دعوات غربية لتطبيق مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا عدد من المسؤولين الغربيين الخميس، إلى تطبيق مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه "سيتعين علينا اعتقال
بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا".
من جهته، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن المحكمة الجنائية
الدولية تقوم بدور حاسم في ضمان المساءلة عن الجرائم ولدي ثقة أنها ستمضي قدما.
وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده تدافع عن القانون الدولي
وستلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية.
وأكد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار أن أوامر "الجنائية الدولية"
باعتقال مسؤولين إسرائيليين خطوة هامة جدا والتهم الموجهة هي الأخطر.
وفي قرار هو الأول من
نوعه تجاه "إسرائيل"، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد
كتائب القسام محمد الضيف.
وردا على القرار، قال
نتنياهو إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب"، وأضاف أن المحكمة تأسست
للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.
ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن المدعي العام أنه يدرس خطوات
قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
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