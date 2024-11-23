الاحتلال يعترف بمقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية بجباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في
معارك شمال قطاع غزة، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 29 جنديا منذ بدء
العملية العسكرية الأخيرة في جباليا، شمالي القطاع.
وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الجندي رون إبشتاين البالغ من العمر 19 عامًا،
من كتيبة تسبار التابعة للواء غفعاتي، قتل يوم الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في
جباليا.
بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن
مقتل 29 جنديا في معارك شمال غزة، مؤكدة أن 3 ألوية تابعة للفرقة 162 تقاتل في
جباليا منذ 48 يوما.
وفي وقت سابق الخميس، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس) إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا، وأجهزوا
عليهم شمالي قطاع غزة.
وأوضحت "القسام" في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة
راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا
شمالي القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة.
من جهتها، أفادت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بأن
مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط
نادي خدمات جباليا، وسط مخيم جباليا.
ودأبت فصائل المقاومة في غزة على إعلان استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في
مختلف محاور التوغل وبث مشاهد لذلك بشكل شبه يومي.
ويوم الثلاثاء الماضي، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا قالت فيه إنه لعملية
تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة بإحدى العمارات السكنية في محيط منطقة الخزندار شمال
غربي مدينة غزة.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال محافظة شمال غزة
بدعوى منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.
ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب باحتلال شمال القطاع
وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد
يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على غزة
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني- معظمهم
أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة. (الجزيرة نت)
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