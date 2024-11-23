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الاحتلال يعترف بمقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية بجباليا

11/23/2024 6:27:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 29 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا، شمالي القطاع.
وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الجندي رون إبشتاين البالغ من العمر 19 عامًا، من كتيبة تسبار التابعة للواء غفعاتي، قتل يوم الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في جباليا.

بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن مقتل 29 جنديا في معارك شمال غزة، مؤكدة أن 3 ألوية تابعة للفرقة 162 تقاتل في جباليا منذ 48 يوما.

وفي وقت سابق الخميس، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا، وأجهزوا عليهم شمالي قطاع غزة.

وأوضحت "القسام" في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمالي القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة.

من جهتها، أفادت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بأن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط نادي خدمات جباليا، وسط مخيم جباليا.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على إعلان استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل وبث مشاهد لذلك بشكل شبه يومي.

ويوم الثلاثاء الماضي، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا قالت فيه إنه لعملية تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة بإحدى العمارات السكنية في محيط منطقة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال محافظة شمال غزة بدعوى منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب باحتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني- معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة. (الجزيرة نت)

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