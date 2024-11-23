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إعلام عبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام

11/23/2024 6:27:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أميركية، أن "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق يمكن إتمامه في غضون أيام.
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن هناك تقدما كبيرا في محادثات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لكن ما يزال هناك عمل مطلوب للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البث إن هوكشتاين مارس ضغوطا على الإسرائيليين واللبنانيين وأبلغهم أن وقت التوصل لاتفاق قد حان.

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