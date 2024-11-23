52 شهيدا بغارات إسرائيلية على لبنان الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على
شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب
الله منذ شهرين.
ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة، أن الغارات على قضاء
بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدا و52 جريحا.
وفي جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدا و50 جريحا في عدة قرى.
واستهدفت غارات إسرائيلية الخميس ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، الذي
تبنى بدوره للمرة الأولى استهداف قاعدة جوية عسكرية في جنوب "إسرائيل".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن 12 غارة إسرائيلية توزعت على 4
جولات على ضاحية بيروت الجنوبية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا إنها استهدفت
مقرات قيادة وبنى عسكرية تابعة للحزب، بعدما كان وجّه إنذارات للسكان بالإخلاء.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثيف ضرباتها في لبنان عبر
حملة جوية واسعة تستهدف خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي جنوب
البلاد وشرقها.
وأعلنت منذ نهاية الشهر نفسه بدء
عمليات توغل بري في جنوب لبنان.
وأحصى لبنان استشهاد أكثر من 3600 شخص على الأقل بنيران إسرائيلية منذ بدء
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي تبادل القصف في 8 أكتوبر الأول 2023 على وقع الحرب
في غزة.
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