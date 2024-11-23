جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي في مجالات البحث الأكاديمي والثقافي



وقّعت البترا مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تقوم على التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دورها الريادي في العالي وتطوير الفكر والثقافة.



حضر توقيع الاتفاقية التي تمت في جامعة البترا المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي الأستاذ الدكتور الصادق الفقيه، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدكتورة كنزا منصور، ومدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات، ومن المنتدى مستشار المنتدى الدكتور عمر الرفاعي، ومساعد الأمين العام الأستاذ "محمد ناصر" الكيلاني، والمستشارة هنيدا القرالة، ومديرة مكتب الأمين العام للمنتدى كوكب الجعبري.

أكدت المذكرة على رغبة الطرفين في تعزيز التفاعل الفكري والثقافي، من خلال إطلاق مبادرات بحثية، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة تتناول قضايا تهمّ العالم العربي.

تضمنت بنود مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من المجالات التي ستعمل المؤسستان على تحقيقها، بما يشمل تنظيم الحوارات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية المشتركة التي تجمع خبراء من مختلف الدول، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث ودراسات إستراتيجية تُعنى بالقضايا المحورية التي تواجه العالم العربي حاضرًا ومستقبلًا. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تنظيم الندوات والمحاضرات التي تسلط الضوء على القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي وبناء جسور التواصل بين الأكاديميين والمثقفين.



وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن هذه المذكرة تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الجامعة في تطوير شراكات فاعلة مع مؤسسات الفكر والثقافة، وعبّر عن تطلعه إلى رؤية نتائج هذا التعاون على أرض الواقع من خلال مشاريع مشتركة تصب في خدمة المجتمع العربي واحتياجاته المستقبلية.



سلم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي للأمين العام لمنتدى الفكر العربي الأستاذ الدكتور الصادق الفقيه، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الفكر والثقافة العربية