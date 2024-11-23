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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

11/23/2024 6:27:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.20 بالمئة إلى مستوى 2425 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 43 شركة أخرى.
(بترا)

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