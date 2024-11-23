إعلام عبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام

إعلام عبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
التاريخ
11/23/2024 6:27:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أميركية، أن "إسرائيل" ولبنان
قريبان من اتفاق يمكن إتمامه في غضون أيام.
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن هناك تقدما كبيرا في محادثات
المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لكن ما يزال هناك عمل مطلوب للتوصل إلى
وقف إطلاق النار.
وقالت هيئة البث إن هوكشتاين مارس ضغوطا على الإسرائيليين واللبنانيين
وأبلغهم أن وقت التوصل لاتفاق قد حان.
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