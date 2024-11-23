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دعوات غربية لتطبيق مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

11/23/2024 6:27:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعا عدد من المسؤولين الغربيين الخميس، إلى تطبيق مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه "سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا".

من جهته، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بدور حاسم في ضمان المساءلة عن الجرائم ولدي ثقة أنها ستمضي قدما.

وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده تدافع عن القانون الدولي وستلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية.

وأكد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار أن أوامر "الجنائية الدولية" باعتقال مسؤولين إسرائيليين خطوة هامة جدا والتهم الموجهة هي الأخطر.

وفي قرار هو الأول من نوعه تجاه "إسرائيل"، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وردا على القرار، قال نتنياهو إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب"، وأضاف أن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن المدعي العام أنه يدرس خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

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