زيادة طفيفة في أسعار النفط وارتفاع غير متوقع للمخزونات الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، مدعومة بتزايد الطلب وتحسن الاستهلاك، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.23%، لتصل إلى 68.91 دولار.
وقال محللو JPMorgan إن استهلاك النفط شهد تعافيًا خلال الأسبوع الماضي بفضل زيادة الطلب على السفر في الولايات المتحدة والهند، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي. وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ نحو 103.6 مليون برميل يوميًا خلال أول 19 يومًا من نوفمبر، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، حدَّ من مكاسب الأسعار ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 545,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 138,000 برميل. كما سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا أكبر من المتوقع، في حين انخفضت مخزونات المشتقات بشكل يفوق التقديرات.
وأعلنت شركة Equinor النرويجية عن استعادة القدرة الكاملة للإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال بعد انقطاع طاقة مؤقت.
من جهة أخرى، أشار محللون إلى أن منظمة أوبك+ قد تؤجل خطط زيادة الإنتاج المزمع مناقشتها في اجتماعها المقبل في 1 ديسمبر، نظرًا للطلب العالمي الضعيف.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، حتى إذا استمرت تخفيضات أوبك+ الإنتاجية، فمن المتوقع أن يتجاوز العرض الطلب بحلول عام 2025، مع ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين خارجيين آخرين بشكل يفوق الزيادة البطيئة في الطلب العالمي.- وكالات
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