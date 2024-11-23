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بايدن: لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل

11/23/2024 6:27:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أمر شائن.
وأضاف بايدن أنه مهما تكن الأدلة التي تقدمها "الجنائية الدولية" فلا يمكن أن نساوي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل".

وفي قرار هو الأول من نوعه تجاه "إسرائيل"، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وردا على القرار، قال نتنياهو إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب"، وأضاف أن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن المدعي العام أنه يدرس خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

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