلسطينيين

11/23/2024 6:28:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوضح القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية، ليلة الخميس/ الجمعة، "إجراءات العدو الصهيوني لمنع إغاثة الشعب الفلسطيني".
وقال في بيان، إن الاحتلال يتعمد "أولًا: تحديد كمية المساعدات"، فهناك "عدد شاحنات هزيل يسمح به الاحتلال (متوسط يومي: 40 شاحنة في الشمال، و60 شاحنة في الجنوب)، وأحياناً لا تدخل أي شاحنات على الإطلاق".

وأضاف الحية: "ثانياً: إغلاق معبر رفح"، إذ إن "الاحتلال يمنع إدخال مئات الشاحنات التي بقيت منتظرة في عراء المعبر مما أدى لتلفها".

وتابع: "ثالثًا: تقييد عمل المؤسسات الدولية"، حيث "تتعرض الأونروا لتقييدات ممنهجة وهي المؤسسة الوحيدة المؤهلة والمنظمة لإيصال الإغاثة، وتقدم المساعدات لثلثي الشعب الفلسطيني".

وأردف الحية: "رابعاً: دعم اللصوص وقطاع الطرق"، فـ"الاحتلال يسمح للصوص بالعمل ضمن مناطق سيطرته بينما يستهدف لجان تأمين المساعدات".

وشدد على أن "هذا الوضع يتطلب تحركًا فوريًا وقويًا من المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المحاصر".

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