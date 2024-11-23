بايدن: لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي
اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أمر
شائن.
وأضاف بايدن أنه مهما تكن الأدلة التي تقدمها "الجنائية الدولية"
فلا يمكن أن نساوي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل".
وفي قرار هو الأول من نوعه تجاه "إسرائيل"، أصدرت المحكمة
الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف.
وردا على القرار، قال نتنياهو إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ
الشعوب"، وأضاف أن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.
ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن المدعي العام أنه يدرس خطوات
قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
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