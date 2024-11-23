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52 شهيدا بغارات إسرائيلية على لبنان الخميس

11/23/2024 6:27:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ شهرين.
ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة، أن الغارات على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدا و52 جريحا.

وفي جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدا و50 جريحا في عدة قرى.

واستهدفت غارات إسرائيلية الخميس ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، الذي تبنى بدوره للمرة الأولى استهداف قاعدة جوية عسكرية في جنوب "إسرائيل".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن 12 غارة إسرائيلية توزعت على 4 جولات على ضاحية بيروت الجنوبية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا إنها استهدفت مقرات قيادة وبنى عسكرية تابعة للحزب، بعدما كان وجّه إنذارات للسكان بالإخلاء.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثيف ضرباتها في لبنان عبر حملة جوية واسعة تستهدف خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي جنوب البلاد وشرقها.

وأعلنت منذ نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري في جنوب لبنان.

وأحصى لبنان استشهاد أكثر من 3600 شخص على الأقل بنيران إسرائيلية منذ بدء حزب الله والاحتلال الإسرائيلي تبادل القصف في 8 أكتوبر الأول 2023 على وقع الحرب في غزة.

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