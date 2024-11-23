حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة

حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة
التاريخ
11/23/2024 6:27:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن مجلس الوزراء دعا إلى تشديد
التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير
الدفاع يوآف غالانت.
كما دعا مجلس الوزراء إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد
المساعدات الإنسانية.
وأكد أن أوامر الاعتقال "خطوة سياسية
بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء".
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