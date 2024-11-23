زيادة طفيفة في أسعار النفط وارتفاع غير متوقع للمخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس، مدعومة بتزايد الطلب وتحسن الاستهلاك، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.23%، لتصل إلى 68.91 دولار.



وقال محللو إن استهلاك النفط شهد تعافيًا خلال الأسبوع الماضي بفضل زيادة الطلب على السفر في الولايات المتحدة والهند، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي. وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ نحو 103.6 مليون برميل يوميًا خلال أول 19 يومًا من نوفمبر، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



في المقابل، حدَّ من مكاسب الأسعار ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 545,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 138,000 برميل. كما سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا أكبر من المتوقع، في حين انخفضت مخزونات المشتقات بشكل يفوق التقديرات.



وأعلنت شركة Equinor النرويجية عن استعادة القدرة الكاملة للإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال بعد انقطاع طاقة مؤقت.

من جهة أخرى، أشار محللون إلى أن منظمة أوبك+ قد تؤجل خطط زيادة الإنتاج المزمع مناقشتها في اجتماعها المقبل في 1 ديسمبر، نظرًا للطلب العالمي الضعيف.



ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، حتى إذا استمرت تخفيضات أوبك+ الإنتاجية، فمن المتوقع أن يتجاوز العرض الطلب بحلول عام 2025، مع ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين خارجيين آخرين بشكل يفوق الزيادة البطيئة في الطلب العالمي.- وكالات

