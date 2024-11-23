بورصة عمان تغلق على ارتفاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.20 بالمئة إلى مستوى 2425 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 43 شركة أخرى.
(بترا)
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