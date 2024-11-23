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حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة

11/23/2024 6:27:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن مجلس الوزراء دعا إلى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
كما دعا مجلس الوزراء إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية.

وأكد أن أوامر الاعتقال "خطوة سياسية بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

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